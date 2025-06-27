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    Haberler Oyun

    Diablo IV yakında PlayStation Plus kataloğuna geliyor

    PlayStation Plus platformunun Temmuz 2025 kataloğu resmen duyuruldu. Önümüzdeki ay PS Plus'a Diablo IV gibi popüler oyunlar eklenecek.
    Diablo 4
    • PlayStation Plus'ın Temmuz ayı kataloğu belli oldu.
    • Bu ay Diablo IV, King of Fighters XV ve Jusant platforma eklenecek.
    • Ayrıca PS Plus'ın 15. yılına özel WWE 2K25, Monster Hunster Wild ve Valorant da abonelerle buluşacak.

    Haziran ayı sona eriyor ve bununla birlikte PlayStation Plus aboneleri platformun gelecek ayki sürümlerini büyük bir merakla bekliyor. Eğer siz de bu sabırsız oyunseverler arasında yer alıyorsanız, Temmuz 2025’te gelecek oyunların belli olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz.

    Temmuz 2025’te PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar arasında Diablo IV, King of Fighters XV ve Jusant gibi yapımlar yer alıyor. Açıklanan bu üç oyun, 1 Temmuz – 4 Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında tüm PS Plus planlarının abonelerine ek bir ücret ödemeden sunulacak.

    PlayStation Plus: Temmuz 2025’te eklenecek oyunlar

    Temmuz ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenmesi planlanan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

    PlayStation Plus Temmuz 2025 eklenecek yeni oyunlar
    PlayStation Plus Temmuz 2025 oyun kataloğu | Görsel: Sony

    Diablo IV

    Blizzard’ın beğeni toplayan aksiyon RPG’si, kesin bir deneyimle geliyor. Karanlık bir açık dünya, tek kişilik veya ortak oyun, derin özelleştirme, platformlar arası çapraz oynama ve çapraz ilerleme desteği sunuyor. Oyun PS5 ve PS4’te destekleniyor.

    The King of Fighters XV

    Efsanevi dövüş serisinin son versiyonu 39 karakter, 3v3 takım savaşları, daha akıcı bir çevrimiçi deneyim için geri alma ağ kodu ve klasik Leona kostümüyle geliyor. Oyunu PS5 ve PS4’te çalıştırmak mümkün.

    Jusant

    Gizemli bir kulede meditatif bir tırmanma yolculuğu; soyu tükenmiş bir medeniyetin sırlarını keşfedin ve sürekli değişen bir ortamda tırmanma becerilerinizi test edin! Oyun yalnızca PS5 cihazlarında çalışıyor.

    PS Plus 15. yıldönümüne özel oyunlar duyuruldu

    Temmuz ayı aynı zamanda PlayStation Plus’ın 15. yıldönümünü de işaret ediyor. Sony kutlanacak bir dizi oyun duyurdu.

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    Fakat bunların kullanılabilirliği abonelik seviyenize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor:

    • WWE 2K25: Yalnızca PlayStation Plus Deluxe aboneleri için mevcut.
    • Monster Hunter Wild: PlayStation Plus Deluxe aboneleri için 30 Haziran’dan itibaren mevcut olacak.
    • Valorant: Tüm PlayStation Plus aboneleri için Prelude to Chaos Gun Buddy ve Kohaku & Matsuba Player Card gibi paketleri ile şu anda ücretsiz edinebilirsiniz.
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    28 Haziran’dan itibaren aboneler EA Sports FC, NBA 2K, Madden NFL, College Football ve Tekken 8 gibi oyunların yer aldığı ve PlayStation Plus’ın 15. yılını kutlayan çevrimiçi turnuvalara da katılabilecek.

    Ayrıca 28-29 Haziran tarihlerinde PlayStation Plus abonesi olmayanlar da dahil olmak üzere tüm oyunculara açık çevrimiçi çok oyunculu maçlar düzenlenecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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