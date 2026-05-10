Huawei MatePad Pro Max satışa çıktı: Sınıfının en ince tableti

Reklam

Huawei'nin yeni premium tableti MatePad Pro Max piyasaya sürüldü.

Cihaz, gelişmiş ekran teknolojisiyle rakiplerine kıyasla çok daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğu vaat ediyor.

Profesyonel üretkenliği artırmak için tasarlanan yeni nesil klavye ve kalem desteği sayesinde kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

Modelin Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ve iPad Air 13 gibi cihazlarla doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

Huawei’nin yeni performans canavarı tablet modeli piyasaya sürüldü. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Huawei MatePad Pro Max cihazı kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Cihaz, iddialı teknik özelliklerinin yanı sıra ayrıca kullanıcı dostu yetenekleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Global olarak raflarda boy göstermeye başlayan yeni Huawei tableti, Çinli markanın en güçlü seçenekleri arasında yer alıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında incecik tasarımı, geniş OLED ekranı ve zengin ekran deneyimi dikkat topluyor.

Reklam

Huawei MatePad Pro Max özellikleri

Yeni Huawei tablet modeli 3000 × 2000 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 13,2 inç OLED PaperMatte ekranla donatılıyor. Maksimum parlaklık 1600 nit’e ulaşarak ekranın parlak ortamlarda bile kolayca okunabilmesini sağlıyor.

Bununla birlikte Huawei MatePad Pro Max modelinde kalem desteği de mevcut. Şirket henüz cihazda yer alan işlemci ile ilgili bir bilgi vermese de modelin 12 GB RAM’e sahip olduğu biliniyor. Ayrıca kullanıcılar için 256 GB veya 512 GB’lık dahili depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Huawei MatePad Pro Max arka tarafında 50 MP’lik ana kamera, ön tarafında ise 12 MP’lik selfie kamerası taşıyor. Cihaz ayrıca altı hoparlör ve dört mikrofon desteği sunuyor. Bu da içerik izlerken ve iletişim sırasında daha iyi ses kalitesi ortaya koyuyor. Ürün, 66W hızlı kablolu şarj ve 40W ters kablolu şarjla çalışıyor.

MatePad Pro Max’in AB versiyonunda 9.760 mAh’lik bir pil yer alıyor. AB dışında satılan modellerde ise daha büyük 10.400 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bu fark ambalajda da geçerli görünüyor. Avrupalı ​​müşteriler kutuda şarj cihazı bulamazken, diğer pazarlarda 100W’lık bir adaptör bulunuyor.

Huawei MatePad Pro Max fiyatı

Huawei’nin performans canavarı yeni tableti MatePad Pro Max şu anda yaklaşık 1.100 Euro’dan tüketicilere sunuluyor. Tabletle birlikte ayrıca kalem ve klavye de geliyor.

4,7 mm kalınlığa ve 499 gram ağırlığa sahip olan Huawei tablet modeli Mavi ve Uzay Grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle raflarda boy gösteriyor.