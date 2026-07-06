Yılın en çok satan oyunu oldu: Meccha Chameleon, Steam’de rekor kırdı

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Meccha Chameleon, Steam'de 15 milyon satış barajını hızla aştı.

Bu olağanüstü rakam, yapımı 2026'nın en çok ve en hızlı satan oyunu konumuna taşıdı.

Uygun fiyat etiketi ve popüler yayıncıların yoğun ilgisi, oyunun kısa sürede devasa bir kitleye ulaşmasına yardımcı oldu.

Son dönemlerin en popüler oyunlarından biri olan Meccha Chameleon yeni bir rekora imza attı. Geliştirici lemorion_1224 tarafından piyasaya sürülen çok oyunculu saklambaç oyunu, adeta bir yükseliş hikayesi yazıyor.

Ortaya çıkan son raporlar, oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, yepyeni bir satış başarısı elde ettiğini bizlere gösteriyor. Klasik bir çocuk oyununu modern ve rekabetçi bir hale getiren oyun, PC oyuncularının adeta gözdesi haline gelmiş gibi görünüyor.

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Meccha Chameleon şimdiden 15 milyon satışı geride bıraktı

Meccha Chameleon, Steam’de bir aydan kısa sürede 15 milyon kopya sattı. Bu satış verileri, oyunun şu anda Valve platformunda 2026 yılının en çok ve aynı zamanda en hızlı satan oyunu haline getiriyor.

10 Haziran’da piyasaya sürülen ve 3.99 dolar gibi uygun bir fiyata sahip olan Meccha Chameleon, bu sayede hızla yayılarak birkaç saat içinde çok sayıda kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.

Bu çok oyunculu deneyimin ardındaki fikir, aslında klasik saklambaç oyununa dayanıyor. Fakat oyun, geleneksel yapıyı gözlem, aldatma ve oyuncuların senaryo içinde kendilerini kamufle etme yeteneği gibi unsurlarla zenginleştiriyor.

Bu tür durumlarda sıkça olduğu gibi, bazı yayıncılar Meccha Chameleon’a adeta hayran kalmış görünüyor. Sosyal medyada ve canlı yayın dünyasında geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgi gören yapım, tam anlamıyla trend haline gelmeyi başardı.

Meccha Chameleon’un konusu Steam’de şu cümlelerle özetleniyor:

“Kendinizi boyayarak ortama uyum sağlayın! Meccha Chameleon, beyaz vücudunuzu sahneyi taklit edecek şekilde boyadığınız yeni bir heyecan verici saklambaç oyunudur. Gözlem, poz verme ve sanatsal beceri hayatta kalmanın anahtarlarıdır. Bukalemunları bile utandıracak tekniklerle arayanları kandırın!”