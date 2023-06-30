Twitter’da mavi, sarı ve gri onay işaretleri nasıl alınır?

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan popüler sosyal medya platformu Twitter, şimdiye kadar pek çok değişikliğe ev sahipliğinde bulundu. Bu yenilikler kimi kullanıcıların platformu terk edip Mastodon ve Bluesky gibi rakip sosyal ağlara yönelmelerine katkıda bulunsa da kimi kullanıcılar ise bu değişimden olumlu bir şekilde etkilendi. Hiç şüphesiz ki Musk’ın uygulamada gerçekleştirmiş olduğu en büyük değişim, doğrulama rozetleri üzerinde oldu. Daha önce yalnızca kamu yararına aktif, dikkate değer ve özgün hesaplar için tasarlanan bu mavi tik rozeti, artık Twitter Blue aracılığıyla ücretsiz bir şekilde satılıyor. Peki ya Twitter’da onay işaretleri nasıl alınır? Bu içeriğimizde sizlere konuya ilişkin merak edilen tüm sorulara yanıt kazandıracağız.

Öncelikli olarak artık platform, mavi tik doğrulama rozetini ücretli hale getirmenin yanı sıra, sarı ve gri doğrulama rozetleri de sunmaya başladı. Sarı rozet genellikle ticari hesaplarda karşımıza çıkarken, gri rozetler ise hükümetler ve kamuya mal olmuş hesaplar için tercih ediliyor. Bu rozetlerle birlikte kullanıcılar yalnızca hesaplarını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda arayüzü özelleştirme gibi ekstra özelliklere de ulaşabiliyor. İşte doğrulama rozetlerinin avantajları ve konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar…

Twitter onaylanmış hesap nedir?

Twitter’da onay işaretleri, kullanıcıların platformda kimlik doğrulaması gerçekleştirdiğini belli eden bir fonksiyondur. Bu hesaplar özgünlük anlamında şirket tarafından kontrol edilmektedir. Uygulamadaki doğrulanan hesapların gerçek, güvenilir ve kamu yararına fayda sağladığına işaret edilmektedir. Doğrulanan profiller, her ne kadar artık ücretli bir şekilde satın alınabilse de uzun bir süredir uygulamada bir önem göstergesi haline gelmiştir.

Bu doğrulamalar, herhangi bir şekilde onaylama anlamı taşımamaktadır. Twitter’ın verdiği mavi, sarı ya da gri tik rozetleri, yalnızca hesabın şirket tarafından güvenilir kabul edildiği anlamına gelmektedir. Resmi doğrulama rozetleri, kullanıcıların hem profil sayfalarında hem de gönderdikleri herhangi bir tweet’te kullanıcı adlarının yanında bir onay işaretiyle simgelenmektedir. Aynı zamanda arama sonuçlarında da kullanıcı isimlerinin yanında yer almaktadır.

Eskiden yalnızca belirli şartları karşılayan kişiler, herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan Twitter’da mavi tik alma işlemini pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyordu. Şirket bu hususta genellikle tanınmış kişilere öncelik tanıyor, bazı kriterler karşılığında rozetleri kullanıcılara tanımlıyordu. Şimdi ise Elon Musk yönetimi ile birlikte bu özellik Twitter Blue çatısı altına taşındı. Uygulamaya aylık belirli bir ücret karşılığında abone olan tüm kullanıcılar, hesaplarında doğrulama rozetleri görmeye başladı.

Twitter onaylanmış hesap türleri nelerdir?

Twitter’da onay işaretleri, her zaman beyaz bir tik işareti ile simgelenmektedir. Arka plan renkleri ise hesabın tanımına göre değişkenlik göstermektedir. Kişisel hesaplarda bu mavi tik olarak karşımıza çıkarken; işletme profillerinde sarı tik ve hükümet kuruluşları ya da kamuya mal olmuş kuruluşlarda gri tiklere yer verilmektedir.

Mavi tik: Twitter, daha önce yalnızca kamu yararına faaliyet gösteren; gerçek, kayda değer ve aktif profiller için verdiği mavi tik doğrulama rozetlerini artık eski kriterleri uygulamadan, tüm Twitter Blue abonelerine sunmaya başladı. Siz de Blue’ya abone olarak tüm özelliklere anında erişim sağlayabilirsiniz. Fakat küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, mavi tik rozetiniz sadece profiliniz incelendikten ve belirli uygunluk kriterlerini karşıladığından emin olunduktan sonra gözükmeye başlayacaktır.

Twitter, daha önce yalnızca kamu yararına faaliyet gösteren; gerçek, kayda değer ve aktif profiller için verdiği mavi tik doğrulama rozetlerini artık eski kriterleri uygulamadan, tüm Twitter Blue abonelerine sunmaya başladı. Siz de Blue’ya abone olarak tüm özelliklere anında erişim sağlayabilirsiniz. Fakat küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, mavi tik rozetiniz sadece profiliniz incelendikten ve belirli uygunluk kriterlerini karşıladığından emin olunduktan sonra gözükmeye başlayacaktır. Sarı tik: Bu onay işareti, uygulamada yer alan bir profilin Twitter’ın Doğrulanmış Kuruluşlar programı üzerinden resmi bir işletme olarak kaydedildiği anlamı taşımaktadır. Bu rozete sahip olan hesaplar, altın rengi havalı bir rozete ulaşmanın yanı sıra, profil sayfalarında yuvarlak profil fotoğrafları yerine kare bir profil resmiyle dikkat çekmektedir.

Bu onay işareti, uygulamada yer alan bir profilin Twitter’ın Doğrulanmış Kuruluşlar programı üzerinden resmi bir işletme olarak kaydedildiği anlamı taşımaktadır. Bu rozete sahip olan hesaplar, altın rengi havalı bir rozete ulaşmanın yanı sıra, profil sayfalarında yuvarlak profil fotoğrafları yerine kare bir profil resmiyle dikkat çekmektedir. Gri tik: Twitter’ın üçüncü ve son onay işareti olan gri tik seçeneği, uygulamada bir hükümet ya da devlet kuruluşuna kayıtlı profilleri temsil eder. Bu rozeti alabilmek için ulusal düzeyde devlet kurumlarında ileri düzeyde bir pozisyonda bulunma şartı aranmaktadır.

Twitter’da onay işaretleri nasıl alınır?

Twitter’da mavi, sarı ya da gri tik almak için belirli şartlar aranmaktadır. Standart bir kullanıcı olarak mavi tik doğrulama rozetine ulaşmak daha zahmetsiz bir şekilde ilerlerken, sarı ve gri tiklerde ise durum biraz daha zorlayıcı olabilir.

Mavi tik nedir ve nasıl alınır?

Twitter mavi tik alma işlemi eski nazaran artık çok daha pratik bir şekilde çalışmaktadır. Bunun için öncelikle aktif bir Twitter Blue aboneliğine sahip olmanız aranır. Blue abonesi olmak için, uygulamada oturum açtıktan sonra sol menüde yer alan Twitter Blue simgesine dokunmanız gerekmektedir. Twitter Blue’nun Türkiye fiyatı şu anda aylık 178,50 TL olarak belirtilirken, yıllık seçenekte ise yüzde 12 tasarruf imkanı sunularak 2 bin 142 TL yerine 1.868,29 TL’lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor.

Twitter Blue’ya abone olduktan sonra profilinizin mavi tik doğrulama rozeti almak için uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Bu noktada görünen ad ve profil fotoğrafı gibi detayları eksiksiz bir şekilde tamamlayıp tamamlamadığınızı kontrol etmenizde yarar var. Öte yandan şirketin, doğrulama işlemi sırasında aktif hesaplara öncelik verdiği biliniyor. Bu yüzden profilinizin son bir ay içinde gönderi paylaşma, yanıt verme, retweet yapma ve beğeni gibi işlemlerle birlikte aktif tutulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra hesabınızın 90 günden daha eski olması ve onaylanmış bir telefon numarasına sahip olması gerektiğini de hatırlatmakta yarar var.

Son olarak hesabınızda son zamanlarda önemli bir değişiklik yapmadığınızdan emin olmanız gerek. Yani profil fotoğrafı, görünen ad ve kullanıcı adınızı kısa bir süre içerisinde değiştirmiş olmamanız önemli bir unsurdur. Zira şirket, hesabınızın yanıltıcı olup olmadığını kontrol eder ve profilinizde bir manipülasyon veya spam olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu noktada yakın tarihli değişiklikler, şirketin profilinizi “aldatıcı hesap” olarak tanımlamasına sebep olabilir.

Twitter’da doğrulama rozeti almak artık her zamankinden çok daha kolay bir hale geldi. Bu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak mavi tik elde etmeniz mümkün. Bunun için öncelikle Twitter Blue üyeliği satın almanız gerekmektedir. Hesabınızın etkin bir şekilde kullanıldığından, dürüst ve uygulamanın uygunluk kriterlerine uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Masaüstü üzerinden twitter.com adresini ziyaret edin ve sol tarafta yer alan menüden Onaylanmış seçeneğine dokunun. Karşısınıza iki seçenek çıkacak: Bireyim ve Kuruluşum. Kuruluşum seçeneği işletmeler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için geçerli olurken, bireyler ve içerik üreticilerinin ise Bireyim yazısına dokunmaları gerekmektedir. Ardından Abone Ol butonuna tıklayın.

Elbette ki aynı işlemi mobil cihazınızdan da gerçekleştirmeniz mümkün. Bunun için iOS ya da Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon veya tablet cihazından Twitter uygulamasını açın, yoksa indirin. Ardından da Profil menüsünü ziyaret edip Twitter Blue sayfasını açın ve son olarak Abone Ol butonuna tıklayın.

Bu noktada web sürümü üzerinden Twitter Blue üyeliği satın almanın daha avantajlı bir durum olduğunu belirtmekte yarar var. Masaüstü kullanıcıları için abonelik hizmeti daha uygun fiyatlar üzerinden erişilebilir. Zira bu noktada iOS ve Android mağazalarının uyguladığı komisyon nedeniyle şirketin farklı fiyatlandırma politikaları izlediği biliniyor. Bunun için Blue aboneliği satın almayı düşünüyorsanız, masaüstünü tercih etmeniz sizin için daha ekonomik bir seçenek olacaktır.

Twitter Blue abonelik ücreti masaüstü sürümü için aylık 150 TL karşılığında erişilebilir. Yıllık abonelik fiyatı ise 1.800 TL yerine 1.569,99 TL olarak belirtilmektedir. iOS işletim sisteminde ise iPhone ve iPad kullanıcıları için daha yüksek fiyatlar karşımıza çıkıyor. Burada Blue’nun fiyatı ayda 209 TL olarak belirtilirken, yıllık seçenek ise 1 bin 199 TL’den elde edilebiliyor.

Aylık veya yıllık abonelik seçenekleri arasında kararınızı verdiyseniz, bu adımda ödeme bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Kredi kartı bilgilerinizi doldurup yeniden Abone Ol seçeneğine dokunun. Bu adımdan sonra geriye kalan tek şey beklemek olacak. Uygulama ekibi hesabınızı doğrularken bunun için uygun olup olmadığınızı kontrol edecektir. Hesabınızın onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek için Twitter Blue sayfasını ziyaret ederek mevcut duruma göz atabilirsiniz.

Son olarak önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Twitter Blue aboneliği satın almadan önce hesabınızı telefon numaranız ile doğrulamanız istenecektir. Doğrulama yapmak için hesabınızla ilişkilendirilmiş bir telefon numarasına ihtiyacınız olacak. Cihazınıza gelecek SMS onayı ile bu adımı kolaylıkla gerçekleştirip aboneliğinize ulaşabilirsiniz.

Sarı tik nedir ve nasıl alınır?

Sarı onay işareti, bir hesabın Twitter Onaylı Kuruluşlar programı üzerinden resmi bir işletme hesabı olduğuna işaret etmektedir. Bu program; işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve resmi kurumlar gibi hesapların kayıt olup onaylama durumunu yönetmesini, alakalı tüm hesapları ilişkili hesap şeklinde eklemesini ve onaylamasını sağlamaktadır.

Şirket, Twitter Blue’ya abone olan hesapların doğrulamayı diğer şirket ve kuruluşların resmi profilleri gibi davranmak için kullanmaması için oluşturdu. Bu uygulama, Kasım ayında Twitter Blue’nun yeni sürümü piyasaya sürüldüğü zaman gerçekleşti. Örneğin sosyal ağın resmi sayfası da bu onay işaretine ev sahipliği yapıyor.

Sarı mavi onay işaretini almak isteyen kullanıcılar, Twitter Blue for Business planına abone olmak zorunda. Premium hizmet aboneleri, rozeti almanın yan ısıra hesaplarına bireyleri, şirketleri ve bağlı markaları bağlayabilme imkanına sahiptir. Bunu yaptıklarında ise bağlı hesaplar, mavi veya altın renkli rozetin yanında şirket resminin bulunduğu küçük kare bir rozet taşıyacak. Öte taraftan bununla alakalı bir diğer önemli değişiklik ise kurumsal hesapların kare avatara sahip olması olarak belirtiliyor. Yuvarlak olan avatarlar ise bireylere yönelik olarak kullanılmaktadır.

Gri tik nedir ve nasıl alınır?

Geçtiğimiz yılın sonlarında ilk kez karşımıza çıkan gri doğrulama rozeti, başlangıçta pek çok tartışmaya sebep olmuştu. Bununla alakalı olarak gelen bir dizi şikayetten sonra şirket, söz konusu rozeti kaldırma kararı almıştı. Bununla birlikte özellik kapatıldıktan yaklaşık olarak iki gün sonra şirketin sahibi Elon Musk, kullanıcıların firmaları ve ünlü kişileri taklit etmek için doğrulama rozeti satın aldığına dair birçok rapor nedeniyle resmi onay işretiyle geri dönmeye karar verdi. Yüksek görünürlüğe sahip oldukları için Twitter Blue aboneleri doğrulanmış hesaplardan ayırmak için kullanıcı adının hemen altında görünmeye başladı.

Fakat daha sonra şirket, hükümet kurumlarını, devlet görevlilerini ve ayrıca çok taraflı kuruluşları temsil edecek yeni bir gri mührün geldiğini duyurdu. Bu yenilik ulusal ve yerel kriz müdahale birimlerini, kamu güvenliğini, kolluk kuvvetlerini ve düzenleyici kurumları, büyükelçilikleri ve ulusal düzeydeki diğer kilit kurumları içeriyor. Yetkililer arasında sırasıyla devlet başkanları, yabancı resmi sözcüler ve üst düzey diplomatik liderler bulunuyor.

Twitter gri tik almak için uygun olan ulusal düzeydeki devlet kurumları şu şekilde sıralanıyor:

Ana yönetici ofisi hesapları,

Belirli politika alanlarını denetleyen ajans hesapları,

Ana elçilik, konsolosluk hesapları, parlamenter veya eşdeğer kurumsal ve komite hesapları

Uygun olan hükümet bireyleri şunlardır:

Devlet başkanları (cumhurbaşkanları, hükümdarlar ve başbakanlar),

Devlet başkan yardımcıları (cumhurbaşkanı yardımcıları, başbakan yardımcıları),

Ulusal düzeydeki kabine üyeleri veya eşdeğeri,

Yürütme organının ana resmi sözcüsü veya eşdeğeri

Uluslar üstü veya ulusal kongre, parlamento veya eşdeğerlerinin tüm odalarının bireysel üyeleri

Twitter’da onay işareti almanın avantajı var mı?

Twitter Blue özellikleri arasında pek çok ilgi çekici seçenek bulunuyor. Bunlar arasında en çok dikkat toplayan ayrıcalık, hiç şüphesiz ki doğrulama rozetleri olarak biliniyor. “Twitter’da doğrulama rozetleri nasıl alınır?” diye düşünüyorsanız, üst kısımda bununla ilgili merak edilen tüm detayları sizlerle paylaştık. Blue sayesinde eskiden olduğu gibi mavi tik için yoğun bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan, yalnızca aylık ya da yıllık olarak belirli bir ücret karşılığında bu imkandan faydalanabilmeniz mümkün.

Twitter’da onay işareti almanın birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle bu kullanıcılar, profillerinin görüntüsü itibariyle diğer kullanıcılardan çok daha rahat bir şekilde ayırt edilebilir. Profillerinde yer alan mavi tik rozeti, o kişileri doğrulanmış kılar ve güvenilirliklerini artırır. Özellikle de içerik üreticileri ve ünlü kişiler bu ayrıcalıktan çoğunlukla faydalanmaktadır.

Twitter Blue’nun avantajları arasında bir diğer öne çıkan seçenek ise Okuma Modu özelliği olarak biliniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tweet’leri okumak için çok daha temiz ve minimal bir kullanıcı arayüzüne sahip olabilir. Böylelikle arayüzde yer alan görseller, reklamlar ve diğer dağıtıcı unsurlar arka planda tutulur ve kullanıcıların içeriklere çok daha iyi bir şekilde odaklanmalarına imkan tanınır. Daha akıcı bir okuma deneyimi vaat eden bu fonksiyon, kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamaktadır. Ancak bu noktada şirket her ne kadar söz konusu özellik için reklamları azaltacağını öne sürse de ne yazık ki şimdiye kadar bununla alakalı bir adım atılmış değil. Ama yine de yılın ilerleyen dönemlerinde bu vaadin karşılık bulacağı tahmin edilmekte.

Bir diğer öne çıkan Twitter Blue avantajı ise kullanıcıların tweet’leri belirli bir sıraya göre düzenleyebilme ve daha sonra takip etmek üzere kayıt edebilme ayrıcalığıdır. Bu sayede kullanıcılar bir dizi tweet’in konuşmayı takip etme sürecini daha kolay bir hale getirirken, önemli içerikleri de kaçırmamış olur. Öte taraftan Blue aboneleri, mobil cihazlarda tweet içeriklerini daha hızlı bir şekilde görüntüleme avantajına sahiptir. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar daha önce ziyaret ettikleri bir konuda daha fazla tweet görüntülemek istedikleri zaman sayfanın otomatik bir şekilde indirilmesini de sağlayabilir.

Twitter Blue özellikleri arasında okuma listeleri de bulunmaktadır. Bununla beraber kullanıcılar, tweet’leri kayıt ederek daha sonra okumaları için özel listeler oluşturma imkanına sahip olabilir. Böylelikle ilgi duydukları konulara daha iyi bir şekilde odaklanmalarına ve tweet’leri düzenli bir şekilde takip etmelerine imkan sağlanır. Ayrıca aboneler, kişiselleştirilmiş renk temaları seçeneğinden de yararlanabilir. Bu sayede uygulamadaki kullanıcı deneyimi, abonelerin tercihlerine göre rahatlıkla özelleştirilebilir ve ortaya daha hoş bir görsel deneyim çıkar.

Twitter Blue’nun en büyük avantajlarından bir tanesi ise erken erişim imkanıdır. Bu ayrıcalık, platformun yeni özellikler ve güncellemeler gibi bazı özelliklere daha erken bir şekilde erişmelerine imkan sağlar. Böylelikle yeni özellikleri keşfetme ve diğer kullanıcılardan önce deneme şansına ulaşılır.

Aboneler, müşteri desteği konusunda da şirketten öncelikli bir şekilde hizmet almaktadır. Platform, yardım noktasında Twitter Blue abonelerine öncelik tanır. Böylece sorunlarınızı çözmenize ve sorularınıza çok daha hızlı bir şekilde yanıt almanıza imkan verilmektedir.

Twitter Blue aboneleri sohbetlerde ve aramalarda öncelikli sıralamalardan yararlanır. Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla tweet görme imkanı vaat edilmektedir. Öte taraftan Blue aboneleri tweet’lerinde kalın ya da italik metin ekleme avantajına ulaşabilir. Daha uzun videolar yayınlama imkanına sahip olan aboneler, 1080p video yayınlama ayrıcalığına ulaşır.

Twitter Blue aboneleri diğer kullanıcılara göre daha uzun videolar ekleyebildiği gibi, aynı zamanda daha uzun tweet’ler de paylaşabilir. Blue’ya abone olan kullanıcılar 10 bin karaktere kadar tweet paylaşma, yanıt verme ve alıntı oluşturma imkanına sahip olur. Öte taraftan bu kullanıcıların 30 dakika içinde 5 defaya kadar tweet düzenleme ayrıcalığından yararlanabilmesine izin verilir. Son olarak kullanıcılar, kendilerine ait olan bir NFT’yi profil resmi olarak ayarlayabilir.

Twitter’da onay işaretleri ile ilgili merak edilenler

Twitter’da onay işaretleri hakkında birçok kullanıcının aklında bazı soru işaretleri bulunuyor. Sizler için o soruları kısa kısa yanıtladık. İşte detaylar…

Herhangi bir Twitter hesabı mavi tik doğrulaması alabilir mi?

Twitter eskiden yalnızca etkin, gerçek ve dikkate değer olan hesapları doğruluyordu. Şirket bunu esas itibariyle hesabın düzenli bir şekilde tweet atması, sahte ya da parodi bir hesap olmadığını doğrulaması ve aynı zamanda kamu yararına olması gerektiği için gerçekleştiriyordu. Şirket yalnızca şu altı kategoride yer alan hesapları doğruluyordu:

Aktivistler ve organizatörler

Şirketler, markalar ve kuruluşlar

Eğlence

Devlet

Haberler ve gazeteciler

Spor ve oyun

Fakat şirket 9 Kasım 2022 itibariyle bu doğrulama politikasından vazgeçti. Twitter Blue aboneliği sahibi olan tüm kullanıcılarına bu ayrıcalığı otomatik bir şekilde tanımlayacağını duyurdu. Yani artık yalnızca aylık veya yıllık paketler arasında tercihte bulunup ödemenizi gerçekleştirerek, mavi tik doğrulama rozetinden yararlanabilirsiniz.

Twitter mavi tik rozeti almak ne kadar sürer?

Twitter’ın eski doğrulama politikasında bu durum ne yazık ki biraz zaman alıyordu. Şirketin bir doğrulama başvurusuna yanıt vermesi genellikle bir hafta kadar zaman istiyordu. Başvurunuzun onaylanması halinde ise bir e-posta mesajı ile bilgi veriliyordu.

Tüm başvurular onaylanmadığı gibi, şirket bazı durumlarda başvurunuzu reddedip sizinle alakalı daha fazla ayrıntı talep edebiliyordu. Ret durumunda ise ancak 30 gün sonra tekrar başvuru yapmanız mümkün kılınıyordu. Ancak yeni abonelik sistemi ile birlikte Blue’ya kayıt olan herkes, çok kısa bir süre içinde rozetlerine ulaşabiliyor.

Sonuç

Twitter’da onay işaretleri almak eskiden oldukça zor bir işlemdi. Mavi tik rozeti elde edebilmek için kullanıcıların pek çok şartı karşılaması gerektiği gibi, burada şans faktörü de işin içine giriyordu. Ancak Elon Musk yönetimi ile birlikte bu durum tamamen ortadan kalktı. Kullanıcıların belirli bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilmesine izin verildi.

Twitter’da onay işaretleri almak halen daha birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tartışılırken, kimileri bunun eskisi kadar prestijli bir durum olmadığını ileri sürüyor. Aynı zamanda birçok kişi, mavi tik rozeti için para ödemek istemediğini dile getiriyor. Kimi kullanıcılarsa diğer tüm avantajları ile birlikte Twitter Blue’ya karşı memnuniyetlerini dile getiriyor. Elbette ki Twitter’ı hala ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve Blue aboneliği satın almadan da sosyal ağda vakit geçirmeye devam edebilirsiniz. Bu noktada karar tamamen sizin elinizde…

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