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    Snapdragon 8 Elite, Red Dead Redemption 2’yi çalıştırırken görüldü

    Qualcomm'un amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite, Red Dead Redemption 2'yi başarıyla çalıştırdı.
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    • Snapdragon 8 Elite yonga setiyle Red Dead Redemption 2 çalıştırıldı.
    • Düşük kalite ayarlarında gerçekleştirilen testlerde oyun iyi bir FPS oranı elde etti.

    Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Performans canavarı bu çip son olarak Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinde yer aldı. Bunun yanı sıra işlemciyi daha önce iQOO 13, ZTE Nubia Z70 Ultra, ASUS ROG Phone 9 Pro, RedMagic 10 Pro+, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Xiaomi 15 Pro gibi üst düzey telefonlarda görmüştük.

    Qualcomm’un en gelişmiş yonga seti daha önce Realme GT 7 Pro ile Assassin’s Creed oyununu rahatlıkla çalıştırırken görülmüştü. Bunun yanı sıra aynı işlemciyi Cyberpunk 2077’yi oynatırken de görme şansına sahip olmuştuk. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin Red Dead Redemption 2’yi kusursuza yakın şekilde çalıştırması kayıtlara geçti.

    Snapdragon 8 Elite, RDR 2’yi iyi bir FPS ile çalıştırdı

    Yılın en iddialı telefonlarında donatılan Snapdragon 8 Elite yonga seti, PC ve konsol oyunlarını telefonda çalıştırma yeteneğiyle dikkat topluyor. Son olarak bu işlemciyle Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 oyunu oynandı. Gerçekleştirilen testlerde büyük bir başarı kaydeden çip, düşük grafik ayarlarında oynatılmasına rağmen yine de oyunda iyi bir FPS oranı sağladı.

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    Oyunun akıllı telefonda bir emülatör kullanılarak çalıştırıldığı testin videosu sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Videonun kaynağı, oyunun testlerde sonuçlara ulaşmak için düşük kalitede çalıştığını da ifade etti. Paylaşılan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Snapdragon 8 Elite teknik özellikleri

    İşlemci (CPU) 1x Cortex-X3 (3.3 GHz), 2x Cortex-A715 (2.8 GHz), 2x Cortex-A710 (2.8 GHz), 3x Cortex-A510 (2.0 GHz)
    Grafik İşlemci (GPU) Adreno 740 (yükseltilmiş versiyon)
    Üretim Teknolojisi 4nm (TSMC)
    Yapay Zeka (AI) Hexagon 780 AI DSP, 2.0 TOPS AI performansı
    5G Modem Snapdragon X70, 5G Sub-6 GHz, mmWave desteği
    Wi-Fi Wi-Fi 7 (4800 Mbps’ye kadar hız), Bluetooth 5.3
    Depolama ve Bellek LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama teknolojisi
    Video Çözünürlüğü 8K video çekimi, 4K HDR, AV1 video desteği
    Kamera Desteği 200 MP’e kadar kamera sensörü, 8K video çekimi
    Ekran Desteği 4K HDR10+, 120Hz ekran yenileme hızı
    Bağlantı Bluetooth 5.3, USB 3.1, NFC, GPS, NFC, LPWAN
    Güvenlik Snapdragon Safe, güvenli işletim sistemi, entegre güvenlik çözümleri
    Biyometrik Özellikler Yüz tanıma, parmak izi sensörü, AI destekli güvenlik özellikleri

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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