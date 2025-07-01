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    iOS 18.6 Beta 2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

    Apple, iOS 18.6 Beta 2 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şirket ayrıca iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS için yeni güncellemelerini de sundu.
    iOS 18
    • iOS 18.6'nın ikinci Beta sürümü resmi olarak yayınlandı.
    • iPhone'lar için gelen yeni güncelleme daha çok sistem kararlılığı ve iyileştirmelere odaklanıyor.
    • Şirket ayrıca iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS için yeni Beta sürümlerini karşımıza çıkarıyor.

    Teknoloji devi Apple, mevcut sistemlerinin ilk Beta sürümünü yayınladıktan iki hafta sonra iOS ve iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 ve visionOS 2.6’nın ikinci Beta sürümü ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni yazılımları, kararlı sürümün çok yakında kullanıcılarla buluşacağının ipuçlarını veriyor.

    İkinci Beta sürümünde iOS 18.6 ve iPadOS 18.6 modelleri 22G5064d yapı numarasıyla geliyor. macOS 15.6 için 24G5065c, watchOS 11.6 için 22U5065c, visionOS 2.6 için 22O5764b ve tvOS 18.6 için 22M5065b numaralarından söz ediliyor.

    AppleInsider’a göre Apple, ikinci Beta sürümündeki değişikliklerin listesini yayınlamadı. Fakat bu güncellemenin yalnızca sistem sorunları ve güvenlik açıkları için düzeltmeler içermesi bekleniyor.

    Apple, Eylül veya Ekim 2025’te iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 ve tvOS 26 güncellemelerinin kararlı sürümlerini resmi olarak yayınlayacak. WWDC25 etkinliğinde duyurulan yazılımlar, çok yakında nihai versiyonlarıyla genel kitleyle buluşacak.

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    Ancak yine de Beta güncellemelerini birincil cihazlarınıza yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Zira bu yazılımlar pil ömrünün azalması, performansın düşmesi ve hatta bazı özellikleri kullanmada sorunlar gibi deneyiminizi olumsuz etkileyebilecek ciddi sorunlar içerebiliyor.

    iOS 18.6 ile gelecek yenilikler

    • Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri: iOS 17.6 veya 16.6’da olduğu gibi, iOS 18.6 da öncelikli olarak kararlılık ve güvenliğe odaklanacak.
    • Çin’de Apple Intelligence: Merakla beklenen yeni sürüm, düzenleyici nedenlerden dolayı önceki bir lansman geciktiğinden Çin’de Apple Intelligence desteğini başlatabilir.
    • Küçük sürpriz özellikler: Duvar kağıtları veya diğer küçük eklemeler gibi bazı küçük yeni özellikler karşımıza çıkacak.
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    iOS 18.6’nın dahili testleri Mart ayında başladı. Nihai genel sürümün Temmuz ayının başlarında, daha fazla düzeltmeyle birlikte sonbaharda da iOS 18.7’nin yayınlanması bekleniyor.

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    Apple, 2024’te iOS 18’i piyasaya sürdükten ve birkaç düzeltici güncelleme sunduktan sonra şimdi de dikkatini WWDC 2025’te tanıtılan iOS 26 işletim sistemine çevirdi. iOS 18.6 da muhtemelen iOS 26’ya tam geçişten önceki son büyük güncellemeyi işaret ediyor. Şirket kararlılık ve güvenliğe odaklanmaya devam edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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