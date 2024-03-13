10 bin dolarlık Apple Vision Pro tasarımlı iPhone 15 Pro duyuruldu

Lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri için eşi benzeri görülmemiş sıra dışı bir seçenek hazırladı. Şirket, iPhone 15 Pro ile Apple’ın geçtiğimiz yıl WWDC 2023 etkinliğinde duyurduğu Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığını bir araya getiriyor.

Yaklaşık 10 bin dolarlık olağanüstü bir fiyat etiketine sahip olan bu ürün, sınırlı sayıda üretilmiş özel bir seçenek olarak listeleniyor. Apple’ın iki üst düzey ürününü birleştiren bu seçenek, Apple Vision Pro’nun etkileyici tasarımını kopyalasa da maalesef ki yeteneklerini sergileyemiyor. Bu anlamda ürün, yüksek fiyatıyla akıllarda soru işareti bırakıyor.

Bu iPhone’dan yalnızca 99 adet üretildi

Caviar tarafından tasarlanan Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro modelleri, karma gerçeklik başlığının kıvrımlarını, dairesel deliklerini ve turuncu vurgularını ön planda tutuyor. Bununla birlikte cihazın ön ekranında yer alan mavi renk tonu da telefonun alt kısmında kendini gösteriyor. Görsel anlamda oldukça cezbedici bir tasarım ortaya çıkaran seçenek, elbette ki performans anlamında daha fazlasını getirmiyor. Cihazın donanımı orijinal modellerle birebir aynı kalıyor.

Son derece yüksek fiyatlara sahip olan bu seçenek büyük bir dikkat topluyor. Yalnızca 99 adet üretilen ve kısa sürede tükenmesi beklenen cihaz, temel iPhone 15 Pro modelinde 8 bin 60 dolardan listeleniyor. iPhone 15 Pro Max ise 1 TB’lık sürümüyle 9 bin 560 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Tüketiciler için özel teklifler sunan Caviar, mevcut iPhone’unuzu 5 bin 910 dolar karşılığında değiştirmeyi öneriyor. Öte yandan kripto para ile alımlarda yüzde 15’lik bir fiyat ayrıcalığı tanınıyor.

iPhone 15 Pro özellikleri

Ekran: 120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

iPhone 15 Pro Max özellikleri