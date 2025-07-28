iPhone 17 Pro’dan kamera devrimi: 8x zoom ve yeni Pro Camera uygulaması

iPhone 17 Pro serisi üst düzey mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak.

Merakla beklenen modeller 8x optik zoom destekli telefoto lens sunacak.

Cihazlar ayrıca yeni bir fiziksel kamera kontrol tuşu ve Pro Camera adlı bir uygulama ile gelecek.

iPhone 17 Pro serisi akıllı telefon ailesi mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Söylentilere göre cihazlar kamera konusunda olağanüstü bir performans ortaya koyacak. Apple, 8x’e kadar optik yakınlaştırma vaat eden geliştirilmiş bir telefoto lensin piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük dönüşüm planlıyor.

Bu dikkat çekici yenilik, mevcut 5x sınırından önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Bununla birlikte yeni yaratıcı olanaklar da sunuyor. Yeni lens mekanizması, diğerlerinden farklı odak uzaklıkları arasında kalite kaybı olmadan yumuşak bir geçiş sağlayan sürekli bir optik yakınlaştırma mekanizmasını akla getiriyor. Ayrıca uzak mesafeden maksimum netlikle ayrıntıları yakalamayı vaat ediyor.

Pro Camera ile üst düzey mobil fotoğrafçılık sunulacak

MacRumors’un haberine göre Apple’ın yazılım ekosistemi amiral gemisi modellere özel yeni bir özelliği karşılamaya hazırlanıyor. Pro Camera adlı yeni bir uygulama ile çok yakında tanışacağımız söyleniyor.

Yeni donanımla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanan sistem, standart kamera uygulamasından ayrılarak manuel kontroller ve profesyonel araçlarla dolu bir arayüz sunacak. Bu da yeni fotoğrafçılara pozlama, odak ve beyaz dengesi gibi parametreler üzerinde profesyonel kameralara benzer şekilde tam kontrol sağlayan bir çekim ortamı yaratacak.

Ayrıca Apple’ın tamamen yeni bir uygulama yayınlamak yerine Final Cut’ta yerleşik olarak bulunan kamera uygulamasını geliştirmeyi tercih etme olasılığı da konuşuluyor. Apple donanım gücünü ve yazılım esnekliğini tek bir cihazda birleştiren bir araç sunmayı amaçlıyor.

iPhone 17 Pro ile yeni kamera kontrol düğmesi geliyor

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 17 Pro’nun üst kenarına yerleştirilmiş özel bir kamera kontrol düğmesi eklenecek. Bu tasarım tercihi, çekim işlevlerine ve temel ayarlara hızlı erişimle ergonomiyi ve kullanım kolaylığını artıracak.

Video yetenekleri de 8K kayıt desteği ve benzersiz bir özellik olan ön ve arka kameralardan aynı anda video akışları yakalama yeteneği ile önemli ölçüde artırılacak. Bu özellik, içerik üreticiler ve vlogger’lar için yeni olanaklar sunacak.

Elbette ki şimdilik tüm bunlar birer iddiadan ibaret. Sızıntılara ilişkin nihai gerçeği ancak Eylül ayındaki Apple lansmanında öğreneceğiz gibi görünüyor.

Son olarak yakın tarihli sızıntılarda iPhone 17 Pro serisinde Apple logosunun daha farklı konumlandırılacağını, iPhone 17 Pro Max’in rekor pil seviyesine sahip olacağını ve ayrıca iPhone 17 Pro serisinin renk seçeneklerinin ortaya çıktığını gördük.