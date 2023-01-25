Twitter, Londra ofisinin kirasını ödemediği için davalık oldu

Popüler sosyal medya platformu Twitter, son dönemlerde büyük bir mali kriz yaşıyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında milyarder iş insanı Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan firma, ekonomik olarak ne yazık ki istikrarlı bir gidişat elde edemedi. Bu ayın başlarında şirketin San Francisco’daki genel merkezi, kirası ödenmediği için icralık olmuştu. Bugün ise benzer bir haber daha gündeme geldi. Twitter, Londra ofisinin de kirasını ödemeyi durdurdu. Mülk sahipleri, şirkete dava açtı.

San Francisco’daki genel merkezi için kira ödemeyi durduran Twitter, mülk sahibinin şikayetiyle karşılaştı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 kiraları için toplamda şirketin 6,78 milyon dolarlık ödemesi bulunduğu belirtildi. Londra’daki ofis için ise şirketin ne kadarlık bir ödeme yapacağı şimdilik açıklanmadı.

Twitter, Londra ve San Francisco’daki ofislerinin kirasını ödemiyor

Ocak ayı başında gündeme gelen haberler, California Property Trust şirketinin, geçtiğimiz Aralık ayında 136 bin 250 dolar ödemediği için Twitter’a dava açtığını kamuoyuna gösterdi. Son iki ay içinde şirketin başka ödemelerini de gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre firma, aralık ayında 3,36 milyon dolar, ocak ayındaysa 3,42 milyon dolar kira ödemesini gerçekleştiremedi.

San Francisco’daki dava konusuna benzer bir şekilde Twitter’ın Londra’daki ev sahibi Crown Estate de şirketin kirasını ödemediği iddiası ile soluğu mahkemede aldı. Şirketin ne kadarlık bir borcu olduğu henüz maalesef açıklanmadı. Tüm bunlarla başa çıkmak için Elon Musk, sahibi olduğu diğer şirketlerden biri olan SpaceX için çalışan altı avukata başvurmaya karar verdi. Musk, bu şekilde Twitter’ın hukuk ekibini genişleterek ilerleyen süreçte gelebilecek daha fazla şikayete hazırlık yapıyor.

Twitter şu anda San Francisco ve Londra ofislerinin kirasını ödemediği için davalık olmuş durumda. Fakat şirketin sahibi olan Elon Musk’ın, dünyanın dört bir yanında bulunan ofislerinin pek çoğunun kirasını ödemeyi geçici olarak askıya aldı. Bu sayede ekonomik anlamda kendini toparlamak isteyen şirketin nasıl yeniden düzlüğe çıkacağı ise şimdilik büyük bir merak konusu haline geldi.

Twitter iflasa sürükleniyor

Geçtiğimiz yılın sonbahar döneminde Twitter’ı satın alan ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medya üzerinden sık sık şirketin mali durumuna ilişkin şikayetlerini paylaşıyor. İlk etapta şirkette görev alan 3 bin 750 çalışanı işten çıkaran Musk, sonrasında ise Twitter’ın ofislerinde yer alan 631 parça ürünü açık artırma ile satmaya karar verdi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket bu satışlardan 1,5 milyon dolardan fazla para kazanmayı başardı. Ancak yine de elde edilen bu gelir, platformun ekonomik sıkıntılarını çözmeye yetmiyor.