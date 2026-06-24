Martı TAG için erişim engeli talebi reddedildi

Popüler paylaşımlı yolculuk hizmeti Martı TAG uygulamasına yönelik İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan davanın yedinci duruşması bugün gerçekleşti. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada tarafların talepleri değerlendirildi.

Daha evvel üst mahkeme tarafından iki defa iptal edilen karar, şimdi yerel mahkeme kararıyla yeniden şekillendirildi. Kararın henüz kesinleşmediği ve tarafların istinaf yolunun açık olduğu aktarıldı. İşte detaylar…

Mahkemeden gelen kararla beraber Martı TAG’ın internet sitesi ve mobil uygulamalarına yönelik reklam faaliyetlerinin yürütülmesi engellendi. Hizmetin artık dijital platformlarda tanıtım yapması kısıtlandı.

Bununla birlikte taksi temsilcileri, Martı TAG’a yönelik erişim engeli talebinde bulunmuştu. Mahkeme, bu talebi reddetti. Platformun eskisi gibi hizmet vermeye devam edebileceğine hükmedildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı adliye önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Martı TAG’ın haksız rekabete yol açtığını dile getiren Dalcı şu ifadeleri kullandı:

“Taksi esnafıyla korsan uygulama Martı TAG arasında Çağlayan Adliyesi’nde bir dava vardı. Mahkeme heyeti nihai kararı verdi. Korsan uygulama Martı TAG’ın haksız rekabet yaptığı, korsan taksilik yaptığını tescilledi. Kapatma kararı verdi. Kazanan taksi esnafı oldu. Biz taksi esnafı olarak haklılığımızı her zaman mahkemeye, bilirkişi raporlarına da beyan edildi. Çok şükür kazandık. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından esnafımız buraya geldi. Çağlayan Adliyesi’nde binlerce esnaf hep birlikte coşkuyla bu kararı karşıladı.

Buradan herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir netice aldık. Bundan sonra daha iyi olacak. Biz taksi esnafı olarak da işimizi daha iyi yapacağız. Müşteri memnuniyeti bizim için çok kıymetli. Kesinlikle müşterilerimiz de korsan uygulamaları artık tercih etmeyecek. Evet, şimdi mahkemeye kesin kapatma kararını verdi. Gerekçeli kararı yazdıktan sonra BTK’ya yazı gönderilecek, tedbir uygulanacak. Ondan sonra işlem tamam zaten.”