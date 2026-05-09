    PS5 satış rakamları tepetaklak oldu: Sony’den karamsar tablo

    Sony, PS5 satışlarında yüzde 46'lık bir düşüş yaşadı. Bunun başlıca sebepleri arasında bellek krizi ve artan maliyetler yer alıyor.
    Güncelleme:
    Bellek krizi Sony'yi derinden etkiledi
    • PS5 satışları geçen yıla göre yaklaşık 1,3 milyon adet azalarak 1,5 milyona geriledi.
    • Toplam PlayStation 5 satışları 93,7 milyona ulaşırken, konsolun önümüzdeki mali yılda 100 milyon barajını geçeceği öngörülüyor.
    • Global çapta yapay zeka patlamasının sebep olduğu bellek krizi, konsol üretim maliyetlerini ve satış fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

    Sony ciddi bir mali zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Japon şirket, amiral gemisi oyun konsolu PlayStation 5’in son bir yıllık satış rakamlarında büyük hayal kırıklığına uğradı. Bu dönemde cihaz, yüzde 46’lık bir satış kaybı yaşayarak alarm zillerini çaldırdı.

    Sony bu dönemde PS5’in 1,5 milyon adet sattığını açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 2,8 milyondu. Bilindiği üzere Mart ayında şirket, “küresel ekonomik ortamdaki devam eden baskıları” gerekçe göstererek PlayStation 5 fiyatlarını yükseltmişti.

    The Verge’e göre Sony’nin karşılaştığı başlıca sorunlardan biri de bellek pazarında yatıyor. Bileşen üreticileri son zamanlarda önceliği yapay zeka odaklı veri merkezlerine veriyor. Bu sektör küresel üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü absorbe ederken, diğer sektörler arz azalmasından ve fiyat artışlarından muzdarip oluyor.

    PS5

    Beklendiği gibi ne yazık ki bu durum satışlarda düşüşe yol açtı. Sony, 2025 mali yılında 16 milyon konsol sattı. Bu rakam, bir önceki mali yıldaki 18,5 milyon adetten daha düşük görünüyor. Sonuçlar ayrıca beş yıl önce pandemi nedeniyle yaşanan çip kıtlığı sırasında satılan 19,3 milyon adetten de çok daha düşük olarak kayıtlara geçiyor.

    PlayStation 5

    PlayStation 6 en erken 2028’de çıkabilir

    Yarı iletken pazarındaki yüksek talep, pek çok üreticinin önümüzdeki yıllar için stoklarını şimdiden ayırdığı bizlere gösteriyor. Bu nedenle de muhtemelen en erken iki yıl sonra yeni bir PlayStation modeli piyasaya sürülebilir.

    Bloomberg’in Şubat ayında görüştüğü kaynaklara göre Sony, PlayStation 6’yı ancak sektörün istikrara kavuşmasının beklendiği 2028 ile 2029 yılları arasında piyasaya sürmeyi düşünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

