iPhone 17 Pro ilk kez kanlı canlı görüntülendi

iPhone 17 Pro'nun canlı görüntüsü ilk kez sızdırıldı.

San Francisco'daki Union Meydanı'nda kameralara yakalanan cihaz kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

iPhone 17 serisinin Eylül ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Son günlerde sosyal medyada iPhone 17 Pro modeline ait olduğu öne sürülen bir cihazın fotoğrafı ortaya çıktı. İddialara göre bir kişinin elinde kullanım halinde görüntülenen test cihazı bir kılıfa gizlenmişti. Görüntülerdeki modelin ayrıca önceki sızıntılarla aynı tasarıma sahip olduğu da gözlerden kaçmadı.

Sızdırılan görüntüler Skyfops adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı paylaşıldı. Görüntülerde iddia edilen iPhone 17 Pro modelini görüntülemek için iPhone 16 Pro kullanan bir kişi fark ediliyor. Söz konusu fotoğrafların Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco’daki Union Meydanı’nda çekildiği belirtiliyor.

Amiral gemisi iPhone’un tasarımı nasıl olacak?

Sızdırılan görüntülerdeki yeni amiral gemisi iPhone’u taşıyan kişinin kim olduğu ya da ne amaçla etrafta dolaştığı hakkında başka bir bilgi yok. Apple’ın perde arkası bilgilerini düzenli olarak gündeme getiren gazeteci Mark Gurman, fotoğrafları “son derece gerçekçi görünüyor” yorumuyla yeniden paylaştı.

Bu durum daha da büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Bazıları bunun bir doğrulama olduğunu düşünürken, bazıları da ironi yaptığını düşünüyor. Fakat yine de bu sızıntıya ikna olan kalabalık bir kullanıcı topluluğu olduğu görülüyor.

İddia edilen iPhone 17 Pro’nun daha önce render ve sızıntılarda ortaya çıkan özellikleri paylaştığı açıkça görülüyor. Akıllı telefonun arka tarafının bir tarafından diğer tarafına uzanan daha geniş bir çıkıntıya sahip olması ve LED flaş ile LiDAR sensörünün kameralardan daha uzakta, sağ tarafta konumlandırılması bekleniyor.

Bir test iPhone’unun ortalıkta dolaşırken görülmesinin ilk örneği olmadığını belirtmekte fayda var. Bunun en dikkat çekici örneği, 15 yıl önce, lansmanından üç ay önce bir barda bir iPhone 4 bulunmasıyla yaşanmıştı.

iPhone 17 Pro özellikleri ortaya çıktı

Apple’ın yeni üst düzey telefonu daha büyük 6,3 inçlik bir ekranla gelecek. Serideki tüm modellerde 120 Hz yenileme hızı desteği yer alacak. “Pro” serisinin titanyum yerine alüminyum kasaya döneceği de biliniyor.

iPhone 17 serisinin temel üyelerinde A19 çipi yer alacak. “Pro” modelleri ise A19 Pro çipinden güç alacak. 12 GB RAM’e sahip olacak cihazlarda 35W şarj desteği mevcut olacak. Tüm üyelerde 24 MP selfie kamerası, “Pro Max” seçeneğindeyse 48 MP telefoto lens bulunacak.

Merakla beklenen iPhone 17 serisinin çıkış tarihi 8-10 Eylül olarak sızdırıldı. Fakat yine de şirketten konuya ilişkin resmi bir onay gelmediğini ekleyelim.