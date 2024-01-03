Elon Musk sonrası X’in değeri yüzde 71 düştü

Dünyanın en büyük yatırım fonları arasında kabul edilen Fidelity Investments, milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2022 yılının son çeyreğinde 44 milyar dolarlık devasa bir ücret karşılığında satın aldığı X (eski adıyla Twitter) şirketinin hisse değerini bir kez daha düşürdü. Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre son derece tartışmalı bir iş insanı olarak bilinen Musk’ın satın alımından bu yana X’in değeri yüzde 71,5 oranında sert bir düşüş yaşadı.

Bu düşüşteki temel sebep ise elbette ki doğrudan Elon Musk’a dayandırılıyor. Musk’ın son bir yıl içinde popüler sosyal ağın yönetimiyle ilgili almış olduğu birçok radikal karar, şirketin hisse değerinde düşüşe neden oluyor. Fidelity raporunun kapsadığı son ay olan Kasım 2023 döneminde firma, yüzde 10,7’lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün olduğu dönem, Musk’ın halka açık bazı röportajlarında platformdaki reklamverenlerin boykotlarına karşı küfür ile tepki göstermiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dolayısıyla hisselerde meydana gelen düşüşün perde arkası net bir şekilde görünüyor.

X’in değeri düşerken rakipleri yükselişe geçti

X’in değeri Kasım ayında yaklaşık yüzde 10,7 oranında düşerken, aynı dönemde şirketin rakiplerinde ise yükseliş meydana geldi. Kasım’da Meta şirketinin hisseleri yüzde 4,9, Snapchat’in sahibi olan Snap’in hisseleriyse yüzde 38,2 oranında devasa bir artış gösterdi.

Fidelity ekibinin bakış açısına göre X’in çarpıcı hisse değeri kaybı, platformun geleceğini çevreleyen belirsizlik hissini de güçlendirmeye katkıda bulunuyor. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sosyal ağda devrim yaratma sözü veren cesur hedeflerinin ise olumlu yönde seyretmesi halinde bu rotayı tersi yönde dönüştürebilir.

Elon Musk, “Super App” vizyonunda X’in geleceğiyle kumar oynuyor

Bilindiği üzere Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter’ın adını X olarak değiştirdi ve sosyal ağın yakında bir “Super App” (süper uygulama) olarak hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Uygulamanın yakın gelecekte bir finans devine dönüşmesini isteyen Musk, bir dizi ilgi çekici işlevle platformu daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yenilikler arasında görüntülü sohbet ve anlık mesajlaşma gibi farklı alanlarda birçok unsurdan söz ediliyor. Fakat bu çabanın boşa çıkıp çıkmayacağı, platformu terk eden çok sayıda kullanıcının yeniden uygulamaya geri dönüp dönmeyeceği şu an için büyük bir merak konusu…