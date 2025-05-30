Galaxy Z Fold 7 en güçlü katlanabilir telefonlardan biri olacak

Samsung'un performans canavarı katlanabilir telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Galaxy Z Fold 7'nin bu yaz Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alacağı söyleniyor.

İddialara göre cihaz, Z Flip 7 ile birlikte Temmuz ayında duyurulacak.

Samsung bu yaz merakla beklenen Galaxy Z Fold 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazla alakalı ortaya çıkan son dedikodular, performans konusunda asla yarı yolda bırakmayacak bir işlemcinin varlığına işaret ediyor. Güney Koreli şirketin yeni katlanabilir telefonu, Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alacak.

Qualcomm’un performans canavarı işlemcisi, bir sonraki katlanabilir telefonun maksimum potansiyeline göre özel olarak kalibre edilmiş frekanslara sahip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu konfigürasyonu destekleyen somut kanıt ise katlanabilir telefonun Güney Kore versiyonu olduğu düşünülen SM-F966N modelinin yeteneklerinin izlerini bıraktığı Geekbench platformundan geliyor.

Galaxy Z Fold 7’nin özellikleri ortaya çıktı

Geekbench veritabanında ortaya çıkan Galaxy Z Fold 7, amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisinde de yer alan Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alacak. İki ana çekirdeğinin 4,47 GHz’e ulaştığı yonga seti sayesinde cihaz kusursuz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.

Tek çekirdekli 2.617, çok çekirdekli 9.369 puanlarının bir prototipe ait olduğunu belirtmekte fayda var. Mevcut rakamlar çipin potansiyelini tam olarak yansıtmadığından dolayı ticarileştirilmeye hazır nihai ürünün çok daha yüksek değerlere sahip olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 7’nin küresel çapta Snapdragon 8 Elite çipinden faydalanması bekleniyor. Bazı söylentilere göre Exynos 2500 çipinin belirli coğrafi bölgelerde entegre edilebileceği Galaxy Z Flip 7’den farklılaşacak bir seçim olabilir.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinin gücü yaygın olarak kabul edilirken, Exynos 2500 işlemcisinin daha düşük işlem kapasitesine sahip olduğu düşünülüyor. Snapdragon destekli Galaxy Z Fold 7’nin her yerde olma ihtimali tüketiciler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Şu anda seri üretime girdiği konuşulan cihaz, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkacak. Samsung’un yeni katlanabilir telefonları, bu güncellemeye sahip ilk telefonlar olarak raflarda boy gösterecek.

Ne zaman çıkacak?

Galaxy Z Fold 7’nin Galaxy Z Flip 7 ile birlikte resmi tanıtımının temmuz ayında yapılması bekleniyor. Söylentiler ayın ilk günlerinde bir etkinlik yapılacağı yönünde…

Fakat Samsung’dan henüz lansmanla ilgili kesin bir açıklama gelmedi. Ayrıca Galaxy Z Flip 7 FE veya henüz tam adı açıklanmayan Galaxy Z Flip FE’nin lansmanı da aynı etkinlikte gerçekleşebilir.