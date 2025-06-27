Samsung Galaxy Z Fold 6 için güvenlik odaklı yeni güncelleme

Samsung, Galaxy Z Fold 6 için yeni güvenlik güncellemesi getirdi.

Haziran ayı güvenlik yaması yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin yakında diğer Galaxy telefonlara da ulaşması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Güney Koreli teknoloji devi popüler katlanabilir akıllı telefon modeli için güvenlik yamasının yayınlanmasıyla programın önünde gidiyor. Yeni güncelleme artık indirmesi için mevcut durumda. Bu yazılım cihaza koruma açısından çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

Samsung cihazları için güvenlik güncellemelerinin yeni özellikler veya cihazın arayüzünde önemli değişiklikler sunmadığını hatırlamakta fayda var. Bunlar yalnızca kararlılığı düzeltmeyi ve iyileştirmeyi ve ayrıca halihazırda mevcut olan bazı özellikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Galaxy Z Fold 6 için gelen yeni Haziran güvenlik güncellemesi 397.86 MB boyutunda karşımıza çıkıyor. Cihaz F956BXXU2BYD9 model numarasıyla yeni güncellemeyi kullanıcılarla buluşturuyor.

Samsung yakın zaman önce yaptığı açıklamada, 9 Temmuz tarihinde New York’ta büyük bir lansman etkinliği gerçekleştireceğini resmi olarak doğruladı. Güney Koreli marka yılın ikinci Galaxy Unpacked sunumunda yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini duyuracak.

Merakla beklenen lansman etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleri tanıtılacak. Öte yandan şirket giyilebilir teknoloji pazarına yönelik olarak Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 modellerini karşımıza çıkaracak. Ayrıca Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesinin de yine bu lansmanda duyurulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri