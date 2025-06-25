Üçe katlanabilir Samsung Galaxy G Fold’un özellikleri belli oldu

Üçe katlanabilen Samsung Galaxy G Fold'un teknik özellikleri sızdırıldı.

merakla beklenen cihaz alüminyum ve titanyum malzeme tercihiyle üst düzey bir dayanıklılığa ev sahipliği yapacak.

Cihaz Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alarak yüksek performans ortaya koyacak.

Samsung, 9 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE’yi piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bir başka iddialı projesi olan üçe katlanabilir Galaxy G Fold ile ilgili de yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Markanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu olacak ve Huawei Mate XT ile doğrudan rekabet edecek bu cihaz. muhtemelen Galaxy Unpacked’da küçük ipuçlarıyla da olsa şirket tarafından resmen duyurulacak. Modelle alakalı ortaya çıkan raporlar, üstün dayanıklılık ve birinci sınıf bir görünüm sağlamak için birinci sınıf malzemeler kullanacağını öne sürüyor.

Galaxy G Fold teknik özellikleri ortaya çıktı

PandaFlashPro’dan gelen yeni bir sızıntı, önceki söylentilerin aksine cihazın ekran altı kamera teknolojisne sahip olmayacağına işaret ediyor. Telefonun alüminyum ve titanyum kombinasyonu sayesinde artan dayanıklılığını vurgulanıyor.

Cihaz belirtilmeyen bir Snapdragon işlemci ile donatılacak. Bu katlanabilir cihazın “premium” niteliği ve Snapdragon 8 Elite 2’den önce gelmesi gereken muhtemel lansman zamanlaması göz önüne alındığında, Galaxy Z Fold 7’ye de güç verecek olan aynı güçlü çip olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy olması epey olası görünüyor.

Galaxy G Fold’un büyük ihtimalle LPDDR5X olmak üzere tam 16 GB RAM içermesi bekleniyor. Tam kapasite açıklanmasa da daha yüksek yoğunluk vaadine rağmen modelin yenilikçi bir silikon-karbon pil yerine standart bir pil kullanması gerektiği belirtiliyor. Cihazın 25W hızlı şarj desteği sunacağı ekleniyor.

Üçlü katlamanın 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Etkinlikte odak noktası yeni Z serisi modelleri, yani Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 olacak.

Ancak yine de Samsung, üçe katlanabilir cihazının bir “teaser”ını veya önizlemesini bu lansman etkinliğinde hayranlarına gösterebilir. Muhtemelen şirket, daha önce Galaxy S25 Edge’de yaptığı gibi önce yalnızca birkaç ipucu sunacak, daha sonraki bir lansmanda ise resmi tanıtımını gerçekleştirecek.