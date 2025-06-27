Amiral gemisi Samsung Galaxy S26, Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle gelecek

Samsung Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesi, 2026 yılının başlarında resmi olarak tanıtılacak.

Performans canavarı amiral gemisi cihazlar, Snapdragon 8 Elite 2'nin özelleştirilmiş bir sürümünü getirecek.

Böylelikle cihaz üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak.

9 Temmuz tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya duyurulması beklenen Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE için geri sayım başladı. Yeni katlanabilir cihazların yaklaşan lansmanına rağmen, önümüzdeki yılın başlarında beklenen Galaxy S serisinin bir sonraki amiral gemileriyle ilgili söylentiler ısrarla dolaşmaya devam ediyor.

Samsung’un amiral gemilerine güç verecek işlemciyle ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı. Merakla beklenen Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerine güç verecek yonga seti, en son söylentiler doğrultusunda Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle donatılacak.

Galaxy S26’nın işlemcisi ile ilgili önemli detaylar sızdı

Önceki nesil “Galaxy S” modelleri yalnızca Samsung cihazlarına ayrılmış, hafifçe hız aşırtmalı özel “For Galaxy” sürümlerinde Qualcomm’un yonga setlerinden sıklıkla yararlandı. Fakat bunlar aynı TSMC fabrikalarında üretildi ve herhangi bir içsel teknik farka sahip değildi.

Ancak gelecek yıl stratejide çok ilginç bir değişiklik görebiliriz. Ortaya çıkan raporlar, Qualcomm’un görünüşe göre Snapdragon 8 Elite 2’nin iki sürümünü üretmeyi planladığını bizlere gösteriyor.

Bunlardan biri de pazardaki en yaygın sürüm olması gereken TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanacak. Öte yandan beklenen ikinci sürüm, Samsung’un 2nm süreci kullanılarak üretilecek ve Samsung Galaxy S26 için tasarlanmış olacak.

Şu anda Samsung testlerine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin yeni üretim sürecinin ilerleme gösterdiği yüzde 40’a yakın bir verime ulaştığı anlaşılıyor.

2nm üretim sürecine geçiş önemli avantajlar sağlayabilir. Genel olarak transistörlerin boyutundaki bir azalma daha fazla enerji verimliliğine dönüşüyor ve bu da Snapdragon’un bu versiyonuyla donatılmış Galaxy S26 için iyileştirilmiş pil ömrü anlamına gelebilir.

Nanometrelerin bir çipin performansı için tek belirleyici faktör olmadığını da hatırlatalım. İşlemci mimarisi, yazılım optimizasyonu ve diğerleri gibi unsurlar genel kullanıcı deneyimini tanımlamada rol oynuyor.

Samsung’un 2 nm’lik bir süreci, Snapdragon 8 Elite 2’nin kendi versiyonuna TSMC tarafından üretilen çipe göre belirgin bir teknik avantaj sağlayabilir gibi görünüyor.

Son olarak Galaxy S26 ile ilgili gelen yakın tarihli raporlar, seride yer alacak tüm üyelerin 16 GB RAM kapasitesi ile donatılacağı bizlere doğruluyor.