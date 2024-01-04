Financial Times’a göre X 2024’te iflas edebilir

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Şirket, Musk tarafından gerçekleştirilen 44 milyar dolarlık satın alımdan bu yana yaklaşık yüzde 71 oranında hisse kaybı yaşadı. Geçtiğimiz yıl boyunca birkaç kez kez mülk sahipleri tarafından kirası ödenmemesi nedeniyle dava edilen ve pek çok tartışmanın göbeğinde olan X, Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre 2024 yılında iflas tehdidi ile karşı karşıya kalabilir.

Financial Times yazarları, 2024 yılı için öngörülerini paylaştı. Bunlar arasında 2024’ün tarihte kaydedilen en sıcak yıl olacağı, ABD ekonomisinin büyüyeceği, Keir Starmer’ın İngiltere Başbakanı olacağı, Sam Altman’ın OpenAI şirketinden bir daha kovulmayacağı ve Novo Nordisk’in Avrupa’daki en değerli şirket olacağı gibi tahminler yer alıyor. Öte yandan dikkat çeken başka bir tahmin, X’in iflas tehlikesiyle mücadele edebileceğine işaret ediyor.

2024 yılında X’i zorlu bir süreç bekliyor

FT editörlerinin tahminlerine göre 2024 yılında X, mali açıdan bazı zorluklarla karşılaşacak. Bunlar arasında öne çıkan düşünce, platformda sert ve keskin bir kullanıcı sayısı kaybı olarak belirtiliyor. Şu anda kalabalık bir kitleye hitap eden sosyal ağ, yine de yeni insanları bünyesine çekmekte güçlük yaşıyor. Bu durumun da ilerleyen süreçte şirket adına bir gelir kaybı oluşturabileceği düşünülüyor.

Öte yandan X’in karşılaşabileceği bir diğer potansiyel tehlike, rakip platformlarla giderek artmaya devam eden sert rekabet olarak görülüyor. Şu anda Threads, Mastodon ve Bluesky gibi popüler metin tabanlı sosyal ağlar, X’e karşı güçlü alternatifler olarak öne çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra X’in gizlilik politikasında yaptığı değişikliklerin, ilerleyen süreçte reklamverenleri korkutabileceği, bu durumun da platformun reklam gelirlerinde büyük bir kayıp doğurabileceği tahmin ediliyor.

Son olarak bir diğer potansiyel tehlike, kullanıcıların ve reklamverenlerin platforma karşı güvenini azaltan itibar problemleri oluyor. Genellikle milyarder iş insanı Elon Musk’ın başrolünde olduğu bu olaylar, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça kez eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

X iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir

FT’ye göre X için bu süreçte üç farklı senaryo izlenebilir. Bunlardan ilki, şirketin doğru kararlar alarak problemleri aşması ve yeniden büyümeye başlaması olabilir. İkinci seçenek, X’in varlıklarını yeniden yapılandırıp satmasıyla sonuçlanabilir. Son ve en karamsar tahmin ise X şirketinin iflas edebileceği olarak belirtiliyor.

Buna karşılık olarak X’in alabileceği bazı önlemler de yok değil. Öncelikle iflas durumunun potansiyel senaryolardan bir tanesi olduğunu, şirketin aktif olarak yeni çözümler üzerinde çalışmaya devam ettiği ve belki de bu sorunu çözebileceği düşünülüyor. Şu anda X ile ilgili en büyük umut ise platformun yeni CEO’su Linda Yaccarino olarak görülüyor. Başarılı yöneticinin bu süreçte alacağı kararlar, şirketin geleceğini pozitif ya da negatif olacak etkileyecek. Fakat sonucun nasıl olacağını elbette ki zaman gösterecek.