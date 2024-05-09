Huawei Pura 70 Ultra olağanüstü kamerası ile zirveye çıktı

DxOMark ekibi “en iyi kameralı telefonlar” listesini güncelledi. Zirvedeki isim değişti ve Çinli teknoloji devi Huawei liderliği kaptı. Yakın zaman önce duyurulan Huawei Pura 70 Ultra, DxOMark’ın kamera testinde etkileyici bir puan alarak iPhone 15 Pro Max ve OPPO Find X7 Ultra gibi rakiplerini geride bıraktı.

Testi gerçekleştiren DxOMark ekibi görüntü kalitesi, kamera duyarlılığı ve renk doğruluğu gibi birtakım önemli detayları göz önünde bulundurarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Bu bağlamda cihaz, gelişmiş mobil fotoğrafçılık performansıyla “en iyi kameralı telefon” unvanına sahip oldu. Cihazın kamerasına ilişkin artı ve eksi unsurlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

Huawei Pura 70 Ultra kamerası gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vadediyor

DxOMark’ta 163 puan alarak zirveyi üstlenen Huawei Pura 70 Ultra modeli gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkıyor. Cihazın özellikle de fotoğraf, bokeh ve zoom çekimlerinde olağanüstü bir performans sergilediği vurgulanıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin performans canavarı telefonu, f/1.6’dan f/4.0’a değişken bir diyafram açıklığıyla gelen 1 inçlik büyük sensörüyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu sayede telefonun net grup çekimleri ve hareketleri hızlı bir şekilde yakalamaya yardımcı olan hassas alan derinliği ayarı sağladığı ifade ediliyor. HDR modunda yüksek bir kontrast ve renk sağlanıyor.

DxOMark editörlerinin aktardığı bilgilere göre cihaz, görüntülerin karanlık ve aydınlık alanlarında gelişmiş bir dinamik aralık ve keskin ayrıntılar sağlıyor. Her türlü ışık senaryosuna ayak uyduran kamera, kullanıcılar için etkileyici kareler ortaya koymayı vaat ediyor. Bununla birlikte cihazın yakınlaştırma kalitesi de artı puanla karşılanıyor. Yakınlaşma aralığının tamamında gerçek renkler ve minimum bozulma sunuluyor.

Tüm bunların yanı sıra Huawei Pura 70 Ultra kamerasının eksi taraflarından da bahsediliyor. Cihazın bazı durumlarda pozlama ve beyaz dengesinde küçük problemler gösterdiği ifade edilyiro. Yüksek kontrastlı görüntülerde ise bazen gölgelenme sorunlarının olduğu belirtiliyor.

Huawei Pura 70 Ultra özellikleri