Huawei Pura X Max sıra dışı tasarımıyla tanıtıldı: Katlanabilir iPhone’a rakip

Huawei Pura X Max sıra dışı geniş ekranlı tasarımıyla resmen piyasaya çıktı.

Cihaz, geleneksel dar tasarımlı rakiplerinin aksine küçük bir kitap görünümüne benzer geniş tasarımıyla dikkat çekiyor.

Modelin iç ekranı 7,7 inç (1-120 Hz LTPO OLED), dış ekranıysa 5,4 inç büyüklüğünde geliyor.

Huawei’nin geniş ekranlı yeni katlanabilir telefonu piyasaya sürüldü. Huawei Pura X Max cihazı göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ürün, bu yıl duyurulması beklenen katlanabilir iPhone modeline doğrudan rakip olarak değerlendiriliyor.

Küçük bir dizüstü bilgisayarı anımsatan geniş formatlı bu cihaz, katlanabilir telefonlarda yaygın olan uzun ve dar tasarımdan sıyrılıyor. B öylelikle küçük bir kitaba daha yakın bir görünüm benimsiyor. Bu da zaten oldukça sıra dışı olan geleneksel Huawei Pura X modeline kıyasla bile ciddi farklılık ortaya koyuyor.

Huawei Pura X Max özellikleri

Boyut: Katlanmış hali 120 x 85 x 11,2 mm | Açık hali 166,5 x 120 x 5,2 mm

Ağırlık: 229 gram

Dahili ekran: Dahili 7,7 inç LTPO OLED ekran, 2584 x 1828 piksel çözünürlük, 1-120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklık, Canlı HDR

Harici ekran: 1848 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip 5,4 inç LTPO OLED harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık, Canlı HDR, Huawei Kunlun Glass 2 koruması

İşlemci: HiSilicon Kirin 9030 Pro

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP sensörlü dahili lens (f/2.2) ve 8 MP sensörlü harici lens (f/2.4)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.4-4.0, PDAF, OIS), 12,5 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (f/2.2, AF) ve 50 MP sensörlü periskop telefoto lens (f/2.2, 3.5x optik zoom, PDAF, OIS)

Batarya kapasitesi: 5.300 mAh kapasiteli pil, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği

İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC, kızılötesi verici, IP58 ve IP59 sertifikaları, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, stereo ses ve Huawei M-Pen 3 Mini kalem desteği

Tasarımı

Huawei’nin bu dikkat çekici tasarımı, dikdörtgene daha yakın olan 14.1:10 en boy oranını benimseyerek birinci nesil OPPO Find N gibi rakiplerine benziyor.

Huawei Pura X Max modelinin renk seçenekleri arasında siyah, mavi, mor, turuncu ve yeşil olmak üzere toplamda 5 farklı opsiyon bulunuyor.

Son derece modern ve şık bir görünüm sunan cihaz, büyük toz parçacıklarına, suya daldırmaya ve sıcak su püskürtmelerine karşı dayanıklılık için IP58 ve IP59 sertifikalarına sahip sağlam bir yapıya sahip.

Ekran

GSMArena’ya göre dış ekran 5,4 inç boyutunda, 1848 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip ve küçük pencerelerde 3500 nit parlaklık sunuyor. İç panel ise 7,7 inç, 2584 x 1828 piksel ve 3000 nit parlaklığa sahip.

Her iki panel de 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı ve HDR Vivid desteğiyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yeni “bazalt damla” menteşenin düşme direncini yüzde 33 oranında artırdığı, esnek panelin ise çok katmanlı bir yapıda UTG cam kullandığı belirtiliyor.

Performans

Cihaz, işlemci açısından Huawei Mate 80 Pro Max ile neredeyse aynı bir kuruluma sahip. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama alanıyla desteklenen HiSilicon Kirin 9030 Pro yonga seti bulunuyor.

Bulunla birlikte cihaz, 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanını destekleyen özel bir “Collector’s Edition” ile de karşımıza çıkıyor.

Kamera

Dayanıklılığı artırmak için seramik çerçeve içine yerleştirilmiş arka kamera modülü, XMAGE’in imzası niteliğindeki fotoğrafçılık tasarımına sahip.

Huawei Pura X Max modelinde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip güçlü 50 MP ana lens ile f/1.4 ve f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına, 3.5x optik zoomlu 50 MP periskop telefoto lense ve 12.5 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Selfie kameraları ise biri dahili, diğeri harici olmak üzere iki adet 8 MP lenslerle donatılıyor.

Pil ve diğer özellikler

Telefonun en güçlü yönlerinden biri olan bataryası, birçok geleneksel amiral gemisi modelini geride bırakan 5.300 mAh kapasiteye sahip. Ayrıca 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 5W kablolu ve 7.5W kablosuz ters şarj özelliklerini de destekliyor.

Diğer özellikler arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, diğer cihazları kontrol etmek için kızılötesi verici, stereo ses, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, Huawei M-Pen 3 Mini (dahili mikrofonlu ve hava hareketi desteği olan bir kalem) desteği ve kutudan çıktığı gibi HarmonyOS 6.1 işletim sistemi yer alıyor.

Huawei Pura X Max fiyatı

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu Pura X Max’in fiyatı 10.999 CNY’den (yaklaşık 72.000 TL) başlıyor. 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı Collector’s Edition sürümü ise 13.999 CNY’den (yaklaşık 92.000 TL) tüketicilere sunuluyor.