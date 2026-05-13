Resident Evil Requiem olağanüstü satış rakamlarıyla Capcom tarihine geçti

Resident Evil Requiem, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 5 günde 5 milyon, Nisan 2026 itibarıyla ise 7 milyon satış rakamına ulaştı.

Popüler oyun bu etkileyici satış grafiği sayesinde serinin en hızlı çıkış yapan oyunu oldu.

Capcom, 31 Mart 2026'da sona eren mali yılda yaklaşık 1,24 milyar dolar net satışla şirket tarihinin zirvesine çıktı.

Resident Evil serisi toplamda 201 milyon satışa ulaşırken, Monster Hunter 127 milyon ve Street Fighter 59 milyonla onu geriden takip ediyor.

Japon oyun devi Capcom, 31 Mart’ta sona eren 2026 mali yılına ait finansal raporunu yayınladı. Şirketin gelecekte odaklanmayı planladığı oyun serileri arasına Dragon’s Dogma’yı da dahil etmesi gibi ilginç bilgiler dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan eleştirmenlerden övgü dolu notlar alan Resident Evil Requiem’in listenin başında yer aldığı rekor sayıda oyun satışı gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Capcom, Nisan 2025 başı ile Mart 2026 sonu arasındaki 12 aylık dönemde toplam 59,07 milyon oyun sattı. Bu da şirketin bir mali yılda elde ettiği en yüksek rakam olarak kayıtlara geçiyor. Açıklanan mevcut rakamlar, önceki mali yılda satılan yaklaşık 52 milyon adedi kolayca geride bırakıyor.

Resident Evil serisi 200 milyon barajını aştı

Aşağıda yer alan sıralamada da görüldüğü üzere Resident Evil Requiem 6,91 milyon adet satışla dönemin zirvesinde yer alıyor. VGC’nin haberine göre oyun aslında 7 milyonu aşmış durumda. Fakat paylaşılan grafik Nisan ayı satışlarını içermiyor.

Duyurulan resmi sıralama, Capcom’un en çok satan oyunları arasında ilk 5’te yer alan Resident Evil serisinin diğer oyunlarıyla devam ediyor. Serinin dışında yer alan ilk oyun ise Resident Evil 7’nin biraz üzerinde bulunan Devil May Cry 5 olarak karşımıza çıkıyor.

Capcom, sattığı 59 milyon oyunun yüzde 83,7’sinin şirketin kataloğu olarak adlandırdığı eski oyunlar olduğunu vurguluyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, toplam satışların yüzde 93’ü dijital medya için gerçekleşti.

Önümüzdeki mali yıla bakıldığında, Capcom kendi rekorunu yeniden kırmayı ve Mart 2027 sonuna kadar satılan oyun sayısını yüzde 10 artırarak toplam 65 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Bununla birlikte halihazırda 2 milyon adet satış rakamına ulaşan Pragmata, 2026 mali yılına dahil edilmemişti. Fakat bir sonraki mali yılda dahil edilecek. Aynı şekilde henüz piyasaya sürülmemiş olan Onimusha: Way of the Sword da dahil edilecek.

Capcom’un onayladığı bir diğer oyun ise 2027’de çıkması planlanan Mega Man: Dual Override olacak. Fakat bu oyun için bir çıkış tarihi olmadığı için Mart ayından sonra ve bir sonraki mali yılda piyasaya sürülebilir.