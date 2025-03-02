Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra şimdi Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin şimdiye kadarki en gelişmiş telefonu resmen global pazara sunuldu.

Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra bugün MWC 2025'te küresel olarak tanıtıldı.

Gelişmiş özelliklere sahip olan telefon 79 bin 999 TL'den Türkiye pazarında ön siparişe açıldı.

Uzun süren bekleyiş nihayet sona erdi! Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra şimdi Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başladı. Üst düzey özellikleriyle rakiplerine meydan okuyan model, yılın en iddialı Androidd telefonları arasında rekabet edecek.

Geçtiğimiz günlerde Çin pazarına yönelik olarak duyurulan Xiaomi 15 Ultra, MWC 2025 etkinliğinde global olarak da sahneye çıktı. Mobil fotoğrafçılar için iddialı bir deneyim vaat eden ürün, Snapdragon 8 Elite çipiyle gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapıyor.

Bugün Xiaomi 15 ile birlikte global arenaya çıkan “Ultra” modeli Türkiye pazarında da ön siparişe açılmış durumda. “Premium” bir deneyim vaat eden model, şık tasarımının yanı sıra iddialı donanımıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. İşte cihazla alakalı bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Xiaomi 15 Ultra özellikleri

Ekran: 6,73 inç AMOLED WQHD+ (3200 x 1440 piksel), 3200 nit tepe parlaklık, 1-120Hz dinamik yenileme hızı, Xiaomi Shield Glass 2.0 koruması

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 16 GB LPDDR5X

Dahili depolama alanı: 512 GB/1 TB UFS 4.1

Arka kamera: 50 MP ana kamera (Sony LYT-900, 1”, f/1.63, OIS), 50 MP telefoto (3x optik zoom, f/1.8, OIS), 200 MP periskop (4.2x optik zoom, f/2.6, OIS) ve 50 MP Ultra Geniş (14mm, f/2.2)

Ön kamera: 32 MP (f/2.0, 90° FOV)

Video kayıt: 30 fps’de 8K’ya kadar kayıt, 120 fps’de Dolby Vision 4K, 10 bit Log desteği

Batarya kapasitesi: 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj destekli 5.410 mAh pil

Diğer özellikleri: IP68 sertifikalı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, ultrasonik parmak izi sensörü

İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi 15 Ultra klasik kameralardan ilham alan tasarımıyla profesyonel fotoğrafçılığa odaklanmasıyla öne çıkıyor. Cihaz Siyah, Beyaz ve Gümüş Krom olmak üzere üç renkte sunuluyor. Gümüş Krom, daha fazla dayanıklılık ve birinci sınıf bir yüzey için havacılık fiberglası ve PU deriyi birleştiriyor.

6,73 inç WQHD+ AMOLED ekran, 3.200 x 1.440 piksel çözünürlük ve 3200 nit maksimum parlaklık sunarak her ortamda keskin görüntü ve görünürlük vadediyor. Geliştirilmiş ultrasonik parmak izi sensörü, ıslak veya kirli parmaklarla bile hızlı ve güvenli bir şekilde kilit açmanızı sağlıyor. Tasarımda CNC alüminyum çerçeve ve Xiaomi Shield Glass 2.0 korumasının yanı sıra, su ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikası da yer alıyor.

Xiaomi 15 Ultra modeli 1 inç Sony LYT-900 sensörlü ve f/1.63 diyafram açıklığına sahip 50 MP Leica ana kamera da dahil olmak üzere dörtlü arka kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 3x optik zoom sağlayan 70 mm telefoto lens, 4,3x optik zoom sağlayan 200 MP periskop kamera ve geniş çekimler için 50 MP ultra geniş kamera bulunuyor.

Dolby Vision desteğiyle 30fps’de 8K’ya, 120fps’de 4K’ya kadar video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise 32 MP’lık bir selfie kamerası yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan cihaz, Xiaomi IceLoop soğutma sistemiyle desteklenen gelişmiş bir performans sunuyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunuyor. 5.410 mAh batarya, Çin versiyonundaki 6.000 mAh bataryadan daha küçük bir yapıya sahip. Ayrıca modelde 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj destekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra Türkiye fiyatı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu 1.499 Euro’dan başlayan fiyatlarla global pazarda satışa sunuldu. Cihazın daha gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimine odaklanan “Photography Kit Legend Edition” kiti ise ayrı olarak 199 Euro’dan satılıyor.

Xiaomi 15 Ultra’nın Türkiye fiyatı ise 79 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz şu anda Xiaomi’nin resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda.