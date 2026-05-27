Android telefon üreticileri de lansman stratejilerinde Apple’ın izinden gidecek

Apple bu yıl lansman stratejisinde önemli bir değişikliğe gidecek.

iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone modelleri bu sonbaharda, standart modeller ise 2027'de raflara gelecek.

İddialara göre büyük Android telefon üreticileri de Apple'ın izinden giderek lansmanlarını kademeli olarak ayıracak.

Apple bu yıl köklü bir değişime giderek iPhone’ların lansman stratejisini yeniden elden geçiriyor. Bilindiği üzere şirket, şimdiye dek tüm amiral gemilerini Eylül ayındaki geleneksel lansmanında piyasaya sürüyordu. Fakat bu yıl “Pro” modelleri ve katlanabilir iPhone Ultra sonbaharda, serinin temel modeli ve diğer üyeleri ise 2027’de raflara gelecek.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Android akıllı telefon üreticilerinin de benzer bir lansman politikası izleyeceğine işaret ediyor. Söylentilere göre Apple ile kafa kafaya rekabet etmeyi amaçlayan Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, OPPO ve Vivo gibi markalar da cihazlarını ikiye bölünmüş bir takvim programıyla duyuracak.

Akıllı telefon dünyasında yeni lansman trendi

Digital Chat Station’ın haberine göre Android telefon üreticileri Apple ile daha iyi rekabet etmek ve ürün döngülerini rakibinin cihazlarıyla senkronize etmek için bu yaklaşımı tekrar edecek. Bunun sebebi olarak ise yeni çipler ve bellek kıtlığı da dahil olmak üzere çeşitli üretim kısıtlamaları olarak gösteriliyor.

Sektör analistleri ve uzmanlar, Apple’ın satışları daha iyi dağıtmak ve çok sayıda model arasında dikkat dağılmasını önlemek istediğini, ayrıca amiral gemisi modellerini genellikle daha erken piyasaya süren Çinli üreticilerden gelen rekabete de yanıt vermek istediğini de ekliyor.

Şu anda Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO ve Vivo gibi büyük Android markaları, ürün serilerini çoğunlukla eş zamanlı olarak ya da farklı sürümler arasında küçük bir aralıkla piyasaya sürüyor. Yeni bir modele geçiş, lansman mantığında bir değişikliğe yol açacak ve önce premium akıllı telefonlar, daha sonra ise temel modeller piyasaya sürülecek.