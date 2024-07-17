Galaxy Z Fold 6, 18K altın ve timsah derisiyle tasarlanan özel sürümüyle dudak uçuklatıyor

Samsung geçtiğimiz hafta gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefon modellerini karşımıza çıkardı. Göz alıcı tasarımı, güçlü teknik özellikleri ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan Galaxy Z Fold 6 modeli şimdi Caviar tarafından tasarlanan 18K altın ve timsah derili özel sürümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Akıllı telefonlar ve teknolojik ürünler için “Premium” segmente hitap eden ultra lüks özel sürümler tasarlayan Caviar markası geçmişte de başta Samsung ve Apple olmak üzere birçok markanın ürünlerine yönelik versiyonlar geliştirmişti. 39 bin 900 dolarlık özel Apple Vision Pro, 456 bin TL’lik özel Galaxy S24 Ultra sürümü veçikolata kaplı iPhone 15 Pro Max gibi sıra dışı ürünlerle portföyünü genişleten marka, şimdi de Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonunu dizayn etti.

Özel Galaxy Z Fold 6 sürümünün fiyatları 72 bin dolara kadar çıkıyor

Caviar markasının Corona Collection olarak adlandırdığı özel koleksiyonda üç farklı model yer alıyor. Bu modeller Nautilus, Master Link ve Gold Edge olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatları sırasıyla 10 bin 200 dolar, 10 bin 490 dolar ve 72 bin 360 dolar olarak listelenen modellerden ilk ikisi yalnızca 99 adet, en pahalı olan seçenek ise sadece 17 adet üretildi.

Bu üç seçenek arasında en göze çarpan seçenek Golden Edge sürümü oluyor. Bu sürüm titanyum ve siyah timsal derisi ile tasarlanmış 18K altın gövdeyle karşımıza çıkıyor. Diğer modellerin ise yalnızca değerli metalden yapılmış parçalar içerdiği dile getiriliyor.

Caviar’ın açıkladığı bir diğer önemli bilgi ise Corona Collecction serisinin Lunar Crown, Obsidian ve Contour modellerini kapsayan iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesine yönelik özel versiyonlarının da yakında geleceğini ifade etti. Bu modellerin ise 9 bin 410 dolardan 12 bin 200 dolara kadar değişen fiyatlara sahip olacağı doğrulandı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri