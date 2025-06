Diablo IV yakında PlayStation Plus kataloğuna geliyor

PlayStation Plus'ın Temmuz ayı kataloğu belli oldu.

Bu ay Diablo IV, King of Fighters XV ve Jusant platforma eklenecek.

Ayrıca PS Plus'ın 15. yılına özel WWE 2K25, Monster Hunster Wild ve Valorant da abonelerle buluşacak.

Haziran ayı sona eriyor ve bununla birlikte PlayStation Plus aboneleri platformun gelecek ayki sürümlerini büyük bir merakla bekliyor. Eğer siz de bu sabırsız oyunseverler arasında yer alıyorsanız, Temmuz 2025’te gelecek oyunların belli olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz.

Temmuz 2025’te PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar arasında Diablo IV, King of Fighters XV ve Jusant gibi yapımlar yer alıyor. Açıklanan bu üç oyun, 1 Temmuz – 4 Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında tüm PS Plus planlarının abonelerine ek bir ücret ödemeden sunulacak.

PlayStation Plus: Temmuz 2025’te eklenecek oyunlar

Temmuz ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenmesi planlanan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Diablo IV

Blizzard’ın beğeni toplayan aksiyon RPG’si, kesin bir deneyimle geliyor. Karanlık bir açık dünya, tek kişilik veya ortak oyun, derin özelleştirme, platformlar arası çapraz oynama ve çapraz ilerleme desteği sunuyor. Oyun PS5 ve PS4’te destekleniyor.

The King of Fighters XV

Efsanevi dövüş serisinin son versiyonu 39 karakter, 3v3 takım savaşları, daha akıcı bir çevrimiçi deneyim için geri alma ağ kodu ve klasik Leona kostümüyle geliyor. Oyunu PS5 ve PS4’te çalıştırmak mümkün.

Jusant

Gizemli bir kulede meditatif bir tırmanma yolculuğu; soyu tükenmiş bir medeniyetin sırlarını keşfedin ve sürekli değişen bir ortamda tırmanma becerilerinizi test edin! Oyun yalnızca PS5 cihazlarında çalışıyor.

PS Plus 15. yıldönümüne özel oyunlar duyuruldu

Temmuz ayı aynı zamanda PlayStation Plus’ın 15. yıldönümünü de işaret ediyor. Sony kutlanacak bir dizi oyun duyurdu.

Fakat bunların kullanılabilirliği abonelik seviyenize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor:

WWE 2K25: Yalnızca PlayStation Plus Deluxe aboneleri için mevcut.

Yalnızca PlayStation Plus Deluxe aboneleri için mevcut. Monster Hunter Wild: PlayStation Plus Deluxe aboneleri için 30 Haziran’dan itibaren mevcut olacak.

PlayStation Plus Deluxe aboneleri için 30 Haziran’dan itibaren mevcut olacak. Valorant: Tüm PlayStation Plus aboneleri için Prelude to Chaos Gun Buddy ve Kohaku & Matsuba Player Card gibi paketleri ile şu anda ücretsiz edinebilirsiniz.

28 Haziran’dan itibaren aboneler EA Sports FC, NBA 2K, Madden NFL, College Football ve Tekken 8 gibi oyunların yer aldığı ve PlayStation Plus’ın 15. yılını kutlayan çevrimiçi turnuvalara da katılabilecek.

Ayrıca 28-29 Haziran tarihlerinde PlayStation Plus abonesi olmayanlar da dahil olmak üzere tüm oyunculara açık çevrimiçi çok oyunculu maçlar düzenlenecek.