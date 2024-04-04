Tazminatını alamayan eski Twitter yöneticisi Elon Musk’a dava açtı

Ödemediği tazminatlar ile ilgili başı dertte olan Elon Musk, bu kez bir diğer eski Twitter yöneticisinin açtığı milyonlarca dolarlık dava ile karşı karşıya kaldı.

Eski Twitter yöneticilerinden olan Nick Caldwell, Elon Musk’ın 2022’de şirketi satın almasından bu yana ödenmediği iddia edilen 19.3 milyon dolarlık kıdem tazminatı için dava açtı.

Elon Musk’ın 2022 yılında Twitter’ı satın almasıyla başlayan süreçle birlikte birçok şirket çalışanı da haklarını almakta zorluk çekti. Birçok kişinin işten çıkarılması bir yana, işten çıkarılan çalışanlar haklarını alamadığını iddia etti.

Daha önce dört eski Twitter yöneticisi şirketten alamadığı 128 milyon dolarlık kıdem tazminatı için Elon Musk’a dava açmıştı. Bu kez de 2022’ye kadar Twitter’ın çekirdek mühendis ekibinin başında görev yapan Nick Caldwell halen ödenmemiş olan kıdem tazminatı için Elon Musk ve X şirketine dava açtı.

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Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada, Caldwell’in avukatları, Elon Musk’ın Caldwell ve diğer birçok yöneticiyi “görevi kötüye kullandığı” bahanesiyle işten çıkardığını ve bu sebeple toplamda yaklaşık 200 milyon dolarlık kıdem tazminatını ödemediğini belirtti. Caldwell özelinde davaya söz konu olan kıdem tazminatı miktarının ise 19.3 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Caldwell, Twitter’ın Elon Musk’a satılmasından birkaç gün önce istifa ettiğini ve gerekçesinin ise halka açık bir şirketin özelleştirilmesiyle birlikte artık şirketin CEO’suna doğrudan rapor veremeyecek olması olduğunu belirtti. Bunun ise o dönemki şirketin politikasına uygun olarak kıdem tazminatı için “makul sebep” olarak görüldüğünün altını çizdi.

Twitter ise Caldwell’in istifasını onayladı, ancak işinin resmi olarak istifayı verdikten bir ay sonra yani 27 Kasım 2022 tarihinde sonlandırılacağını kendisine bildirdi. Twitter’ın iddiasına göre Caldwell bu süreç içerisinde talep edilen işten ayrılma sözleşmesini sunmadı. Elon Musk ise bu durumu öne sürerek “davranış kuralları da dahil olmak üzere şirketin yazılı politikalarına veya kurallarına uymadığı” ve “görevlerini yerine getirirken ağır ihmal veya kasıtlı suistimalde bulunduğu” gerekçeleriyle Caldwell’in işine son verdi.

Caldwell’in avukatlarına göre bu süreç tamamen kasıtlı olarak gerçekleştirildi. Elon Musk’ın kıdem tazminatını ödememek için makul sebep(leri) görevi kötüye kullanmaya dönüştürdüğü ve Caldwell’in işine haksız yere son verildiği belirtildi.

Twitter’da krizler bitmiyor

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra yaşanan sorunlar her geçen gün artmaya devam etti. İlk olarak 5 bin Twitter çalışını işten çıkaran Musk, ödenmesi gereken tazminatlardan kaçınmasıyla da gündeme gelmişti. Ardından şirket, San Francisco’daki genel merkez binasının kirasının ödenmemesi üzerine icralık olmuş; benzer şekilde Londra’daki Twitter ofisinin kirasının ödenmemesi sebebiyle şirkete dava açılmıştı.

Musk’ın aldığı radikal kararlar üzerine ünlüler dahil birçok Twitter kullanıcısının platformu terketmesi şirkette yaşanacak krizlerin sinyallerini vermişti. Dev şirketlerin reklamlarını Twitter’dan çekmesi ve Musk’ın bu şirketlere saldırgan bir tutumla suçlamalarda bulunması da şirketi finansal krizin eşiğine getirdi.

Tüm bu yaşananların ardından 2024’ün başlarında Twitter’ın (X’in) şirket değeri %71 düştü. İngiltere merkezli Financial Times ise Twitter’ın 2024’te iflas edebileceğini öngören bir yazı paylaşarak hazırladıkları şirket projeksiyonunu paylaştı.

Son olarak kıdem tazminatı alamayan eski yöneticilerin dava açması üzerine köşeye sıkışan X şirketi ve Elon Musk, davaların yöneticiler lehine sonuçlanması durumunda yüz milyonlarca dolar ödeme yapmak zorunda kalacak. Şirketin konuyla ilgili olarak nasıl bir adım atacağını ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.