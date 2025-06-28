Sony, PlayStation 6 için resmen kolları sıvadı

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için hazırlıklara başladı.

Sony'nin oyun bölümü başkanı Hideaki Nishino, PS6'nın geliştirilme aşamasında olduğunu resmi olarak doğruladı.

Merakla beklenen yeni oyun konsolunun 2027-2028 yıllarında tanıtılması bekleniyor.

Japon şirketi Sony, ilk kez yeni nesil bir konsol olan PlayStation 6 cihazının yaratıldığını resmi olarak duyurdu. IThome’un haberine göre oyun bölümünün başkanı Hideaki Nishino, yatırımcılara gelecekteki modelin şirket için bir öncelik haline geldiğini söyledi.

Bu sürpriz duyurunun henüz yaşam döngüsünü tamamlamamış olan mevcut modelin devam eden satışları zemininde gerçekleştiğini de ekleyelim. İnişli çıkışlı piyasaya koşullarına, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 gibi güçlü rakip konsollara rağmen PlayStation 5 her geçen gün daha fazla oyunsevere ulaşmaya devam ediyor.

Yeni konsol üzerindeki çalışmalar aslında çok daha önce başladı. AMD, proje için uzman aramaya 2022’de start verdi. Şimdi ise işlemcinin geliştirilmesi tamamlandı. Çipin ilk örnekleri bu yılın sonunda görünecek. Şirket bu noktada geleneksel bir şema izliyor.

Yeni nesil konsolun yaratımı, bir öncekinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra başlıyor. Bunun beşinci model üzerindeki çalışmaların paralel olarak başladığı 2013’teki dördüncü model için de geçerli olduğunu ekleyelim.

PlayStation 6 teknik özellikleri

Gelecekteki konsolun teknik özellikleri etkileyici görünüyor. Merakla beklenen cihaz, sistem ihtiyaçları için 48 GB’a kadar GDDR7 bellek ve ek 1-2 GB DDR5 alacak. 2 TB solid-state sürücü, PCIe 5.0 arayüzünde 12.000 MB/sn hızında çalışacak. Bu da mevcut modelden iki kat daha hızlı görünüyor. Sürücülerin özel tedarikçisinin Samsung olacağı vurgulanıyor.

Grafik işlemcisi, RDNA 4’ün yerini alacak tamamen yeni bir platform olan AMD UDNA mimarisi üzerine inşa edilecek. Çip yalnızca 15W güç tüketimine sahip 3 nanometrelik bir işlem teknolojisi kullanılarak üretilecek. Bu da minimum ısınma ile yüksek verimlilik sağlayacak. Yapay zeka önemli bir özellik olacak. Yüksek kare hızında 4K çözünürlükte grafiklerin kalitesini iyileştirecek.

Şirket iki versiyon çıkarmayı planlıyor. Bu seçenekler sabit ve taşınabilir olarak karşımıza çıkıyor. Mobil model daha az güçlü olacak. Fakat modern oyunları belirli ayarlarda çalıştırabilecek. Güç tüketimi Valve’ın Steam Deck’i ile aynı şekilde 15W olacak.

Sony neden buluta geçmedi?

Hideaki Nishino, Sony’nin neden tamamen buluta geçmediğini de açıkladı. Şirket 11 yıldır oyun akışı yapıyor ancak çoğu kullanıcı yerel olarak oynamayı tercih ediyor. İnternet bağlantısı istikrarı, konsol üreticilerinin kontrol edemediği bir sorun olmaya devam ediyor.

Çıkışın 2027-2028 dönemi için planlandığı belirtiliyor. Bu da Sony platformlarının yedi yıllık güncelleme döngüsüne denk geliyor.

Yeni konsol için ilk oyunlar arasında CD Projekt Red’den The Witcher 4 olabilir. Oyunun bu dönemde çıkması planlanıyor. Geliştiriciler projeleri hazırlamak için mühendislik örneklerini çoktan almaya başladı bile…