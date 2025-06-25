Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin satış fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri 9 Temmuz'da New York'ta duyurulacak.

Merakla beklenen katlanabilir telefonların Avrupa satış fiyatları İtalyan bir perakende mağazasının internet sitesinde ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 7'nin 2.227 Euro, Z Flip 7'nin ise 1.298 Euro'dan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yıl için ikinci Galaxy Unpacked’ın tarihini doğruladı. Bu etkinliğin yıldızları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 olacak. Bu seneki telefon geçen yılki Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin yerini alacak. Aynı zamanda onlardan önemli ölçüde daha pahalı olacak gibi görünüyor.

Bu telefonların teknik özelliklerinin çoğu zaten biliniyor. Fakat bulmacanın eksik parçası fiyatlar ile ilgiliydi. Ancak şimdi resmi olmasa da bu konuda önemli detaylar ortaya çıktı. Söz konusu katlanabilir akıllı telefonlar bir İtalyan perakendecisinin internet sitesinde görüldü.

Galaxy Z Fold & Flip 7 fiyatları belli oldu

Samsung’un bir sonraki katlanabilir cihazları, KDV dahil fiyatlarla birlikte bir İtalyan çevrimiçi mağazasında ortaya çıktı. Söz konusu sitede listelenen fiyatlar, aynı bellek yapılandırmalarına sahip Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın lansman fiyatlarından daha yüksek görünüyor.

Galaxy Z Fold 7 için 256 GB depolama alanına sahip versiyon için 2.227 Euro, 512 GB versiyonu için ise 2.309 Euro‘luk fiyat etiketleri göze çarpıyor. Öte yandan Galaxy Z Flip 7, 256 GB model için 1.298 Euro, 512 GB model içinse 1.425 Euro fiyatlarla listelenecek.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl Galaxy Z Fold 6’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama yapılandırması için 2.099 Euro, 12 GB RAM ve 512 GB sürümü için 2.219 Euro fiyatla piyasaya sürüldüğünü; Galaxy Z Flip 6’nın aynı yapılandırmalar için 1.279 Euro ve 1.399 Euro‘luk lansman fiyatına sahip olduğunu belirtelim.

Ortaya çıkan son söylentiler doğrulanırsa, Fold modeli için bir önceki yıla göre 130 Euro‘ya kadar çıkabilecek bir fiyat artışı görebiliriz, Flip için ise artış belirgin şekilde daha mütevazı olacak gibi görünüyor.

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğini 9 Temmuz tarihinde New York’ta gerçekleştirecek. Bu heyecan verici lansman organizasyonunda şirket yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE ve Z Fold 7 modellerini duyuracak. Aynı zamanda markanın yeni akıllı saatlerinin de aynı etkinlikte duyurulması bekleniyor.