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    Samsung Galaxy S26 Ultra ve S26 Edge onaylandı: “Plus” serisi resmen bitti

    Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında duyuracağı Galaxy S26 Ultra ve S26 Edge için IMEI veritabanından onay geldi.
    Galaxy S26 serisi
    • Gelecek yılın başlarında tanıtılacak Samsung Galaxy S26 Ultra ve S26 Edge modelleri IMEI veritabanında ortaya çıktı.
    • Söylentilere göre serinin ultra ince "Edge" modeli "Plus" cihazının önüne geçecek.

    Samsung Galaxy S26 Ultra ve S26 Edge modelleri kısa süre önce IMEI veritabanında göründü. SammyPolice tarafından aktarılan bilgilere göre yeni nesil amiral gemilerinin gelişimi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilik her şey Ocak 2026’da yapılacak sunuma uygun şekilde ilerliyor.

    Veritabanında Galaxy S26 Edge için SM-S947U ve Galaxy S26 Ultra için SM-S948U, SM-S948N model numaralarını buluyoruz. Bu seçenekler Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore pazarlarına yönelik olarak tanımlanıyor.

    Galaxy S26 Edge, “Plus” modelinin yerini alacak

    İlginç olan asıl nokta ise Galaxy S26 Edge’in veritabanında bu kadar erken görünmesine ilişkin oluyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki nesilde “Plus” versiyonunu çıkaracağına dair iddiaları körüklüyor.

    Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S25 Edge bu yılın Mayıs ayında piyasaya çıktı. Cihaz bu anlamda diğer S25 modellerinin önemli ölçüde gerisinde kaldı. S25 ailesinin üç ana modeli Ocak’ta resmi olarak tanıtılmıştı.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    Sonuç olarak şirket satışlarda geride kaldı ve üreticinin beklentilerini karşılayamadığı bildirildi. Galaxy S26 Edge’in düzenleyici dosyalarda erken görünmesi, Samsung’un bu tür gecikmeleri tekrarlamak istemediğini gösterebilir.

    Pratikte bu durum, 2026’da “Edge” modelinin “Plus” varyantını tamamen değiştireceği anlamına gelebilir. “Edge” seçeneği çok ince tasarımı ve birinci sınıf işçiliğiyle biliniyor.

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    Samsung bir sonraki “Edge” modelinde tüketicileri ikna etmeyi başarırsa, satışlar önemli ölçüde artabilir. Fakat yine de S25 Edge’in beklendiği gibi pazara hitap etmemesi durumunda Samsung’un kararını değiştirip Plus modelini S26 serisinde tutması ihtimalini göz ardı etmemekte fayda var.

    Galaxy S26 ailesi One UI 8.5 ile gelecek

    Galaxy S26 serisinin One UI 8.5 yazılımı ile gelmesi bekleniyor. Bu sürüm hakkında henüz fazla bir detay bilinmiyor. Fakat “half-life” güncellemesi kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği daha önemli değişiklikler ve yeni özellikler getirebilir.

    Galaxy S26 serisi gelişmeye ve hazırlanmaya devam ederken hem donanım hem de yazılım hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Samsung, amiral gemisi modelleri için strateji değişikliği planlıyor gibi görünüyor.

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    “Plus” varyantını “Edge” modeliyle değiştirmek, “premium” akıllı telefon pazarını sarsabilir. Bu yaklaşan yeniliğe ilişkin yakında çok daha fazla sızıntı ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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