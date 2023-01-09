Elon Musk, Twitter’ın 7 bin 500 çalışanından 5 binini işten çıkardı

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz yılın ekim ayında Twitter platformunu satın alarak popüler sosyal medya servisinde köklü değişikliklere gitti. İlk olarak şirketin birçok üst düzey çalışanı ile yollarını ayıran girişimci, 4 Kasım 2022 itibariyle toplu işten çıkarmalara başladı. Şirketin reklam, pazarlama ve insan kaynakları departmanlarının başındaki isimlerle yollarını ayıran Musk, ortaya çıkan son raporlara göre işten çıkarmalara devam ediyor.

Elon Musk, 5 bin Twitter çalışanının işine son verdi

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Elon Musk, Twitter’da işten çıkarmalara devam ediyor. Son olarak içerik moderasyonu ile ilgilenen yetkililer ve sosyal ağdaki nefret ile tacizi durdurmaya yönelik çalışan kişiler bu durumdan etkilendi. Öte taraftan platformun dezenformasyon politikasına uyumu ve devlet medyasını ele alan ekip üyeleri de işten çıkarıldı.

Bloomberg aynı zamanda Twitter’ın Dublin ve Singapur’daki en az on çalışanını daha işten çıkardığını bildirdi. Bunlar arasında nispeten yakın zamanda ise alınan Asya-Pasifik bölgesindeki site entegrasyonundan görevli Noor Azhar Bin Aib ve şirketin gelir politikasından sorumlu kıdemli direktörü olan Analusa Dominguez yer alıyor.

Ortaya çıkan tabloya göre Twitter, Elon Musk’ın yönetime geçişi ile birlikte 7 bin 500 çalışandan yalnızca 2 bin 500 kişiye düştü. Şirketin birkaç aylık zaman diliminde 5 bin kişiyi işten çıkardığı anlaşıldı. Çalışanlar seslerini duyurmak ve haklarını aramak için şirkete toplu dava açmaya yöneldi. Şirket, hem eski personellerinden hem de başka isimlerden gelen davalar sebebiyle bir dolu problemle karşı karşıya…

Twitter’a açılan davalar her geçen gün artıyor

Paylaşmış olduğu tweetlerde sürekli olarak şirketin iflas tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Elon Musk, geçtiğimiz ay katıldığı bir Spaces etkinliğinde, şirketin mali durumunu ‘motorları alev almış, yüksek hızla düşen ve herhangi bir şekilde kontrol edilemeyen bir uçak‘ benzetmesiyle anlatmıştı.

Twitter’ın San Francisco’daki genel merkezi geçtiğimiz hafta icralık olmuştu. 136 bin 250 dolarlık kira borcuyla karşı karşıya kalan şirket, mülk sahipleri tarafından mahkemeye verildi. Şirketin bir diğer mahkemelik olduğu konusu ise 197 bin 725 dolarlık iki ticari jet uçuşundan kaynaklanıyor. Elon Musk’ın bu problemleri nasıl çözüme kavuşturacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Teknoloji şirketleri büyük bir krizin eşiğinde

Küresel olarak son dönemlerde yaşanan yüksek enflasyon problemi nedeniyle büyük teknoloji şirketleri, hızla kötüleşen mali durumlarını düzeltmek için çözümü işten çıkarmalarda buldu. Geçtiğimiz hafta Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada 18 bin çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Gerçekleşecek işten çıkarmalarda, özellikle de Alexa ve Kindle platformlarından sorumlu olan ekiplerin kesintiye uğrayacağı belirtildi.

Meta, Tesla ve Salesforce gibi şirketler de büyük işten çıkarmalar gerçekleştirecek olan isimler arasında yer alıyor. Öte taraftan geçtiğimiz günlerde popüler video platformu olan Vimeo da çalışanlarında yüzde 11’lik bir kesinti yapacaklarını bildirdi.