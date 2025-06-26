Redmi K80 Ultra rekabetçi fiyatıyla piyasaya çıktı

Orta seviye telefon pazarına hitap eden Redmi K80 Ultra resmen duyuruldu.

Fiyat-performans odaklı cihaz MediaTek Dimensity 9400+ çipinden güç alıyor.

100W hızlı şarjlı 7.410 mAh pil kapasitesine sahip olan telefon ilk olarak Çin pazarında satılıyor.

Xiaomi bugünkü lansman etkinliğinde nihayet uzun bekleyişi sona erdirerek merakla beklenen orta sınıf akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Şimdiye kadar birçok sızıntı haberine konu olan Redmi K80 Ultra nihayet resmi olarak tanıtıldı.

Cihaz her ne kadar orta seviye telefon pazarına hitap etse de gelişmiş özellikleri sayesinde rakiplerinin önüne geçecek gibi görünüyor. Redmi üst düzey performans için cihaza entegre edilmiş soğutma teknolojisine dikkat çekiyor. İki aşamalı bir yapı sayesinde yoğun oyun seansları ve çoklu görev senaryoları sırasında donanımı termal olarak yönetebiliyor.

Redmi K80 Ultra özellikleri

Boyutlar: 163,1 x 77,9 x 8,2 mm

163,1 x 77,9 x 8,2 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Ekran: 1.280 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip 6,83 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 3.200 nit parlaklık ve Dragon Crystal koruması

1.280 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip 6,83 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 3.200 nit parlaklık ve Dragon Crystal koruması İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) ve 8 MP sensörlü (119º) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) ve 8 MP sensörlü (119º) ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi, USB-C portu ve ekran altı parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi, USB-C portu ve ekran altı parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.410 mAh pil

100W hızlı şarjlı 7.410 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Kavisli metal kenarlara, fiberglas arka yüzeye ve büyük arka kamera modülü için metal detaylara sahip olan Redmi K80 Ultra, markanın D2 olarak adlandırdığı bağımsız bir grafik yongası taşıyor. 12 GB veya 16 GB RAM ile 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama seçenekleri sunuluyor.

Cihaz 1.5K+ çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve maksimum 3.200 nit parlaklığa sahip 6.83 inç OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu da yoğun dış mekan ışık senaryolarında bile iyi bir kullanılabilirlik sağlıyor. Ekranı düşme ve çizilmelere karşı Dragon Crystal korumasıyla kaplı, dahili biyometrik sensöre sahip. Üst taraftaki küçük delikte 20 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Dairesel bir modülde LED flaşla hizalanmış olan Redmi K80 Ultra geniş açılı lense sahip ikincil 8 megapiksel sensörle hizalanmış optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksellik bir ana kamera sunuyor. Cihaz 60 fps’de 4K’ya kadar ve 1080p’ye kadar süper ağır çekimde (960 fps) kayıt yapabiliyor.

8,2 mm kalınlığa ve 219 gram ağırlığında olan cihaz 7.410 mAh pil kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Son olarak cihaz Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Kızılötesi ve NFC desteklerine sahip olan telefon WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G ağlarıyla uyumlu çalışıyor.

Redmi K80 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni orta seviye telefonu şu anda Çin pazarında Spruce Green, Ice Peak Blue, Moon Rock White ve Sandstone Gray renk seçenekleriyle satılıyor. Cihaz 2.599 CNY (yaklaşık 14 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Son olarak Xiaomi, bugünkü lansman etkinliğinde yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Mix Flip 2 modelini de piyasaya duyurdu.