EA Sports FC 26 kapak oyuncusu erkenden sızdırıldı

EA Sports FC 26'nın kapak yıldızı sızdırıldı.

Söylentilere göre oyunun kapağında bu yıl Real Madrid yıldızı Jude Bellingham olacak.

Bu seneki Icons listesinde ise Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Toni Kroos, Marcelo, Giorgio Chiellini, Alex Morgan, Francesco Totti, Oliver Kahn, Sara Thunebro, Cha Bum-kun, Steffi Jones ve Sissi gibi isimler karşımıza çıkacak.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, popüler futbol oyunu serisinin yeni bölümü olacak EA Sports FC 26 oyununun kapağında yer alacak oyuncuyu ortaya çıkardı. Ayrıca bir Icon listesi, bu seriye eklenecek bazı efsane isimleri de bizlere erkenden göstermiş oldu.

Electronic Arts ekibi şimdiye kadar EA Sports FC 26 hakkında resmi bir bilgi açıklamadı. Fakat yılın bu zamanlarında, serinin bir sonraki oyunu hakkında sızıntılar dolaşmaya başlıyor. Zira serinin çıkış tarihi genellikle her yıl Eylül ayı civarında gerçekleşiyor. Bu sene de geleneğin bozulmayacağı tahmin ediliyor.

Jude Bellingham, EA Sports FC 26 kapağında yer alacak

Fut Sheriff adlı sosyal medya kullanıcısı, Jude Bellingham’ın EA Sports FC 26’nın kapak yıldızı olacağını iddia eden sızıntıyı doğruladı. Söz konusu isim daha önce EA FC 25’te görünmüş olsa da EA’nın aynı oyuncuyu üst üste kullanması yaygın bir durum olarak biliniyor.

Arjantinli yıldız Lionel Messi geçmişte FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15 ve FIFA 16’nın kapağında yer aldı. Cristiano Ronaldo art arda iki sene FIFA 18 ve FIFA 19’un yıldızı oldu.

Real Madrid için 2024/25 sezonunda Jude Bellingham, 31 La Liga maçında dokuz gol attı ve dokuz gol pası verdi. Takım, Barcelona’nın sadece dört puan gerisinde ikinci oldu. Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol devi çeyrek finalde Arsenal’e toplamda 5-1 yenildi. Takım en iyi sezonunu geçirmemiş olmasına rağmen Bellingham mükemmel bir performans sergiledi.

FC 26 Icon listesi ortaya çıktı

EA Sports FC 26 oyununda yer alan Icons listesinde Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Toni Kroos, Marcelo, Giorgio Chiellini, Alex Morgan, Francesco Totti, Oliver Kahn, Sara Thunebro, Cha Bum-kun, Steffi Jones ve Sissi’nin yer alması bekleniyor.

Zlatan Ibrahimovic’in dahil edilmesi sürpriz oldu. Zira İsveçli sporcu, şirketin kendi imajını ve adını izinsiz kullandığını iddia ettiğinde EA ile bir anlaşmazlık yaşadı. EA, Forbes aracılığıyla güçlü bir açıklama yaparak kendini savundu.

Alex Morgan, Andres Iniesta, Toni Kroos ve Giorgio Chiellini yakın zamanda emekli oldu. Bu yüzden Icon listesine eklenmeleri mantıklı görünüyor. Oliver Kahn tüm zamanların en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilirken, Francesco Totti de bir Roma efsanesi olarak anılıyor.