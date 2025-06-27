iPhone 17 Air farklı bir ön kamera tasarımıyla gelecek

Apple'ın ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air modeli Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak.

Ortaya çıkan son raporlar, bu modelin serideki diğer cihazlardan daha farklı bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor.

Selfie kamerası sağ tarafa yerleştirilen diğer modellerin aksine iPhone 17 Air'da bu lens sol tarafa konumlandırılacak.

Apple’ın yeni nesil iPhone serisi ile ilgili dedikoduların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. En son söylentiler ise Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve tasarım açısından gerçek bir devrim vaat eden çok konuşulan ultra ince akıllı telefon iPhone 17 Air seçeneğine odaklanıyor.

Ortaya çıkan raporlar, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek iPhone 17 Air cihazının daha farklı bir ön kamera tasarımına sahip olacağına işaret ediyor. Bir sonraki iPhone’ların ekran koruyucularının yer aldığı fotoğraf, serideki modeller arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

iPhone 17 Air, Dinamik Ada’yı sol köşeye yerleştirecek

Diğer iPhone 17 modellerinin aksine iPhone 17 Air’ın ön kamerası geleneksel düzeni takip etmiyor. Dinamik Ada’nın en sağında olmak yerine sol köşeye konumlandırılıyor.

Bu estetik değişiklik önemsiz bir ayrıntı gibi görünse ve çoğu kullanıcı tarafından hemen fark edilmese de Apple’ın Face ID bileşenlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını bizlere gösteriyor.

Sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olan Majin Bu’ya göre iPhone 17 Air cihazı sadece 5,5 milimetrelik kalınlığı ile Apple’ı cihazın iç tasarımının bazı yönlerini derinlemesine gözden geçirmeye zorlamış olabilir.

Bu kadar küçük bir boyuta ulaşmak için şirketin Face ID sistemi için olanlar da dahil olmak üzere her bir bileşeni optimize etmesi olası görülüyor. Şimdilik bunun her zaman olduğu gibi Apple tarafından resmi olarak doğrulanmamış başka bir sızıntı olduğunu hatırlamakta fayda var.

Fakat başka raporlar, tüm iPhone 17 serisi için bazı temel özellikler konusunda hemfikir görünüyor. Tüm modellerin önceki nesillere göre bir yükseltme olan geliştirilmiş 24 MP ön kamera kazanması, böylelikle daha yüksek kaliteli selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler vaat etmesi bekleniyor.

Ayrıca serideki Plus modelinin yerini alması planlanan iPhone 17 Air’ın 12 GB RAM kapasitesine sahip yeni nesil A19 yonga setiyle donatılacağı da söyleniyor.

Cihaz pil gücü konusunda beklentileri karşılayamayabilir

Yakın tarihli sızıntılar, iPhone 17 Air’ın pil kapasitesi konusunda bizlere önemli ipuçları veriyor. Apple’ın yeni ultra ince tasarıma sahip akıllı telefon modeli söylentilere göre 2.800 mAh pil kapasitesiyle donatılacak.

Şimdilik bu konu yalnızca bir söylentiden ibaret. Yani Apple’ın konuya ilişkin resmi bir yorumda bulunmadığının altını çizmekte fayda var. Yine de sızıntılara karşılık olarak kullanıcılar, bu pil gücünün tüm gün boyunca kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceği konusunda “hayal kırıklığı” öngörüyor.