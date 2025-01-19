TikTok bugün resmen ABD’de yasaklandı

TikTok bugün ABD'de yasaklandı.

Joe Biden'ın imzaladığı "Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası" nedeniyle platform erişim engeline çarptırıldı.

Bir Pazar sabahı uyanıp telefonunuzu elinize aldığınızda, TikTok’un artık uygulama tepsinizde yer almadığını hayal edin. Artık dans, meydan okuma ve komik videolar yok! Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar tam olarak bu senaryoyu yaşıyor. Beklendiği üzere TikTok, ABD pazarına veda etti. Uygulama dijital mağazalardan kayboldu. Halihazırda yüklü olan cihazlarda ise çalışmayı bıraktı.

Uygulamayı halihazırda yüklemiş olanlar ise oldukça net bir mesajla karşı karşıya kalıyor: “Üzgünüm, TikTok şu anda kullanılamıyor.” Metin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni bir yasanın platformu yasakladığını açıklıyor. Bir umut ışığı olarak yeni başkan Donald Trump bu konuya bir çözüm bulacağına dair söz verdi. Yarın yeniden başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın TikTok’la ilgili bu olumsuz senaryoyu tersine çevirip çevirmeyeceği şimdilik merak konusu.

Bununla birlikte ABD pazarındaki TikTok kullanıcılarının karşısına çıkan uyarı mesajı sizi takipte kalmaya davet ediyor. Uygulama aynı zamanda verilerinizi indirebileceğiniz resmi internet sitesine bir bağlantıyla birlikte kapatma veya “daha fazla bilgi edinme” seçeneği de sunuyor.

ABD neden TikTok uygulamasını yasakladı?

TikTok’un ABD’de yasaklanma kararı, başkan Joe Biden tarafından imzalanan “Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası” adı verilen yasadan kaynaklanıyor. Bu yasa, TikTok’a Çinli ana şirketi ByteDance’tan ayrılması için altı ay süre tanımıştı.

Platformun ABD’li bir şirkete satılmasına yönelik baskı oluşturulmuştu. Hatta bu süreçte Elon Musk ve Mr. Beast gibi isimlerin uygulamayı satın almakla ilgilendiğine dair çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı. Fakat şu ana dek bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

TikTok davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıyarak mücadele etmeye karar verdi. Ancak Yüksek Mahkemenin daha fazla ayrıntıya girmeye vakti olmadı ve başvurunun aleyhine karar verdi.

Apple ve Google için ağır ceza riski

Yeni yasa, TikTok’un indirilmesine izin veren platformlara karşı ağır para cezaları öngörüyor. Her Amerikalı kullanıcı için 5 bin dolar cezadan söz ediliyor. Buna karşı doğal olarak Apple App Store ve Google Play Store uygulamayı mağazalardan kaldırmaya karar veriyor.

ABD pazarında bugün itibariyle yasaklanan tek platform TikTok olmadı. ByteDance’in video düzenleme uygulaması CapCut da ne yazık ki aynı kaderi yaşadı.