TikTok, ABD’de yasaklanacak mı? Donald Trump buna engel olabilir

Popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok platformunun Amerika Birleşik Devletleri’nde sayılı günleri kaldığı biliniyor. Joe Biden hükümetinde alınan karardan sonra uygulamanın sahibi olan ByteDance firmasının 19 Ocak 2025’e kadar TikTok’u ABD’li bir firmaya satması gerekiyor. Aksi takdirde ise platformun ABD’de yasaklanması bekleniyor.

The Washington Post’un haberine göre ise mevcut ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de TikTok platformuna uygulanan yasağı kaldırmaya çalışabilir. Şimdilik Trump’tan bu bilgiyi resmi olarak doğrulayan bir ifade gelmedi. Fakat Trump’a yakın kaynaklar, yeni ABD liderinin planları arasında “TikTok’u özgürlüğe kavuşturmak” olduğunu iddia ediyor.

Donald Trump, TikTok’a karşı hoşgörüyle yaklaşabilir

Trump yönetiminin bir parçası olan danışman Kellyanne Conway, yakın tarihlerde yaptığı bir açıklamada, “başkanın kazanmak için podcast’ler ve yeni medyayla birlikte örnek bir şekilde kullandığı Tiktok platformunun çeşitliliğini ve erişimini takdir ettiğini” dile getirmişti.

Conway ayrıca TikTok’un geri dönüşünün Donald Trump için rakiplerine mesaj göndermenin bir yolu olduğunun da altını çizdi. Tecrübeli danışman konuya ilişkin The Washington Post’a yorumunu yaptı: “180 milyon Amerikalıyı yabancılaştırmak yerine Çin’i sorumlu tutmanın birçok yolu var.”

Öte yandan Elon Musk’un Hükümet Verimliliği Departmanı’nda görev almasıyla Trump’ın ABD’de sosyal medya konusunda farklı bir duruş sergilemesi bekleniyor. Çin ithalatına yüzde 60’a varan vergiler vaat etmesine rağmen, Trump’ın yine de ByteDance’in sahibi olduğu sosyal ağa karşı daha hoşgörülü bir yaklaşım sergileyeceği öne sürülüyor.

ABD’nin en büyük “düşmanı” olarak nitelendirilen Çin’e karşı güçlü yaptırımlar uygulamak isteyen Donald Trump, özellikle de seçim öncesi kampanya döneminde bu konuda birçok vaatte bulunmuştu. Trump her ne kadar teknoloji endüstrisinde Çin’e karşı önemli bazı engeller koymayı planlasa da bu durum sosyal medya tarafında daha farklı olacak gibi görünüyor.

ABD lideri Donald Trump’ın siyasi olarak TikTok platformuna karşı nasıl bir karar alacağını zaman gösterecek. Yine de birçok kişiye göre Trump’ın platformu ABD’de yasaklamaktan kaçınması mantıklı bir karar olacak. Çünkü platform başkanlık kampanyaları sırasında bizzat Trump tarafından yoğun bir şekilde kullanılmıştı.

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