YouTube’daki stand-up videosu nedeniyle Deniz Göktaş’a soruşturma açıldı

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Komedyen Deniz Göktaş'ın geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi yasal organların radarına takıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan ifadelerin suç unsuru barındırıp barındırmadığına yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yayınlanan video 4 günde yaklaşık 6 milyon kişi tarafından seyredildi.

Genç komedyen Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde YouTube platformunda yayınladığı stand-up videosu nedeniyle adli bir süreçle karşı karşıya kaldı. İnternette kısa sürede milyonlarca kullanıcının karşısına çıkan gösteride yer alan bazı ifadeler, sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Ölü Deniz” adlı stand-up şovu 4 günde yaklaşık 6 milyon kişi tarafından seyredildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek gösteriyle alakalı yasal inceleme başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi açıklamada bulundu

Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisi sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Bazı kullanıcılar gösteriyi eğlenceli kabul ederken, bazılarıysa burada yer alan şakaların eleştiri sınırını aştığını öne sürdü.

Stand-up şovunun internette hızla yayılmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetler doğrultusunda herhangi bir suç duyurusu beklemeden resen harekete geçti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.”

Deniz Göktaş’ın X kesitlerine erişim engeli getirilmişti

Geçtiğimiz günlerde Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı komedi gösterisinde yer alan bazı kesitlerin X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılmasına yasal kısıtlamalar getirilmişti. Gösteriden alınan bazı kesitler Türkiye’de erişim engeline çarptırılarak görünmez kılınmıştı.

EngelliWeb’in haberine göre X’te yer alan bu videolar 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Deniz Göktaş’tan ilk açıklama geldi

Komedyen Deniz Göktaş, soruşturma kararından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından resmi açıklamada bulunmuştu. Göktaş, Türkiye’de olmasını gerektiren bir durum yaşanırsa, ilk uçakla ülkeye geri döneceğini söylemişti:

“Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler. Uzun yıllar ülkede olacağım… Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa da ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor.”