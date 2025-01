iPhone devir sayısı nedir ve şarj döngüsü nasıl öğrenilir?

Özellikle ikinci el iPhone alırken cevabını öğrenmeniz gereken iPhone devir sayısı nedir sorusu, son zamanlarda iPhone kullanıcılarının merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Öyle ki iPhone’larda yer alan bu özellik, cihazın ne kadar kullanıldığına dair önemli bir referans noktası olarak kullanılabiliyor.

iPhone pil devir sayıları veya şarj döngüleri olarak da bilinen bu özellik, hemen hemen tüm yeni iPhone modellerinde ve güncel iOS sürümlerinde kullanılabilen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle iPhone pil sağlığı ve performansı ile ilgili önemli bilgiler verme noktasında oldukça ise yaradığını söyleyebiliriz.

Webmasto olarak sizler için hazırladığımız bu yazımızda iPhone devir sayısı nedir, ideal iPhone devir sayısı kaç olmalı, şarj döngüsü nasıl öğrenilir ve neden önemlidir gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım…

iPhone devir sayısı nedir? (cycle count)

iPhone pil devir sayısı veya diğer bir deyişle şarj döngüsü sayısı, cihazın toplamda ne kadar şarj edildiğini gösteren bir pil sağlığı göstergesidir. Özellikle ikinci el iPhone satışlarında önem arz eden bu bilgi, cihazın ne kadar kullanıldığı konusunda fikir edinmek için kullanılır.

Daha önce Macbook veya iPad gibi diğer Apple cihazlarında da kullanılan bu özellik, artık yeni iPhone modellerine de eklenmiştir. Dolayısıyla ikinci el iPhone satın almak istediğinizde veya kendi cihazınızın pil performansını görmek istediğinizde artık pil devir sayısı özelliğini kullanabilirsiniz.

iPhone pil devir sayısı özelliği şu anda iOS 17.4 ve üzeri işletim sistemi sürümüne sahip iPhone 15 ve üzeri iPhone modellerinde yerleşik olarak kullanılabilmektedir.

NOT: iPhone 14 ve önceki modellerde de bu devir sayısını öğrenmek mümkündür. Bunun için yazının devamındaki adımları takip edebilirsiniz.

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre tüm iPhone modellerinde piller, ideal şartlar altında orijinal kapasitelerinin %80’ini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak iPhone 14 ve önceki modellerdeki tam şarj döngüsü 500 iken, iPhone 15 ve sonraki modellerde bu 1000’dir.

Model Korunan Kapasite Tam Şarj Döngüsü iPhone 15 ve sonraki modeller %80 1000 iPhone 14 ve önceki modeller %80 500

iPhone şarj döngüsü nasıl hesaplanır?

iPhone şarj döngüsü sayıları, yanlış bilindiği gibi telefon her şarja takıldığında hesaplanmaz. Yani pil yüzdesi kaç olursa olsun telefon her şarja takıldığında şarj döngüsüne 1 eklenmez. Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre;

1 şarj döngüsü, pil kapasitesinin %100’ünü tükettiğinizde tamamlanmış olur.

Ancak bu açıklama tek seferde pilin %100 tükenmesi veya %100 şarj edilmesi anlamına gelmiyor. Yani bir şarj döngüsünün tamamlanması için cihazın tek seferde şarj edilmesine gerek yok. Bir örnekle açıklayalım:

Diyelim ki, gün boyu %100 olan pil kapasitenizi %25’e düşürdünüz. Aynı günün gecesinde şarja taktınız ve ertesi günün sabahında %100 olarak şarjdan çıkardınız. Ardından pil kapasitenizin %25’ini kullandınız. Bu durumda pil kapasitenizin %100’ünü kullanmış olursunuz ve şarj döngüsüne 1 eklenir. Yani toplamda iki gün için 1 şarj döngüsü sayısı eklenmiş olur.

İdeal iPhone devir sayısı kaç olmalı?

iPhone devir sayısı veya şarj döngüsü sayısı, özellikle ikinci el iPhone satın almak istediğinizde dikkat etmeniz gereken bir veridir. Peki normal şartlar altında iPhone devir sayısı kaç olmalı? Hangi şarj döngü sayısına ne kadar sürede ulaşılırsa normal sayılır?

Öncelikle, yukarıdaki bölümde verdiğimiz örnekte de belirttiğimiz üzere, şarj döngüsü sayıları zamandan bağımsızdır. Yani pil kapasitesinin %100’ünü ne zaman tüketip şarj ettiğinizin bir önemi yoktur. Dolayısıyla zamandan bağımsız olarak sadece şarj döngüsüne bakmak da yeterli olacaktır. Ancak bunun sadece pil sağlığını değerlendirme noktasında işe yarayacağını da unutmamak gerekir.

Diyelim ki ikinci el iPhone satın alacaksınız veya iPhone pil değişimi yaptırmayı düşünüyorsunuz. Bakmanız gereken asıl bilgi batarya sağlığıdır. Bu sağlık bilgisi ise şarj döngüsüne bağlı olarak belirlenir. Apple, iPhone pilleri için orijinal kapasitelerinin %80‘ini koruyacak şekilde tasarlamıştır. Bu durumda pil sağlığı %80’in altında olan iPhone’ların kötü bir pil performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak ikinci el iPhone almayı veya mevcut iPhone’unuzun pilini değiştirmeyi düşünürseniz bu oranı aklınızda tutarak bir değerlendirmede bulunabilirsiniz.

iPhone şarj döngüsü nasıl öğrenilir?

iPhone’larda şarj döngüsünü öğrenme işlemi, bunu hangi modelde yapacağınıza göre değişir. Öyle ki iOS 17.4 ve üzeri işletim sistemi sürümüne sahip iPhone 15 ve sonraki modellerde bu özellik yerleşik olarak kullanılabilmektedir. iPhone 14 ve önceki modellerde ise daha farklı bir yöntem ile iPhone devir sayısı bilgisine ulaşabilirsiniz.

iPhone 15 ve sonraki modeller için (iOS 17.4+)

NOT: Aşağıdaki adımlar iOS 17.4 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve sonraki yeni modeller içindir.

iPhone’ununuzda Ayarlar‘ı açın. Açılan menüden Pil seçeneğini seçin. Ardından Pil Sağlığı‘na dokunun. Açılan ekranda Devir Sayısı kısmının yanında şarj döngüsü sayısını görebilirsiniz.

Alternatif olarak aynı bilgiye sırasıyla Ayarlar > Genel > Hakkında > Devir Sayısı adımlarını izleyerek de ulaşabilirsiniz.

iPhone 14 ve önceki modeller için

iPhone devir sayısını öğrenme işlemi yeni modellere göre iPhone 14 ve önceki modellerde biraz daha karmaşıktır. Ancak aşağıdaki adımları takip ederek bu bilgiyi kolayca edinebilirsiniz.

NOT: Aşağıdaki adımlar iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve daha eski modeller içindir. Ancak her ne kadar artık gerek kalmasa da, yeni modellerde de bu yöntem geçerlidir.

İlk olarak iPhone’unuzda buraya tıklayarak Pil İstatistikleri (Battery Stats) kestirmesine gidin ve onaylayın. Kestirmeler uygulaması açılınca bunu kestirmeler kütüphanenize ekleyin. Ardından sırasıyla Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Analizler ve İyileştirmeler > Analiz Verileri kısmına gidin. Karşınıza çıkan “Analytics…” ile başlayan seçeneklerden en güncel tarihli olanı seçin (karşınıza siyah arkaplanda bir kod ekranı çıkacaktır). Daha sonra sağ üst köşeden Paylaş ikonuna tıklayın. Karşınıza çıkan paylaşma seçenekleri arasından Pil İstatistikleri (Battery Stats) seçeneğine tıklayın (burada birkaç saniye beklemeniz gerekebilir). Ardından açılan küçük ekrandan Devir Sayısı (Cycle Count) yazan kısımda şarj döngüsü sayısını görebilirsiniz.

NOT: 2. adımda karşınıza çıkan ekranda iPhone ve Watch Analizini Paylaş seçeneğinin halihazırda aktif olması gerekmektedir. Eğer aktif değilse önce aktif etmeniz gerekir. Ardından bir süre bekledikten sonra (yeterli veriler toplanması için) 3. adıma geçebilirsiniz.

Sonuç – iPhone devir sayısı nedir?

iPhone devir sayısı veya şarj döngüsü özellikle ikinci el iPhone satın almak isteyen veya mevcut pil durumunu öğrenmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabilmektedir. iPhone pil ömrünü uzatma, telefonun mevcut pil performansını öğrenme, pil performansına göre iPhone’unun değerini belirleme veya ikinci el iPhone satın alma noktasında önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir.

iOS 17.4 ile birlikte kullanıma sunulan bu özelliği, iPhone 15 serisi ve sonraki modellerde yerleşik olarak kullanabilirsiniz. Ancak iPhone 14 ve önceki modellerde de ekstra birkaç işlem yaparak bu bilgilere ulaşmanız mümkün diyebiliriz. Bunun için yukarıda bahsettiğimiz adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.