Yeni James Bond oyunu 007 First Light ilk haftadan satış rekoru kırdı

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007 First Light, henüz ilk haftasında dünya genelinde 2.7 milyon satış elde etti.

IO Interactive oyuna yakında New Game Plus modu, G2 casus gözlükleri, taktiksel simülasyon haritaları ve çok istenen fotoğraf modunu ekleyeceğini açıkladı.

Ayrıca Yaz aylarında oyunun PC sürümü üst düzey Path Tracing teknolojisine kavuşacak ve oyun Nintendo Switch 2 konsolu için de raflara gelecek.

IO Interactive, yeni James Bond oyunuyla yakın zaman önce karşımıza çıktı. Türkçe dil desteğine sahip olan 007 First Light dünya çapında kısa sürede büyük bir ses getirmeyi başardı. Eleştirmenlerden tam not alan oyun, henüz ilk haftasında olağanüstü bir satış hacmine ulaştı.

Yayıncı şirketten gelen açıklamaya göre aksiyon-macera türündeki yeni oyun, çıkışını takip eden 7 günlük süreçte dünya genelinde 2,7 milyondan fazla kopya satışı elde etti. Bununla birlikte şirket, oyunu canlı ve güncel tutabilmek adına önümüzdeki bir yıl boyunca oyunseverlere zengin bir içerik planı sunacaklarını bildirdi.

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007 First Light için devasa yol haritası açıklandı

IO Interactive ekibi öncelikle Tactical Simulation (TacSim) moduna ek zorluklar ekleneceğini duyurdu. Bununla birlikte Kensington, Aleph’s Black Market, The Pearl ve Webb Industries gibi mekanların da geri döneceği belirtildi. Bu mekanlar, kampanya sırasında karşılaştığımız görevlere kıyasla yeniden ele alınan görevler için arka plan görevi görecek.

Gametsu’nun haberine göre yaz aylarında, 007 First Light’ın PC sürümüne yol izleme desteği eklenecek. Öte yandan diğer platformlarla aynı anda piyasaya sürülmeyen Nintendo Switch 2 sürümü de nihayet yayınlanacak.

Kısa süre sonra geliştiriciler, Bond için yeni bir alet olan G2 gözlüklerini ve uzun zamandır beklenen yeni oyun artı modunu tanıtacak. Bu mod, önceki oynayışta açılan tüm beceri ve ekipmanlarla macerayı yeniden oynamanıza imkan sağlayacak.

IO Interactive, Korsan Kral Bawma’nın MI6 ve James Bond’un yardımını gerektiren yeni bir görev için geri döneceğini de açıkladı.

Son olarak Birinci Yıl yol haritasının ek ödüller ve oyuncular arasında oldukça istenen bir özellik olan Fotoğraf Modu’nu da içereceği aktarıldı. Fakat tüm bu içeriklerin tam olarak ne zaman ekleneceği şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.