Performans canavarı Vivo X200 Pro şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı

Üst düzey özelliklerle donatılan Vivo X200 Pro bugün Türkiye'de satışa çıktı.

Cihaz 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.

Lansmana özel Vivo, tüketiciler için cazip bir kampanya başlattı. Cihaz için 5 bin TL indirim ve kablosuz kulaklık hediyesi açıklandı.

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Vivo X200 Pro nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Merakla beklenen akıllı telefon modeli bugün düzenlenen lansman etkinliğiyle birlikte ülkemizde raflarda boy göstermeye başlıyor. Ön satışları başlayacak cihaz, çeşitli sürprizlerle erken rezervasyon yapan tüketicileri memnun etmeye odaklanıyor.

Geçtiğimiz ay Vivo yeni performans canavarı modelinin hangi pazarlarda satışa sunulacağını resmen açıkladı. Cihazın Türkiye, Avusturya, Bangladeş, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Tayland’da raflara geleceği doğrulandı. Şirket şimdi çok bekletmeden yeni üst düzey telefonunu ülkemizde ve diğer pazarlarda piyasaya sundu.

Vivo X200 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Vivo X200 Pro Türkiye fiyatı 69 bin 999 TL olarak duyuruldu. Cihaz 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla üst düzey bir mobil deneyime kapı aralıyor. Tüketiciler için özel bir kampanya sunan şirket, bazı sürprizler sunmayı da ihmal etmiyor.

Vivo’nun sunduğu özel kampanya ile birlikte cihazı şu anda sipariş eden tüketiciler, normal değeri 1.999 TL olan Vivo TWS3e kablosuz kulaklık modelini ücretsiz olarak elde edebiliyor.

Vivo X200 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık

6,78 inç OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü ve 3,7x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü ve 3,7x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C Boyutlar: 162,4 x 76 x 8,5 mm

162,4 x 76 x 8,5 mm Ağırlık: 223 gram

Son olarak bugün POCO X7 serisi akıllı telefon ailesinin de Türkiye pazarına giriş yaptığını hatırlatalım. POCO X7, POCO X7 Pro ve POCO X7 Pro Iron Man Edition modellerinden oluşan seri 15 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemize giriş yapıyor.