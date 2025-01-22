Samsung Galaxy S25 serisi resmi Türkiye fiyatları açıklandı

Samsung bugün yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini resmi olarak tanıttı.

Şirket üç modeli de tüm dünyayla aynı anda Türkiye pazarında satışa sundu.

Ön siparişe açılan modellerin Türkiye'deki satış fiyatları nihayet belli oldu.

Samsung Galaxy S25 serisi Türkiye fiyatları resmen duyuruldu. Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde sahneye çıkan amiral gemisi akıllı telefon modelleri 51 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla ülkemize giriş yaptı. Üç model de şu anda Türkiye’de tüketicilere ön siparişe açıldı.

Üst düzey özellikler sunan Galaxy S25 ve S25+ modelleri kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 Ultra ise yılın en iddialı cihazları arasında yarışacak. Performans canavarı donanıma sahip olan modeller, birinci sınıf tasarımları ve işlevsel özellikleri ile tüketicilerle buluşuyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

Güney Koreli teknoloji devi bugün yeni üst düzey telefonlarını küresel çapta tanıttı. Cihazlar tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.

Serinin standart modeli olan Galaxy S25’in Türkiye fiyatı 51 bin 499 TL olarak karşımıza çıkarken, Galaxy S25+ ise 63 bin 499 TL’den alıcılara hitap edecek. Depolama alanı seçeneklerine göre fiyatlandırma şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy S25 12/128 GB: 51.499 TL

Samsung Galaxy S25 12/256 GB: 55.499 TL

Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB: 63.499 TL

Şu anda “Samsung’un en iyi telefonu” olarak lanse edilen Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı 83 bin 499 TL’den başlayan rakamlardan alıcılarla buluşuyor. Cihazın en gelişmiş olan 12 GB RAM + 1 TB dahili depolama alanı sürümü ise 101 bin 499 TL karşılığında elde edilebiliyor:

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB: 83.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB: 91.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB: 101.499 TL

Samsung Galaxy S25 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh batarya

25W şarjlı 4.000 mAh batarya Renkler: Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

146,9 x 70,5 x 7,2 mm Ağırlık: 162 gram

162 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25+ özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED

QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh batarya

45W şarjlı 4.900 mAh batarya Renkler: Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

158,4 x 75,8 x 7,3 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri