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    Samsung Galaxy Z Flip 7’nin işlemcisi onaylandı

    Samsung'un bu yaz tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Z Flip 7'nin performans canavarı işlemcisi onaylandı.
    • Galaxy Z Flip 7'nin Exynos 2500 yonga setinden güç alacağı doğrulandı.
    • Samsung'un yeni katlanabilir telefonu belirli bölgelerde ise Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak.
    • Galaxy Z Flip/Fold 7 modelleri bu yılın Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak.

    Ortaya çıkan son raporlar, Samsung tarafından geliştirilen ve bu yaz piyasaya duyurulması beklenen Galaxy Z Flip 7’nin işlemcisi ile ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan raporlarda, cihazın en azından dünyanın bazı bölgelerinde Exynos 2500 yonga setine güvenen ilk Samsung telefonu olacağı konuşuluyordu.

    Gelen son bilgiler ile birlikte ise Galaxy Z Flip 7’nin işlemcisi hakkında beklenen doğrulama geldi. Performansının henüz belirsiz olduğu yonga seti, şirkete maliyet açısından fayda sağlayacak. Güney Koreli teknoloji devinin Qualcomm ile pazarlık gücünü daha da artıracağı vurgulanıyor.

    Galaxy Z Flip 7 iki farklı işlemciyle donatılacak

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7’de hangi işlemciyi tercih edeceğine ilişkin çelişkili söylentiler ortaya atılıyordu. Bazı kaynaklar Snapdragon 8 Elite çipine işaret ederken, diğerleri ise varlığı geçen yıl doğrulanan Exynos 2500’ü gösteriyordu.

    SamMobile’ın danıştığı endüstri kaynakları nihayet durumu açıklığa kavuşturdu. Görünüşe göre şirket yeni katlanabilir kapaklı telefon modelinde Exynos 2500 işlemcisini tercih edecek.

    Samsung Galaxy Z Flip 7

    İddialara göre şirket Qualcomm çipini Kanada, Çin ve ABD gibi sınırlı sayıda ülkede tutacak. Yani cihaz bazı ülkelerde Snapdragon 8 Elite, bazılarında ise Exynos 2500 çipiyle raflarda boy gösterecek.

    Exynos 2500 özellikleri

    Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2500 yonga seti 1 + 2 + 5 + 2 konfigürasyonunda 10 çekirdekli bir CPU getirecek. Bu CPU’da 3.3 GHz hızında çalışan 1 adet maksimum performanslı Cortex-X925, 2.75 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek performanslı Cortex-A725, 2.36 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A725 ve 1.8 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek verimli Cortex-A520 yer alacak.

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    Ayrıca önemli verileri CPU’ya daha yakın tutmak için 16 MB L3 önbelleğe, AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine dayalı Xclipse 950 GPU’ya ve Samsung’un kendi ikinci nesil 3nm sınıfı litografisine sahip olacağız.

    Exynos 2500

    Bu çözümün S5E9955 model numarasıyla tanıtılması bekleniyor ve sızdırılan kıyaslamalara göre bazı görevlerde Exynos 2400’den yaklaşık yüzde 30 daha hızlı olabileceği aktarılıyor.

    Daha kesin detaylar olmadan çipin Snapdragon 8 Elite ile yeterince rekabet edip edemeyeceğini şu an için söylemek güç. Fakat bu hamlenin Samsung için maliyetleri düşürmek adına atıldığı öne sürülüyor.

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    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 ile ilgili planları hakkında resmi detaylara ulaşmamız pek de uzun sürmeyecek. Merakla beklenen cihazın Z Fold 7 modeliyle beraber üretime girdiği ve Z Flip 6‘dan bir yıl sonra, Temmuz ayında tanıtılacağı söyleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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