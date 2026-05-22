    Red Dead Redemption 2 dünyanın en çok satan üçüncü oyunu oldu

    Red Dead Redemption 2, dünya genelinde 85 milyon kopya satışı aştı. Rockstar'ın sevilen yapımı, tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu.
    • Take-Two Interactive'in son finansal raporuna göre Red Dead Redemption 2 global olarak 85 milyon kopya satışını geçti.
    • Vahşi Batı temalı oyun, Wii Sports'u geride bırakarak dünyanın en çok satan üçüncü oyunu oldu.
    • Listenin ikinci sırasında GTA 5 yer alırken, zirvede ise Minecraft bulunuyor.

    Rockstar Games’in efsane oyunu Red Dead Redemption 2 dünyanın en çok satan üçüncü oyunu olarak kayıtlara geçti. Çatı şirket Take-Two Interactive tarafından açıklanan 2026 yılının dördüncü çeyrek finansal kazanç raporlarında bu önemli ayrıntı resmen doğrulandı.

    Vahşi Batı temalı popüler açık dünya oyunu RDR2 şimdiye dek dünya çapında 85 milyondan fazla kopya satışına ulaştı. Oyun dünyasına adını altın harflerle yazan popüler yapım, bu etkileyici satış performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

    RDR2, Wii Sports’u geride bıraktı

    IGN tarafından aktarılan bilgilere göre Mart 2026 itibarıyla RDR2 satışları 85 milyonu aşmış durumda. Bu sayede oyun, 2006 yılında piyasaya sürülmesinin ardından 20 senede 82,9 milyon kopya satan Wii Sports’un tahtını devralıyor.

    Bunun yanı sıra Red Dead Redemption 2’nin şu anda çok ciddi rakipleri olduğunu söyleyelim. Satışlarda ikinci sırada, Rockstar Games’in yine bir başka oyunu olan GTA 5 yer alıyor. Sevilen açık dünya oyunu 2013 yılından beri 230 milyondan fazla satıldı.

    Listenin zirvesinde ise Minecraft yer alıyor. Mojang imzalı popüler oyun, dünya çapında 350 milyon kopya ile rakiplerine ciddi bir fark atmış görünüyor.

    Rockstar modern konsollar için henüz bir yama sunmadı

    Red Dead Redemption 2’nin tüm popülaritesine rağmen Rockstar Games henüz modern konsollar için bir yama yayınlamadı. Bu nedenle de PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında bile oyun 30 fps’de çalışıyor.

    Fakat ilginç bir şekilde Rockstar Games, 2023 yılının Ekim ayında orijinal Red Dead Redemption için böyle bir güncelleme yayınlanmıştı. RDR2’nin de benzer bir güncellemeden yararlanıp yararlanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    GTA 6 için geri sayım başladı

    Rockstar Games’in bir sonraki projesi, tarihin en çok beklenen oyunlarından biri olan ve çok kısa sürede en çok satan 10 oyun arasına girmesi muhtemel GTA 6 olacak.

    Take-Two Interactive ve Rockstar Games, geçtiğimiz yıl GTA 6’nın 19 Kasım 2026’da piyasaya sürüleceğini resmi olarak duyurmuştu. Şirket son olarak takvim planlamasında herhangi bir değişiklik olmayacağını, oyunun açıklanan tarihte yayınlanacağını teyit etti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

