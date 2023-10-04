Tensor G3 çipli Google Pixel 8 ve 8 Pro resmen tanıtıldı

Teknoloji devi Google bugün yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sundu. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen Google Pixel 8 ve 8 Pro cihazları nihayet resmiyet kazandı. Şık bir tasarıma sahip olan modeller, serinin orijinal estetik dokusuna sadık kalarak geliştirildi. Öte yandan donanım konusunda pek çok noktada büyük iyileştirmeye gidildi.

Google’ın yeni telefonları, şirketin özel olarak geliştirdiği Google Tensor G3 çiplerinden güç alıyor. Samsung’un 4 nm teknolojisiyle üretilen bu işlemci, kullanıcılara yüksek bir performans vaadinde bulunuyor. Cihazlar ekran boyutları, pil kapasiteleri, kamera modülü ve depolama miktarı gibi konularda birbirinden ayrılıyor. Beklenildiği gibi Pro modeli, standart cihaza göre daha üstün özelliklerle geliyor.

Google Pixel 8 özellikleri

Ekran: 6,2 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2

6,2 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Google Tensor G3 (4 nm)

Google Tensor G3 (4 nm) RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

128 veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera

10,5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.575 mAh pil

30 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.575 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 8 Pro özellikleri

Ekran: 6,7 inç LTPO OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1440 x 3120 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2

6,7 inç LTPO OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1440 x 3120 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Google Tensor G3 (4 nm)

Google Tensor G3 (4 nm) RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

128 veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera

10,5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil

30 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google’dan performans canavarı yeni telefonlar

Google imzalı yeni telefonlar, OLED ekranlarla karşımıza çıkıyor. Pixel 8’de 6,2 inç ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 2.000 nit maksimum parlaklık ve 60-120 Hz değişken yenileme hızı yer alıyor. Pixel 8 Pro’da ise QHD+ çözünürlük, 2.400 nit maksimum parlaklık ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken hıza ulaşan 6,7 inçlik LTPO panel bulunuyor.

Yeni Google Pixel 8 ve 8 Pro modelleri Google tarafından geliştirilen Tensor G3 çipi ile yüksek bir performansa ulaşıyor. 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesine sahip olan modellerde 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Pro modeli ayrıca, daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için 512 GB’lık bir opsiyon getiriyor.

5G bağlantı desteğine sahip olan modellerde Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, ekran altı parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma sistemi ve suya karşı dayanıklılık sunan IP68 sertifikası bulunuyor. Standart modelde 4.575 mAh pil kapasitesi, Pro modeldeyse 5.050 mAh bataryaya yer veriliyor. Her iki cihaz da 30 watt hızlı şarj desteğine ulaşabiliyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacak modeller, ayrıca Google’dan 7 yıllık büyük Android güncellemelerine ulaşma sözü aldı.

Gelişmiş kameralara sahip olan Google Pixel 8 Pro modelinde 50 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Öte yandan cihazda yazılım üzerinden 5x ya da 30x optik yakınlaştırmaya imkan sağlayan 48 MP’lik bir telefoto lens taşınıyor. Serinin standart modeli ise 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı sensörle geliyor. Ön kısımda ise 10,5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Google Pixel 8 serisi fiyatları

Yeni Google telefonları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi olarak satılacak. Cihaz yeşil, siyah, pembe, mavi ve bej renk seçenekleriyle listelenecek. Serinin standart modeli 699 dolardan alıcılara hitap edecek. Google Pixel 8 Pro fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.