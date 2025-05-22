Xiaomi yüksek performanslı XRING O1 çipini tanıttı

Xiaomi, Qualcomm ve MediaTek'e bağlılığını azaltmayı amaçlayarak yeni mobil yonga setini tanıttı.

XRING O1 adlı mobil işlemci yüksek performans vaadiyle amiral gemisi rakipleriyle rekabete girmeyi amaçlıyor.

Bu çip ilk olarak bugün tanıtılan Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra cihazlarında yer alıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni XRING O1 çipini bugün resmen duyurdu. Şirketin geliştirdiği bu özel çip, Qualcomm ve MediaTek gibi akıllı telefon yonga seti üreticilerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Xiaomi’nin geliştirdiği yeni işlemci ilk olarak bugün tanıtılan Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra cihazlarında yer alıyor. Bu çipin en dikkat çeken özelliği ise 14 çekirdekli mimarisi sayesinde piyasadaki en popüler kıyaslamalardan biri olan AnTuTu’da 3 milyon puana ulaşabilmesi oluyor.

Xiaomi XRING O1 teknik özellikleri

Grafik: ARM’den 16 çekirdekli Immortalis-G925 yonga

ARM’den 16 çekirdekli Immortalis-G925 yonga Çekirdekler: 2xCortex-X925 3,9 GHz, 4xCortex-A725 3,4 GHz, 2xCortex-A725 1,9 GHz ve 2xCortex-A520 1,8 GHz

2xCortex-X925 3,9 GHz, 4xCortex-A725 3,4 GHz, 2xCortex-A725 1,9 GHz ve 2xCortex-A520 1,8 GHz Proses teknolojisi: 3 nm (TSMC)

3 nm (TSMC) ROM: UFS 4.1

UFS 4.1 Bellek: LPDDR5T

Xiaomi’nin gelecekteki mobil işlemcisi aylardır ağda aktif olarak tartışılıyordu. Şimdi şirket Xring O1 adlı yeni yonga setini resmen tanıttı.

Söylentilerin aksine çip, standart dışı 10 çekirdekli bir yapıya kavuştu ve performans anlamında en iyilerin en iyilerine, Apple’ın en üst seviye A18 Pro işlemcilerine ve Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite çipine bile meydan okuyor.

XRING O1 üst düzey bir performans vaat ediyor

NotebookTech’in aktardığı bilgilere göre Xiaomi Xring O1 gelişmiş 3 nanometre ikinci nesil işlem teknolojisi kullanılarak oluşturuldu. Çekirdekleri arasında 3,9 GHz’e kadar frekansa sahip 6 adet üretken çekirdek bulunuyor.

Bunlara ek olarak çipte 3.4 GHz hızında dört adet Cortex-A725, 1.9 GHz hızında iki adet Cortex-A725 ve 1.8 GHz hızında iki adet Cortex-A520 yer alıyor.

Aynı zamanda Xiaomi’ye göre işlemciye daha fazla güç verilebilirdi ancak mühendisler mobil cihazların aşırı ısınmamasına karar verdi.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Xring O1 çipli bir akıllı telefonun oyun sırasında sıcaklığı 40,5 dereceye çıkarken, iPhone 16 Pro’da bu değer 43,7°C’ye çıkıyor.

İşlemcileri karşılaştırırken en önemli kriter olan performans testlerini unutmayalım. AnTuTu’da Xring O1 çipi 3 milyon puan alarak 2 milyon puan alan A18 Pro’dan çok daha yüksek, 3.1 milyon puan alan Snapdragon 8 Elite’den ise biraz daha düşük puan aldı.

Geekbench’te de durum benzer: Çok çekirdekli testte Xring O1, A18 Pro’nun 8751 puanına karşılık 9509 puan alırken, tek çekirdekli testte Apple’a 3529 puanla üstün geldi.