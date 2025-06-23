Samsung amiral gemisi Exynos 2500 çipini tanıttı

Samsung üst düzey yeni mobil işlemcisi Exynos 2500 ile karşımıza çıktı.

Güney Koreli şirketin amiral gemisi çipi, selefine göre hem CPU hem de GPU gücüyle daha başarılı bir performans vaat ediyor.

İşlemcinin ilk olarak Temmuz ayında tanıtılacak Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı öne sürülüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün akıllı telefonlar için en son işlemcisi olan Exynos 2500 çipini resmi olarak tanıttı. Samsung’a göre bu işlemci, önceki nesle kıyasla bir dizi önemli iyileştirme ortaya koyuyor.

Yeni mobil çip, daha iyi ısı yönetimi sağlayan ve FOWLP (fan-out wafer-level packaging) sayesinde çipin kalınlığını azaltan Samsung’un 3nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisinin ikinci nesli üzerine inşa ediliyor. Şirket güç tüketiminin önemli ölçüde azaldığını, performansın ise ciddi bir seviyede arttığını öne sürüyor.

Samsung Exynos 2500 teknik özellikleri

Samsung’un yeni işlemcisi CPU tarafında en son Arm çekirdeklerine dayalı üç kümeli bir mimari kullanıyor. 3,3 GHz’de bir Cortex-X925, 2,74 GHz’de iki Cortex-A725, 2,36 GHz’de beş A725 ve 1,8 GHz’de iki Cortex-A520 çekirdeği yer alıyor.

Exynos 2500 yonga setinin toplamda 10 çekirdeği bulunuyor. Bununla birlikte CPU performansının Exynos 2400’e kıyasla yüzde 15 oranında iyileştirildiği vurgulanıyor.

Grafik tarafında ise AMD ile işbirliği içinde geliştirilen ve RDNA 3 mimarisini kullanan yeni Xclipse 950 GPU’dan yararlanılıyor. Bununla birlikte ışın izleme ve görüntü işlemede özel iyileştirmelerle selefine kıyasla yüzde 28’e kadar daha iyi performans sunuyor.

Yapay zeka konusunda da önemli iyileştirmelere yer verildi. Exynos 2500 yonga seti 590 TOPS’a (saniyede trilyon işlem) kadar işlem yapmayı sağlayan 24K MAC NPU yapılandırmasına (2-GNPU + 2-SNPU) sahip.

Bu da Exynos 2400’e kıyasla yüzde 39 daha fazla oluyor. Çip görüntü oluşturma, gerçek zamanlı çeviri ve metin sıkıştırma gibi gelişmiş AI işlevlerini, hepsi çevrimdışı olarak veri korumasıyla destekliyor.

Çip 320 MP’ye kadar kameraları ve 64 MP + 32 MP’lik ikili kurulumları destekliyor. 30 fps’de 8K video kaydetmek ve 60 fps’de kod çözmek de mümkün. Yeni ISP (görüntü sinyali işlemcisi) çok katmanlı ve uzaysal-zamansal gürültü gidermenin yanı sıra dinamik aralık sıkıştırması da getiriyor.

Exyno 2500 çipinin diğer özellikleri arasında LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama desteği ve 120 Hz’de 4K/WQUXGA’ya kadar ekranlar yer alıyor. Bağlantı için 5G (12,1 Gbps’ye kadar), NTN desteği, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve tam GNSS uyumluluğu bulunuyor.

Exynos 2500’nin şu anda seri üretime girdiği biliniyor. Bu işlemciye sahip ilk cihazın Galaxy Z Flip 7 olması bekleniyor. Fakat elbette ki Samsung bunu henüz resmi olarak doğrulamadı. Temmuz ayındaki lansman sırasında nihayet gerçeği öğrenme şansına sahip olacağız gibi görünüyor.