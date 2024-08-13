Made by Google 2024 etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri piyasaya duyuruldu. Teknoloji devi Google’ın yeni üst düzey telefonları resmen tanıtıldı. Google Pixel 9 modeliyle dikkatleri üzerine çeken şirket, dört modelden oluşan seride performans canavarı özelliklere ev sahipliği yapan Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelleri karşımıza çıktı.

Google’ın amiral gemisi yeni telefonları duyuruldu

Google’ın amiral gemisi yeni telefonları güçlü donanımlarıyla fark yaratıyor. Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL’da aynı kamera seti yer alıyor. Cihazlar ekran boyutları bakımından birbirleriyle önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Ancak yine de her iki cihazda da yüksek performans vaadi veriliyor.

Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelleri üçlü arka kamera setine ev sahipliği yapıyor. f/1,68 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. 123 derece görüş alanına ve f/1,7 diyafram açıklığına sahip 48 MP ultra geniş açılı lens sunuluyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve f/2,8 diyafrm açıklığına ve OIS desteğine sahip 48 MP telefoto lens bulunuyor. Cihazların ön kısmında ise f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama özelliğine sahip 42 MP selfie kamerası taşınıyor.

Pixel 9 Pro modeli 1,2K çözünürlük kalitesini destekleyen 6,3 inç Super Actua OLED ekran ile geliyor. Pixel 9 Pro XL’da ise 1,3K çözünürlük kalitesine sahip 6,8 inçlik daha büyük bir ekran karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda da ekran altı ultrasonik biyometrik okuyucu, 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve 2.050 nit tepe parlaklık destekli sunuluyor.

16 GB RAM kapasitesi ile gelen Pixel 9 Pro serisi modelleri 512 GB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Pixel 9 Pro’dda 4.700 mAh pil kapasitesi yer alırken, serinin en güçlü seçeneği olan Google Pixel 9 Pro XL cihazında ise 5.060 mAh pile yer veriliyor. Her iki cihaz da 45 watt hızlı şarj desteği taşıyor. Bu sayede yalnızca yarım saat gibi kısa bir süre içinde 0’dan yüzde 70’e şarj dolumu vaat ediliyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihazlar tıpkı serinin standart modeli olan Pixel 9’da olduğu gibi Gemini yapay zeka entegrasyonu ile hizmet sağlıyor.

Google Pixel 9 Pro özellikleri

Ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (1280 x 2856 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (1280 x 2856 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 42 MP ön kamera

42 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 152,4 x 71,12 x 7,62 mm

152,4 x 71,12 x 7,62 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Batarya kapasitesi: 27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 9 Pro XL özellikleri

Ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 42 MP ön kamera

42 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 162,56 x 76,2 x 7,62 mm

162,56 x 76,2 x 7,62 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Batarya kapasitesi: 37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil

37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL fiyatları

22 Ağustos’ta resmi satışları başlayacak olan yeni Google telefonlarının fiyatları belli oldu. Pixel 9 Pro modelinin 999 dolardan alıcılarla buluşacağı açıklandı. Pixel 9 Pro XL’ın fiyatı ise 1.099 dolar olarak duyuruldu.