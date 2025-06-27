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    Samsung Galaxy Z Fold 6 için güvenlik odaklı yeni güncelleme

    Samsung'un geçen yaz piyasaya duyurduğu katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 güvenlik odaklı yeni bir güncelleme aldı.
    Galaxy Z Fold 6
    • Samsung, Galaxy Z Fold 6 için yeni güvenlik güncellemesi getirdi.
    • Haziran ayı güvenlik yaması yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip.
    • Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin yakında diğer Galaxy telefonlara da ulaşması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Güney Koreli teknoloji devi popüler katlanabilir akıllı telefon modeli için güvenlik yamasının yayınlanmasıyla programın önünde gidiyor. Yeni güncelleme artık  indirmesi için mevcut durumda. Bu yazılım cihaza koruma açısından çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

    Samsung cihazları için güvenlik güncellemelerinin yeni özellikler veya cihazın arayüzünde önemli değişiklikler sunmadığını hatırlamakta fayda var. Bunlar yalnızca kararlılığı düzeltmeyi ve iyileştirmeyi ve ayrıca halihazırda mevcut olan bazı özellikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

    Galaxy Z Fold 6 için gelen yeni Haziran güvenlik güncellemesi 397.86 MB boyutunda karşımıza çıkıyor. Cihaz F956BXXU2BYD9 model numarasıyla yeni güncellemeyi kullanıcılarla buluşturuyor.

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    Samsung yakın zaman önce yaptığı açıklamada, 9 Temmuz tarihinde New York’ta büyük bir lansman etkinliği gerçekleştireceğini resmi olarak doğruladı. Güney Koreli marka yılın ikinci Galaxy Unpacked sunumunda yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini duyuracak.

    Merakla beklenen lansman etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleri tanıtılacak. Öte yandan şirket giyilebilir teknoloji pazarına yönelik olarak Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 modellerini karşımıza çıkaracak. Ayrıca Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesinin de yine bu lansmanda duyurulması bekleniyor.

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    Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

    • Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük
    • Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama
    • Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens
    • Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)
    • Ağırlık: 239 gram
    • Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil
    • Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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