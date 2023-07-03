Caviar özel Apple Vision Pro sürümünü 39 bin 900 dolara satacak

Geçen ayın başında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde hayranları karşısına çıkan Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü kısa bir süre içinde dünya çapında büyük bir ilgi uyandırdı. Şirketin ilk AR/VR gözlüğü, 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatı ile kendi alanında piyasada boy gösteren en lüks ve pahalı seçeneklerden bir tanesi olarak öne çıktı. Şimdi ise merakla beklenen cihazın çok daha pahalı ve özel bir sürümünün yolda olduğu öğrenildi.

Apple ürünleri için üretmiş oldukları lüks aksesuarlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Caviar şirketi Apple Vision Pro için de özel bir sürüm geliştirdiğini açıkladı. Şirket tarafından geliştirilen yeni modifikasyon, cihazın yapısının bir kısmını İngiliz Kraliyet Mahkemesi tarafından kullanılan altın ve birinci sınıf deri gibi lüks malzemelerle değiştirmeyi vaat ediyor.

Caviar, 18 ayar altın kaplamalı Apple Vision Pro sürümünü duyurdu

Dubai merkezli bir şirket olan Caviar, teknoloji ile modayı bir araya getirerek ilgi çekici yeni ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Apple Vision Pro CVR Edition by Caviar seçeneğinin en önemli özelliği, cihazın ön kısmında 1,5 kilo 18 ayar altın ile yapılmış süslemelere sahip olması olarak belirtiliyor.

Karma gerçeklik başlığının yeni gövdesi ile beraber Caviar, cihazın kumaş kısımlarını da Connolly tarafından üretilen birinci sınıf bir deri ile değiştirme kararı aldı. Bu malzemenin daha hassas bir şekilde daha uzun süre dayanması bekleniyor. Aynı zamanda bu malzemenin İngiliz Kraliyet Mahkemesi ve Rolls-Royce’a tedarik edilenle aynı deri türü olduğunun da altı çiziliyor.

Elbette ki bu ürün, ne yazık ki ucuz fiyatlarla erişilebilir olmayacak. Aynı zamanda söz konusu özel sürümün bulunması da yine epey zorlu olacak. Apple tarafından 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketi ile duyurulan ve ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulması planlanan Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü, Caviar imzasıyla yalnızca 24 adet üretilecek. Altın kaplamalı özel versiyonun 39 bin 900 dolar (yaklaşık 1 milyon TL) karşılığında satılacağı biliniyor. Modelin piyasaya çıkacağı tarih ise muhtemelen 2024 yılının ortalarında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz haftalarda Apple Vision Pro’nun ilk incelemeleri ortaya çıkmıştı. Bu incelemelerde cihazı test eden kullanıcılar, ürünün ağırlığından şikayet ediyordu. Caviar tarafından geliştirilen özel sürümde cihaza 1,5 kilo ekstra ağırlık ekleneceğini düşünürsek, ürün her ne kadar görsel anlamda ilgi çekici dursa da kullanım açısından epey zorlayıcı olacak gibi görünüyor.