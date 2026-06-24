Martı TAG için erişim engeli talebi reddedildi

- İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın yedinci duruşmasında Martı TAG hakkında karar çıktı.
- Mahkeme, Martı TAG'ın reklam faaliyetlerine yönelik kısıtlama getirdi.
- Taksicilerin Martı TAG uygulama ve sitesinin engellenmesine yönelik talebi ise reddedildi.
Popüler paylaşımlı yolculuk hizmeti Martı TAG uygulamasına yönelik İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan davanın yedinci duruşması bugün gerçekleşti. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada tarafların talepleri değerlendirildi.
Daha evvel üst mahkeme tarafından iki defa iptal edilen karar, şimdi yerel mahkeme kararıyla yeniden şekillendirildi. Kararın henüz kesinleşmediği ve tarafların istinaf yolunun açık olduğu aktarıldı. İşte detaylar…
Martı TAG’a reklam ve tanıtım yasağı geldi
Mahkemeden gelen kararla beraber Martı TAG’ın internet sitesi ve mobil uygulamalarına yönelik reklam faaliyetlerinin yürütülmesi engellendi. Hizmetin artık dijital platformlarda tanıtım yapması kısıtlandı.
Bununla birlikte taksi temsilcileri, Martı TAG’a yönelik erişim engeli talebinde bulunmuştu. Mahkeme, bu talebi reddetti. Platformun eskisi gibi hizmet vermeye devam edebileceğine hükmedildi.
“Kazanan taksi esnafı oldu”
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı adliye önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Martı TAG’ın haksız rekabete yol açtığını dile getiren Dalcı şu ifadeleri kullandı:
“Taksi esnafıyla korsan uygulama Martı TAG arasında Çağlayan Adliyesi’nde bir dava vardı. Mahkeme heyeti nihai kararı verdi. Korsan uygulama Martı TAG’ın haksız rekabet yaptığı, korsan taksilik yaptığını tescilledi. Kapatma kararı verdi. Kazanan taksi esnafı oldu. Biz taksi esnafı olarak haklılığımızı her zaman mahkemeye, bilirkişi raporlarına da beyan edildi. Çok şükür kazandık. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından esnafımız buraya geldi. Çağlayan Adliyesi’nde binlerce esnaf hep birlikte coşkuyla bu kararı karşıladı.
Buradan herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir netice aldık. Bundan sonra daha iyi olacak. Biz taksi esnafı olarak da işimizi daha iyi yapacağız. Müşteri memnuniyeti bizim için çok kıymetli. Kesinlikle müşterilerimiz de korsan uygulamaları artık tercih etmeyecek. Evet, şimdi mahkemeye kesin kapatma kararını verdi. Gerekçeli kararı yazdıktan sonra BTK’ya yazı gönderilecek, tedbir uygulanacak. Ondan sonra işlem tamam zaten.”
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı ayrıca Martı’nın “Operatör” adlı yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını, isim değişikliğine gitmeyi planladığını ifade ederek tepkisini gösterdi:
“Martı ‘Operatör’ diye yeni bir uygulama isim değişikliğine gitmeye çalışıyor. Mahkeme de buna inşallah kesinlikle müsaade etmeyecek. Yasal taksi esnafının hakkı, hukuku kesinlikle artık gasp edilmeyecek. Dün Oğuz Alper Öktem sosyal medyada bir video çekiyor. Ya biz beş senedir ne güzel şey yapıyorduk. Şimdi İsmet Dalcı nereden çıktı da böyle gelişmeler oluyor diyor. Biz esnafımızın hakkı, hukukunu korumaya talip olduk. Çok şükür dört ayda da İstanbul’da, Türkiye’de de başarılı olduk. Esnaf da burada çok güzel bizi… Bizi karşıladı, bağrına bastı. Bakın mahkeme bitti, kaç saat geçti. Herkes bizim yanımıza destek olmaya çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Biz de esnafa mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız.”
Oğuz Alper Öktem’den açıklama geldi
Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ise hukuki mücadeleyi üst mahkemeye taşıyacaklarını dile getirerek şunları söyledi:
“Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer şekilde verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunacağız.
Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam. Bu süreç boyunca bize güvenen, destek veren ve Türkiye’nin en büyük topluluğunu oluşturan TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”