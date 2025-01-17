ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi 17 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacak olan TikTok yasağını onayladı.

Joe Biden yasağı uygulamayacağını ve bu kararı 18 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'a bırakacağını belirtti.

Gözler TikTok'a olan sempatisiyle bilinen ve yasağa karşı çıkan Donald Trump'a çevrildi.

TikTok’un ABD’deki operasyonlarını Amerikalı bir şirkete satmaması durumda ülke genelinde yasaklanması teklifi, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. Buna göre TikTok 17 Ocak Pazar gününe kadar satılmazsa ABD’de erişime kapatılacak.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’da kalan son saatlerinde bu yasağı uygulamayacağını, kararı ise 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren göreve başlayacak olan Donald Trump’a bırakacağını belirtti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarının 9-0 oyla yasağına karşın TikTok’un Amerikalılar tarafından kullanılmaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TikTok Amerikalılar tarafından kullanılmaya devam etmeli, ancak sadece Amerikan mülkiyeti veya Kongre’nin bu yasayı geliştirirken belirlediği ulusal güvenlik endişelerini ele alan başka bir mülkiyet altında olmalıdır.”

Ne olmuştu?

ABD’li yetkililer, TikTok’un çatısı altında olduğu ByteDance şirketinin ABD vatandaşlarının verilerini Çin hükümetine verebileceği endişelerini dile getirmişti.

Ardından milyonlarca ABD’li tarafında kullanılan bu popüler uygulama bir milli güvenlik sorunu olarak görülmüş ve şirketin Amerikan bir şirkete devredilmediği sürece yasaklanması teklif edilmişti.

Son ABD seçimlerini kazanan Donald Trump ise yasağın ertelenmesini sağlamaya çalışmış ve göreve geldikten sonra bu konuda bir karar vereceği öngörülmüştü.

Ancak ByteDance şirketine verilen süre azalmışken ABD Yüksek Mahkemesi TikTok’un yasaklanması teklifini onayladı. Bu da aksi bir gelişme yaşanmadığı sürece Donald Trump’un görevi devralmasından bir gün önce uygulamanın yasaklanacağı anlamına geliyor.

TikTok yasaklandığında ne olacak?

17 Ocak Pazar günü TikTok’un yasaklanması durumunda kısa ve uzun vadeli bazı sonuçlar ile karşılaşmak mümkün olacak.

Öncelikle TikTok’un ABD’li kullanıcıların fişini çekme konusunda hazır olduğunu söylemek gerekiyor. Reuters’ın haberine göre böyle bir durumun yaşanması halinde ilk olarak, uygulamayı açmak isteyen kullanıcılar yasak ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir uyarı ekranıyla karşılacak.

Donald Trump’ın göreve geldikten sonra TikTok yasağını uygulamaya karar verdiği durumda ise yavaş bir kapanma sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Bu senaryoda Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama mağazalarından TikTok’un uygulamalarını kaldırması bekleniyor.

Bu durum ise yeni kullanıcıların artık TikTok uygulamasını indiremeyeceği, mevcut kullanıcıların ise artık yeni güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor.

Halihazırda cihazlarda yüklü olan TikTok uygulamaları güncelleme almayacağı için hatalar ve güvenlik açıklarıyla dolacak ve bu sebeple TikTok kullanım oranları zaman içerisinde düşmeye başlayacak.

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok’un ABD’deki kullanıcı sayısı ise yaklaşık 170 milyon civarında. Bu tabloya göre TikTok’un ABD’li kullanıcılar olmadan da varlığını sürdürebileceği inancına sahip olduğu söyleniyor.

Sonuç olarak Donald Trump’ın Pazartesi günü göreve başladıktan sonra alacağı kararlar, TikTok’un geleceğini belirleme noktasında oldukça önem arz edecek.

Donald Trump TikTok’u kurtarabilir mi?

Seçimlerde yeni ABD Başkanı olarak seçilen ve 18 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak olan Donald Trump, TikTok’un içinde bulunduğu bu durumu tersine çevirebilir. Öyle ki daha önce de bu yasağı kaldırma konusunda çaba sarfetmiş ancak konumu itibarıyla pek etkili olamamıştı.

Hatta TikTok’ta yaklaşık 15 milyon takipçisi olan Donald Trump, ABD Başkanlık Seçimleri’ni kazanması konusunda TikTok’un da etkili olduğunu söyleyerek popüler sosyal medya platformunun hakkını vermişti.

Ek olarak, geçtiğimiz yıl tartışmaların başlamasıyla birlikte görüşlerini belirten Trump, TikTok’un yasaklanmasıyla insanların Mark Zuckerberg’in uygulamalarına geçiş yapacağını ve bunun bir sorun olduğunu, hatta Facebook’u “halkın düşmanı” olarak gördüğünü dile getirmişti.

Yasak ile ilgi karar verme konusunda şu anda bir yetkisi olmasa da Pazartesi günü göreve başladıktan sonra alınan kararı değiştirme veya kaldırma noktasında bazı adımlar atması muhtemel görünüyor.

Atılabilecek adımlardan bazıları Apple ve Google’ın TikTok’u mağazalarından kaldırmaması yönünde verebileceği kararlar olabileceği öngörülüyor. Ancak bu şirketlerin yasak kararının ardından uygulamayı mağazalardan kaldırma noktasında esneklik gösterip göstermeyeceği henüz belli değil.

TikTok alternatifi RedNote yükselişte

TikTok yasağının gündeme gelmesinin ardından Xiaohongshu, diğer adıyla RedNote uygulaması, TikTok alternatifi olarak görülmüş ve hızla yükselişe geçmişti. Öyle ki sadece iki gün içerisinde 700 binden fazla yeni kullanıcı kazanmıştı.

Özellikle TikTok yasağına karşı ABD’li kullanıcıların tepki göstermesi ve bu konuda #TikTokMültecileri (#TikTokRefugees) etiketi ile kampanya başlatmaları RedNote’un kısa sürede popüler hale gelmesine katkı sağladı.

Bir tepki olarak RedNote uygulamasına geçiş yapılmasının ardında sadece RedNote’un TikTok’un bir alternatifi olarak görülmesi yatmıyor. Öyle ki RedNote uygulaması da TikTok gibi Çin merkezli bir uygulama olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yani sadece Çin merkezli olduğu ve bu sebeple güvenlik sorunu yarattığı için TikTok’un yasaklanması kararı, bir diğer Çin merkezli platformun popüler hale gelmesini tetiklemiş oldu.

TikTok’un yasaklanması noktasında adım atan tek ülkenin ABD olmadığını da belirtmek gerekiyor. Zira Nisan 2024’te Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye’de TikTok’un yasaklanması üzerine kanun teklifi hazırlanmaya başlamıştı. Kasım 2024’te ise Avustralya’da 16 yaş altında olan çocuklara TikTok’un yasaklanmasını söyleyen yeni bir yasa hazırlığı da bu çerçevede gündem olmuştu.