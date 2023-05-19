Twitter kullanıcıları Elon Musk’tan sonra platformu terk etmeye başladı

Ünlü pazar araştırma şirketi Pew Research tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre pek çok Twitter kullanıcısı, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra artık sosyal ağda daha az vakit geçiriyor. Bilindiği üzere milyarder iş insanı Musk, geçen yılın sonlarında 44 milyar dolarlık rekor bir ücret karşılığında Twitter’ı satın almıştı. Musk’ın platformda gerçekleştirmiş olduğu değişiklikler, ortaya çıkan son rapora göre kullanıcıları pek de memnun etmemiş gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter’ın başına geçtiğinden bu yana sosyal ağda pek çok radikal değişiklik gerçekleştirdi. Hiç şüphesiz ki bu değişikliklerin en başında mavi tik doğrulama rozetinin Twitter Blue abonelerine özel ücretli bir özellik haline gelmesi oldu. Bu gibi birçok karar, kullanıcıların platformu terk edip Mastodon ya da Bluesky gibi rakiplerine yönelmesine katkı sağladı.

Aylık tweet sayısında yüzde 25 azalma görüldü

Pew Research ekibinin araştırmasına göre en çok paylaşım yapan yüzde 20’yi temsil eden yüksek etkileşimli kullanıcıların, Elon Musk’tan sonra tweet paylaşma sıklığında önemli bir düşüş meydana geldi. Ortalama olarak bu kullanıcılardan aylık tweet sayısında yaklaşık yüzde 25’lik bir azalma kaydedildi.

Bunun yanı sıra yapılan araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen yıl Twitter’ı kullanan o yetişkinden yaklaşık altı tanesinin, platformu kullanmaya son zamanlarda ara verdikleri görüldü. Bu grup içerisinde, yanıt verenlerin dörtte biri Twitter’ı bir yıl içinde kullanmayı kesinlikle düşünmediklerini ifade etti.

Twitter için yeni umut Linda Yaccarino oldu

Pew Research’ün açıklamış olduğu son veriler, Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino’nun Elon Musk’ın koltuğunu devralırken karşılaşacağı zorlukları da gözler önüne seriyor. Milyarder iş insanının şirketi satın almasından bu yana ırkçı ve uygunsuz içeriğin ortaya çıkması ile ilgili endişeler sebebiyle son dönemlerde birkaç büyük reklamvereni kaybeden, mücadele eden bir sosyal ağın başına geçecek.

Kısa bir süre önce NBCUniversal’ın küresel reklamcılık başkanı olarak görevine veda eden Linda Yaccarino, şirketin reklamverenleri ile bağlantılarını yeniden kurmak ve içerik denetimini yürütmekle görevlendirilecek.

Pew Research tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, Twitter’daki içeriğin çoğunun küçük bir uzman kullanıcı grubu tarafından üretildiğini de ortaya çıkardı. Musk’ın şirketi satın almasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkinlerin yalnızca 20’si, bu grup tarafından üretilen tüm tweet’lerin yüzde 98’ini oluşturdu.