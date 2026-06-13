Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iPhone 18’e dişli rakip: Huawei Mate 90 serisi iddialı geliyor

    Huawei, amiral gemisi Mate 90 serisinin bu yılın sonbahar aylarında geleceğini doğrulayarak iPhone 18 ile doğrudan rekabete girecek.
    Huawei Mate 90
    Reklam
    • Huawei, merakla beklenen Mate 90 serisinin çıkış dönemini resmi olarak paylaştı.
    • Şirket, yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini 2026 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürecek.
    • Çinli marka, Apple'ın iPhone 18 Pro modeliyle doğrudan rekabet etmeyi planlıyor.

    Amiral gemisi Huawei Mate 90 serisi akıllı telefon modellerinin çıkış tarihi belli oldu. Ortaya çıkan son raporlar, söylentilerin aksine cihazların daha erken bir tarihte piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Modelin iPhone 18 ailesiyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

    Merakla beklenen yeni Huawei modeli için geri sayım başlamış durumda. Apple’a meydan okuyacak olan bu cihazlar üstün ekranları, gelişmiş kamera seti ve performans canavarı Kirin çipiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

    Reklam

    Huawei Mate 90 modelleri ne zaman çıkacak?

    Huawei Geliştirici Konferansı’nın açılışında şirket, yenilenmiş bir görünüme ve yapay zeka ajanlarına odaklanan HarmonyOS 7 işletim sistemini duyurdu. Ardından marka, üreticinin bir sonraki amiral gemisi telefonları olan Mate 90 serisinin bu yazılımı kullanacağını ve cihazların Eylül-Aralık aylarını kapsayan 2026 sonbaharında piyasaya sürüleceğini doğruladı.

    HuaweiCentral’a göre söylentiler zaten Eylül ayında piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Dolayısıyla yapılan duyuru bu olasılığı daha da güçlendiriyor ve akıllı telefonları aynı dönemde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro ile karşı karşıya getiriyor.

    Huawei Mate 90 serisi

    Huawei’nin yeni modellerinin en büyük avantajı, Kirin 9050 Pro olarak piyasaya sürülmesi beklenen işlemci gücü olacak. Çipin ayırt edici özelliği, 3nm sınıfındaki rakiplerine eşdeğer performans garantisi veren çığır açan bir üretim teknolojisi olan LogicFolding’i kullanmasında yatıyor.

    Basitçe anlatmak gerekirse LogicFolding mimarisi, devreleri tek bir katman yerine farklı katmanlarda üst üste yerleştiriyor. Bu da transistör yoğunluğunu ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırırken, verilerin işlemci üzerinden geçme süresini de azaltıyor.

    Yeni çipin maksimum kapasitede çalışmasını sağlamak için Huawei, HarmonyOS 7 ile derin bir entegrasyon hazırladı. İddialara göre yeni sistem HarmonyOS 6.1’e kıyasla yüzde 15’in üzerinde akıcılık ve hız artışı sağlayacak.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.