Snapdragon 8 Elite, Red Dead Redemption 2’yi çalıştırırken görüldü

Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Performans canavarı bu çip son olarak Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinde yer aldı. Bunun yanı sıra işlemciyi daha önce iQOO 13, ZTE Nubia Z70 Ultra, ASUS ROG Phone 9 Pro, RedMagic 10 Pro+, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Xiaomi 15 Pro gibi üst düzey telefonlarda görmüştük.

Qualcomm’un en gelişmiş yonga seti daha önce Realme GT 7 Pro ile Assassin’s Creed oyununu rahatlıkla çalıştırırken görülmüştü. Bunun yanı sıra aynı işlemciyi Cyberpunk 2077’yi oynatırken de görme şansına sahip olmuştuk. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin Red Dead Redemption 2’yi kusursuza yakın şekilde çalıştırması kayıtlara geçti.

Yılın en iddialı telefonlarında donatılan Snapdragon 8 Elite yonga seti, PC ve konsol oyunlarını telefonda çalıştırma yeteneğiyle dikkat topluyor. Son olarak bu işlemciyle Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 oyunu oynandı. Gerçekleştirilen testlerde büyük bir başarı kaydeden çip, düşük grafik ayarlarında oynatılmasına rağmen yine de oyunda iyi bir FPS oranı sağladı.

Oyunun akıllı telefonda bir emülatör kullanılarak çalıştırıldığı testin videosu sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Videonun kaynağı, oyunun testlerde sonuçlara ulaşmak için düşük kalitede çalıştığını da ifade etti. Paylaşılan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

RED DEAD REDEMPTION 2 RUNNING ON SNAPDRAGON 8 ELITE 😲

THE FUTURE OF MOBILE GAMING IS ANDROID 🔥 pic.twitter.com/hV2ZPyHgTx

— ₦Ø1 十 ⱤɆVɆ₦₳₦₮ ™ (@NoI_Revenant) January 27, 2025