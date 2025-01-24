Netflix’teki tüm WWE içerikleri (Eksiksiz tam liste)

Netflix’teki WWE içerikleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Popüler dijital platform Netflix haftada üç gece WWE’nin Monday Night Raw, NXT ve SmackDown yayınlarını canlı olarak sunuyor. Bununla birlikte WWE arşivinin önemli bir kısmı platformda halihazırda yer alıyor. Halen tam arşiv Netflix’e gelmiş olmasa da geçmişe damga vuran birçok program şimdiden izleyicilerle buluşmuş durumda.

Netflix şu anda geçtiğimiz yıllardaki birçok WWE içeriğini kütüphanesine ekledi. Bununla beraber birbirinden görkemli PPV/PLE yayınlarının arşivleri de kullanıcıların erişimine açıldı. Öte yandan platform, kullanıcılar için yeni orijinal içerikler de sunuyor. Önceki yılların derleme içeriklerinin yanı sıra ayrıca belgesel formatına benzer bazı programlar da yayınlandı.

WWE evrenine yeni adım atanlar için Netflix’teki tüm içerikleri sizler için bir araya getirdik. Geçmiş yıllardaki içeriklerin yanı sıra ayrıca bu yıl ekranlara gelmesi planlanan program ve PLE (Premium Live Event) içeriklerini de sıraladık. İşte detaylar…

Netflix’in özel WWE içerikleri

Netflix ile yepyeni bir döneme adım atan WWE, efsanevi Amerikan güreşi yayınlarını artık tamamen dijitale taşıdı. Bu noktada yalnızca arşiv içerikleriyle sınırlı kalmayan platform, WWE’ye özel çeşitli içerikler üreterek yeni izleyicilerin daha kolay bir şekilde bu evrene girebilmesine olanak sağladı. İşte platformdaki özel WWE içerikleri:

WWE Raw Top 10 (2025)

Ünlü güreşçi Big E tarafından sunulan WWE Raw Top 10 programı beş bölümden oluşuyor. Yaklaşık 2-3 saat arası uzunluğa sahip olan bu program, efsane karşılaşmaların kesilmemiş tam görüntülerini bir araya getiriyor.

Raw’ın En İyi 10 Dünya Şampiyonası Maçı (2 saat 58 dakika)

Raw’ın En İyi 10 Kadınlar Şampiyonluğu Maçı (2 saat 23 dakika)

Raw’ın En İyi 10 Kıtalararası Şampiyonluk Maçı (2 saat 15 dakika)

Raw’ın En İyi 10 Kafes Maçı (2 saat 17 dakika)

Raw’ın En İyi 10 Takım Maçı (2 saat 54 dakika)

WWE Raw Classics (2025)

Yine sunucu koltuğunda Big E’nin oturduğu bu program, 20 WWE yıldızının çeşitli karşılaşmaları ve özel anlarını içeren bir çeşit belgesel olarak izleyicilere sunuluyor. Bu içerikler özellikle de Raw evrenine yeni giriş yapacak seyirciler için oldukça faydalı görünüyor.

Stone Cold Steve Austin (1 saat 55 dakika)

Cody Rhodes (1 saat 37 dakika)

John Cena (2 saat 21 dakika)

Batista (1 saat 34 dakika)

Becky Lynch (1 saat 13 dakika)

Bianca Belair (1 saat 5 dakika)

Bret Hart (1 saat 32 dakika)

Charlotte Flair (1 saat 42 dakika)

CM Punk (1 saat 18 dakika)

Kurt Angle (1 saat 20 dakika)

Lita (1 saat 8 dakika)

The New Day (1 saat 27 dakika)

Randy Orton (1 saat 33 dakika)

Rey Mysterio (1 saat)

Roman Reigns (1 saat 37 dakika)

Seth “Freakin” Rollins (1 saat 30 dakika)

Shawn Michaels (1 saat 40 dakika)

Triple H (2 saat 15 dakika)

Trish Stratus (1 saat 7 dakika)

The Undertaker (1 saat 34 dakika)

WWE Road to WrestleMania (2025)

Dünya çapında tüm güreş hayranlarının heyecanla beklediği WrestleMania etkinliklerine giden süreci ve hazırlık aşamalarını konu alan dört bölümlük belgesel olarak karşımıza çıkıyor.

WrestleMania 35’e Giden Yol (1 saat 10 dakika)

WrestleMania 38’e Giden Yol (1 saat 34 dakika)

WrestleMania 39’a Giden Yol (1 saat 24 dakika)

WrestleMania 40’a Giden Yol (1 saat 22 dakika)

WWE Legends Profiles (2025)

WWE’nin 12 efsane yıldızının ortalama 5 dakika uzunluğundaki mini belgesellerini içeriyor. WWE evrenine adım atacak ve fazla vakti olmayan yeni izleyiciler için son derece faydalı görünen bu seri, güreş tarihine adını altın harflerle kazıyan çeşitli isimleri kapsıyor.

Booker T (4 dakika)

Bret Hart (4 dakika)

Hulk Hogan (5 dakika)

Kane (5 dakika)

Kurt Angle (5 dakika)

Lita (3 dakika)

Paul Heyman (6 dakika)

Rey Mysterio (6 dakika)

Shawn Michaels (4 dakika)

Stone Cold Steve Austin (4 dakika)

Trish Stratus (4 dakika)

The Undertaker (5 dakika)

WWE Superstar Profiles (2025)

Güncel olan WWE evreninde yer alan 25 yıldız ismin mini belgesellerini içeriyor.

AJ Styles (3 dakika)

Asuka (3 dakika)

Austin Theory (4 dakika)

Bayley (3 dakika)

Becky Lynch (4 dakika)

Bianca Belair (4 dakika)

Braun Strowman (4 dakika)

Charlotte Flair (3 dakika)

Cody Rhodes (4 dakika)

Drew McIntyre (3 dakika)

Gunther (3 dakika)

Jey Uso (4 dakika)

Damian Priest (4 dakika)

Kevin Owens (3 dakika)

LA Knight (4 dakika)

Liv Morgan (3 dakika)

Nia Jax (4 dakika)

Rhea Ripley (3 dakika)

Roman Reigns (3 dakika)

Sami Zayn (4 dakika)

Seth “Freakin” Rollins (4 dakika)

Shayna Baszler (4 dakika)

Sheamus (3 dakika)

The Miz (3 dakika)

The Street Profits (3 dakika)

WWE Best of Raw 2024 Special

Big E’nin sunuculuğunu üstlendiği program, bir nevi WWE’nin 2024 yılı özeti olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl Raw’ın Türkiye’de yayınlanmaması nedeniyle programı yeni izlemeye başlayan kişiler, yaklaşık 1 saat uzunluğundaki bu içeriği seyrederek 2024’ün en önemli anlarına ve çıkış yapan yıldızlarına kolaylıkla ulaşabilir.

WWE Raw is Netflix (2025)

Yaklaşık olarak 5 dakika uzunluğunda olan bu içerik, WWE Raw’ın Netflix’te başlayan yeni dönemini gösteren bir çeşit kısa film olarak sunuluyor.

Netflix’teki WWE arşiv içerikleri

Son derece köklü ve geniş bir arşive sahip olan WWE, henüz tüm arşivini tam anlamıyla Netflix izleyicisine sunmamış olsa da çoğu büyük müsabaka ve etkinlik şu anda platformda izleyicilere açık durumda. Şu anda Netflix’te yayınlanan WWE arşiv içerikleri şunlar oldu:

Bad Blood – “Süperstarlar, ünlü Hell in a Cell Maçı da dahil olmak üzere yoğun rekabetlerini acımasız karşılaşmalarda çözmeye çalışıyor.”

– “Süperstarlar, ünlü Hell in a Cell Maçı da dahil olmak üzere yoğun rekabetlerini acımasız karşılaşmalarda çözmeye çalışıyor.” Battleground – “Süperstarlar, şiddetli rekabetlerini çözmek ve her ne pahasına olursa olsun zafer kazanmak için savaş çizgilerini çekerken, şampiyonluk altınlarına ulaşmak için çarpışıyor.”

– “Süperstarlar, şiddetli rekabetlerini çözmek ve her ne pahasına olursa olsun zafer kazanmak için savaş çizgilerini çekerken, şampiyonluk altınlarına ulaşmak için çarpışıyor.” WWE Best of Raw 2024 Special – “Raw, 2024’ün en iyilerinin bir özeti olan ring içi klasiklere, şaşırtıcı karşılaşmalara ve şok edici gelişmelere ev sahipliği yapıyor.”

– “Raw, 2024’ün en iyilerinin bir özeti olan ring içi klasiklere, şaşırtıcı karşılaşmalara ve şok edici gelişmelere ev sahipliği yapıyor.” Bragging Rights – “Raw ve SmackDown Süperstarları, marka üstünlüğünün söz konusu olduğu çeşitli maçlarda karşı karşıya geliyor.”

– “Raw ve SmackDown Süperstarları, marka üstünlüğünün söz konusu olduğu çeşitli maçlarda karşı karşıya geliyor.” Breaking Point – “WWE Süperstarları birbirlerini sınırlarının ötesine zorladığında teslimiyetler hüküm sürüyor.”

– “WWE Süperstarları birbirlerini sınırlarının ötesine zorladığında teslimiyetler hüküm sürüyor.” Capital Carnage – “Londra, WWE’nin Attitude Dönemi Süperstarlarını özel bir Birleşik Krallık etkinliği için çağırıyor. WWE Şampiyonu The Rock, unvanını X-Pac’e karşı savunuyor.”

– “Londra, WWE’nin Attitude Dönemi Süperstarlarını özel bir Birleşik Krallık etkinliği için çağırıyor. WWE Şampiyonu The Rock, unvanını X-Pac’e karşı savunuyor.” Capitol Punishment – “Süperstarlar, Washington, D.C.’den bu 2011 etkinliğinde karşı karşıya gelirken bu sıradan bir siyaset değildir.”

– “Süperstarlar, Washington, D.C.’den bu 2011 etkinliğinde karşı karşıya gelirken bu sıradan bir siyaset değildir.” Clash at the Castle – “WWE’nin en iyi Süperstarları, şampiyonluk zaferi için mücadele etmek ve acımasız rekabetlerini Birleşik Krallık’ta çözmek için Atlantik’i geçiyor.”

– “WWE’nin en iyi Süperstarları, şampiyonluk zaferi için mücadele etmek ve acımasız rekabetlerini Birleşik Krallık’ta çözmek için Atlantik’i geçiyor.” Clash of Champions – “Her şampiyonluk tehlikede ve gerçek iddialılar yükselirken sahtekarlar saf dışı kalıyor.”

– “Her şampiyonluk tehlikede ve gerçek iddialılar yükselirken sahtekarlar saf dışı kalıyor.” Crown Jewel – “Raw ve SmackDown Süperstarları, önde gelen maçlar ve şampiyonluk karşılaşmaları içeren uluslararası bir gösteride karşılaşıyor.”

– “Raw ve SmackDown Süperstarları, önde gelen maçlar ve şampiyonluk karşılaşmaları içeren uluslararası bir gösteride karşılaşıyor.” Cyber Sunday – “WWE Evreni, bu etkileşimli etkinlikte Süperstarların hangi maçlarda yarışacaklarına karar vererek onların kaderlerini kontrol ediyor.”

– “WWE Evreni, bu etkileşimli etkinlikte Süperstarların hangi maçlarda yarışacaklarına karar vererek onların kaderlerini kontrol ediyor.” Day 1 – “WWE, 2022’ye Raw ve SmackDown’dan en iyi Süperstarları içeren görülmesi gereken bir Premium Live Event ile başlıyor.”

– “WWE, 2022’ye Raw ve SmackDown’dan en iyi Süperstarları içeren görülmesi gereken bir Premium Live Event ile başlıyor.” December to Dismember – “ECW, bir defaya mahsus Extreme Elimination Chamber Maçı ile WWE Evrenine kendi ekstrem aksiyon markasını getiriyor.”

– “ECW, bir defaya mahsus Extreme Elimination Chamber Maçı ile WWE Evrenine kendi ekstrem aksiyon markasını getiriyor.” Elimination Chamber – “WWE Süperstarları, barbar Elimination Chamber içinde unvan fırsatları için ateşli rakiplerine karşı yarışıyor.”

– “WWE Süperstarları, barbar Elimination Chamber içinde unvan fırsatları için ateşli rakiplerine karşı yarışıyor.” Evolution – “Kadın Süperstarlar ve Efsaneler sahneye çıkıyor ve WWE’nin ilk tamamen kadınlardan oluşan Premium Canlı Etkinliğinde tarih yazıyor.”

– “Kadın Süperstarlar ve Efsaneler sahneye çıkıyor ve WWE’nin ilk tamamen kadınlardan oluşan Premium Canlı Etkinliğinde tarih yazıyor.” Extreme Rules – “Bir gece boyunca Süperstarlar, geleneksel WWE kurallarının uygulanmadığı yılın en çılgın ve en ekstrem maçlarında yarışıyor.”

– “Bir gece boyunca Süperstarlar, geleneksel WWE kurallarının uygulanmadığı yılın en çılgın ve en ekstrem maçlarında yarışıyor.” Fastlane – “Süperstar rekabetleri, zafer yolunda ezici engeller ve acımasız rakiplerle karşı karşıya gelirken tam hız kazanıyor.”

– “Süperstar rekabetleri, zafer yolunda ezici engeller ve acımasız rakiplerle karşı karşıya gelirken tam hız kazanıyor.” Fully Loaded – “90’ların sonundaki WWE Süperstarları, Attitude Dönemini tanımlayan çetin ve kişisel çatışmalarda mücadele ediyor.”

– “90’ların sonundaki WWE Süperstarları, Attitude Dönemini tanımlayan çetin ve kişisel çatışmalarda mücadele ediyor.” Hell in a Cell – “WWE Süperstarları, Hell in a Cell Maçını çevreleyen affedici olmayan çelik yapının içinde rekabetlerini çözmek için kariyerlerini riske atıyor.”

– “WWE Süperstarları, Hell in a Cell Maçını çevreleyen affedici olmayan çelik yapının içinde rekabetlerini çözmek için kariyerlerini riske atıyor.” In Your House – “Süperstarlar, WWE’nin o dönemdeki en büyük isimlerinin unutulmaz maçlarda mücadele ettiği bu 90’lar ödeme başına izleme serisinde evinize geliyor.”

– “Süperstarlar, WWE’nin o dönemdeki en büyük isimlerinin unutulmaz maçlarda mücadele ettiği bu 90’lar ödeme başına izleme serisinde evinize geliyor.” Invasion – “WWE, rakip şirketler WCW ve ECW bir araya gelip spor eğlencesindeki en iyiler olduklarını iddia ederken en zorlu sınavıyla karşı karşıya.”

– “WWE, rakip şirketler WCW ve ECW bir araya gelip spor eğlencesindeki en iyiler olduklarını iddia ederken en zorlu sınavıyla karşı karşıya.” Judgment Day – “WWE Süperstarları, eski hesapları çözmek için ringde bir hesaplaşma gününe çıkıyor.”

– “WWE Süperstarları, eski hesapları çözmek için ringde bir hesaplaşma gününe çıkıyor.” King of the Ring – “Süperstarlar, King ve Queen of the Ring unvanını taçlandıracak bu efsanevi WWE turnuvasında çoklu maçlı bir mücadeleye başlıyor.”

– “Süperstarlar, King ve Queen of the Ring unvanını taçlandıracak bu efsanevi WWE turnuvasında çoklu maçlı bir mücadeleye başlıyor.” Money in the Bank – “Süperstarlar, bir Dünya Şampiyonluğu fırsatı garanti eden aranan Money in the Bank sözleşmesi için WWE zaferine tırmanıyor.”

– “Süperstarlar, bir Dünya Şampiyonluğu fırsatı garanti eden aranan Money in the Bank sözleşmesi için WWE zaferine tırmanıyor.” New Year’s Revolution – “Süperstarlar, yeni yıla heyecan verici ve dramatik bir geceyle başlıyor.”

– “Süperstarlar, yeni yıla heyecan verici ve dramatik bir geceyle başlıyor.” No Mercy (UK) – “WWE Süperstarları, yoğun rekabetlerini merhamet göstermeden çözmek için Birleşik Krallık’a giriyor.”

– “WWE Süperstarları, yoğun rekabetlerini merhamet göstermeden çözmek için Birleşik Krallık’a giriyor.” No Way Out – “WWE Süperstarları, zafer için el kaldırma hakkı kazanmak amacıyla yarışırken geri dönüş yok.”

– “WWE Süperstarları, zafer için el kaldırma hakkı kazanmak amacıyla yarışırken geri dönüş yok.” NXT Vault – “Bir sonraki Süperstar nesli, bu öncü ring serisini tanımlayan Premium Canlı Etkinliklerde, klasik karşılaşmalarda ve TakeOver’larda öne çıkıyor.”

– “Bir sonraki Süperstar nesli, bu öncü ring serisini tanımlayan Premium Canlı Etkinliklerde, klasik karşılaşmalarda ve TakeOver’larda öne çıkıyor.” One Night Only – “WWE, Birmingham, İngiltere’den ilk Premium Canlı Etkinliği için Attitude Dönemi’ni karşı tarafa taşıyor.”

– “WWE, Birmingham, İngiltere’den ilk Premium Canlı Etkinliği için Attitude Dönemi’ni karşı tarafa taşıyor.” Over the Edge – “Attitude Dönemi’nin WWE Süperstarları, en zorlu rakipleriyle ringde karşılaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.”

– “Attitude Dönemi’nin WWE Süperstarları, en zorlu rakipleriyle ringde karşılaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.” Over the Limit – “Yoğun “I Quit” Maçları, Diskalifiye Yok kavgaları ve diğer çılgın karşılaşmalar bu kaos dolu etkinliğe damgasını vuruyor.”

– “Yoğun “I Quit” Maçları, Diskalifiye Yok kavgaları ve diğer çılgın karşılaşmalar bu kaos dolu etkinliğe damgasını vuruyor.” Payback – “WWE Süperstarları, hesaplaşma düşüncesiyle ringe çıktığında her şey olabilir.”

– “WWE Süperstarları, hesaplaşma düşüncesiyle ringe çıktığında her şey olabilir.” Raw Classics – “Big E, CM Punk, Becky Lynch ve Triple H gibi WWE Süperstarları ve Efsanelerini içeren izlenmesi gereken Raw maçları ve anılarından oluşan bu koleksiyona ev sahipliği yapıyor.”

– “Big E, CM Punk, Becky Lynch ve Triple H gibi WWE Süperstarları ve Efsanelerini içeren izlenmesi gereken Raw maçları ve anılarından oluşan bu koleksiyona ev sahipliği yapıyor.” Raw is Netflix – “Raw’da 30 yılı aşkın unutulmaz anlardan sonra WWE, canlı aksiyon ve büyüleyici dramayı her Pazartesi gecesi Netflix’e getiriyor.”

– “Raw’da 30 yılı aşkın unutulmaz anlardan sonra WWE, canlı aksiyon ve büyüleyici dramayı her Pazartesi gecesi Netflix’e getiriyor.” Raw Top 10 – “Monday Night Raw, WWE tarihindeki en büyük ve en iyi maçlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor; John Cena, Triple H, Becky Lynch ve daha fazlasını içeriyor.”

– “Monday Night Raw, WWE tarihindeki en büyük ve en iyi maçlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor; John Cena, Triple H, Becky Lynch ve daha fazlasını içeriyor.” Raw Vault – “WWE’nin çığır açan ring serisi, 30 yılı aşkın unutulmaz maçları, anları ve Süperstar dolu bölümleri vurguluyor.”

– “WWE’nin çığır açan ring serisi, 30 yılı aşkın unutulmaz maçları, anları ve Süperstar dolu bölümleri vurguluyor.” Rebellion – “WWE, Attitude Dönemi’nin en iyi Süperstarlarının karşı tarafa mücadele ettiği için Birleşik Krallık’a giriyor.”

– “WWE, Attitude Dönemi’nin en iyi Süperstarlarının karşı tarafa mücadele ettiği için Birleşik Krallık’a giriyor.” Road to WrestleMania – “Raw’da WrestleMania’ya giden yol, WWE’nin en iyi Süperstarlarının görülmesi gereken maçlarda ve heyecan verici anlarda bahisleri yükselttiği yer.”

– “Raw’da WrestleMania’ya giden yol, WWE’nin en iyi Süperstarlarının görülmesi gereken maçlarda ve heyecan verici anlarda bahisleri yükselttiği yer.” Rock Bottom – “The Rock, WWE Şampiyonluğunu Mankind’a karşı savunurken gece, Tüm Eğlencenin En Elektrik Veren Adamı’nın adıyla anılıyor.”

– “The Rock, WWE Şampiyonluğunu Mankind’a karşı savunurken gece, Tüm Eğlencenin En Elektrik Veren Adamı’nın adıyla anılıyor.” Royal Rumble – “WrestleMania’ya giden yol, Süperstarların efsanevi Royal Rumble Maçı’nda WWE’nin en iyilerini geride bırakmak için mücadele ettiği bu maraton karşılaşmasıyla başlıyor.”

– “WrestleMania’ya giden yol, Süperstarların efsanevi Royal Rumble Maçı’nda WWE’nin en iyilerini geride bırakmak için mücadele ettiği bu maraton karşılaşmasıyla başlıyor.” SmackDown Vault – “Attitude Dönemi kökenlerinden modern döneme kadar, 25 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bu maçlar ve dönüm noktaları WWE’de SmackDown’ı tanımlamanın ne anlama geldiğini güçlendiriyor.”

– “Attitude Dönemi kökenlerinden modern döneme kadar, 25 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bu maçlar ve dönüm noktaları WWE’de SmackDown’ı tanımlamanın ne anlama geldiğini güçlendiriyor.” St. Valentine’s Day Massacre – “Attitude Dönemi’nin en büyük Süperstarlarının yer aldığı bu In Your House klasiğinde sevgi kayboluyor.”

– “Attitude Dönemi’nin en büyük Süperstarlarının yer aldığı bu In Your House klasiğinde sevgi kayboluyor.” SummerSlam – “WWE’nin Yazın En Büyük Etkinliği’nde Süperstarlar ringe adım atıp sahneyi ele geçirirken aksiyon ısınıyor.”

– “WWE’nin Yazın En Büyük Etkinliği’nde Süperstarlar ringe adım atıp sahneyi ele geçirirken aksiyon ısınıyor.” Survivor Series – “WWE’nin Sonbahar Klasiklerinde Süperstarlar şampiyonluk çatışmalarında, rüya karşılaşmalarında ve ikonik WarGames Maçı’nda karşı karşıya geliyor.”

– “WWE’nin Sonbahar Klasiklerinde Süperstarlar şampiyonluk çatışmalarında, rüya karşılaşmalarında ve ikonik WarGames Maçı’nda karşı karşıya geliyor.” Taboo Tuesday – “WWE Evreni, çevrimiçi oylama yoluyla rakipleri, maç kurallarını ve hatta konuk hakemleri seçiyor.”

– “WWE Evreni, çevrimiçi oylama yoluyla rakipleri, maç kurallarını ve hatta konuk hakemleri seçiyor.” The Bash – “WWE Süperstarları, yüksek bahisli ve sert çarpışmalara sahne olan bir gecede çarpışıyor.”

– “WWE Süperstarları, yüksek bahisli ve sert çarpışmalara sahne olan bir gecede çarpışıyor.” The Wrestling Classic – “WWE’nin en iyileri, Altın Dönem’in en büyük isimlerini içeren devasa 16 Süperstar turnuvasında yarışıyor.”

– “WWE’nin en iyileri, Altın Dönem’in en büyük isimlerini içeren devasa 16 Süperstar turnuvasında yarışıyor.” This Tuesday in Texas – “WWE, Teksas’tan erken bir tatil hediyesi sunuyor; The Undertaker, WWE Şampiyonluğunu Hulk Hogan’a karşı savunuyor.”

– “WWE, Teksas’tan erken bir tatil hediyesi sunuyor; The Undertaker, WWE Şampiyonluğunu Hulk Hogan’a karşı savunuyor.” WrestleMania (Archive Events) – “En büyük Süperstarlar, WrestleMania’nın büyük sahnesinde kariyer belirleyici maçlarla şampiyonluk altınları ve WWE ölümsüzlüğü için mücadele ediyor.”

Yukarıda yer alan içeriklerin yanı sıra WWE ayrıca geçmişte yayınlanan efsane bazı PPV/PLE etkinliklerini de Netflix platformunda izleyicilerin karşısına çıkardı. Örnek vermek gerekirse WrestleMania, Royal Rumble ve SummerSlam’in tüm arşivi halihazırda kataloğa eklendi. Fakat Survivor Series arşivinin tamamı henüz izleyicilere sunulmadı.

WWE WrestleMania (Tüm arşiv)

WWE Royal Rumble (Tüm arşiv)

WWE SummerSlam (Tüm arşiv)

WWE Survivor Series

WWE In Your House In Your House #1 (1995) In Your House #2 (1995) In Your House #3 (1995) In Your House #4 (1995) In Your House #5 (1995) In Your House #6 (1996) In Your House – Good Friends, Better Enemies (1996) In Your House – Beware of Dog (1996) In Your House – International Incident (1996) In Your House – Mind Games (1996) In Your House – Buried Alive (1996) In Your House – It’s Time! (1996) In Your House – Final Four (1997) In Your House – Revenge of the Taker (1997) In Your House – A Cold Day in Hell (1997) In Your House – Canadian Stampede (1997) In Your House – Ground Zero (1997) In Your House – Badd Blood (1997) In Your House – D-Generation X (1997)

WWE No Way Out

WWE Backlash / WrestleMania Backlash (Tüm arşiv)

WWE Battleground (Tüm arşiv)

WWE Bragging Rights (Tüm arşiv)

WWE Clash at the Castle (Tüm arşiv)

WWE Clash of Champions (Tüm arşiv)

WWE Crown Jewel (Tüm arşiv)

WWE Cyber Sunday (Tüm arşiv)

WWE Elimination Chamber (Tüm arşiv)

WWE Extreme Rules (Tüm arşiv)

WWE Fastlane (Tüm arşiv)

WWE Fully Loaded (Tüm arşiv)

WWE Hell in a Cell (Tüm arşiv)

WWE Judgment Day (Tüm arşiv)

WWE King of the Ring / King and Queen of the Ring (Tüm arşiv)

WWE Money in the Bank (Tüm arşiv)

WWE New Year’s Revolution (Tüm arşiv)

WWE No Mercy (Tüm arşiv)

WWE Over the Edge (Tüm arşiv)

WWE Over the Limit (Tüm arşiv)

WWE Rebellion (Tüm arşiv)

WWE Taboo Tuesday (Tüm arşiv)

WWE The Wrestling Classic (1985)

WWE This Tuesday in Texas (1991)

WWE One Night Only (1997)

WWE Capital Carnage (1998)

WWE Rock Bottom (1998)

WWE St. Valentine’s Day Massacre (1999)

WWE No Mercy UK (1999)

WWE Invasion (2001)

ECW December to Dismember (2006)

WWE The Bash (2009)

WWE Breaking Point (2009)

WWE Capitol Punishment (2011)

WWE Evolution (2018)

WWE Day 1 (2022)

WWE Payback (2023)

WWE Bash in Berlin (2024)

WWE Bad Blood (2024)

Netflix’te bu yıl yayınlanacak WWE içerikleri

WWE bu yıl dopdolu bir içerik takvimi hazırladı. PLE içeriklerine geçmeden önce Netflix platformunda her hafta düzenli olarak yayınlanan üç programdan kısaca bahsetmekte fayda var.

SmackDown – “WWE’nin en iyi Süperstarları, mavi markanın aksiyon dolu maçlarını içeren haftalık ring içi rekabette hesaplaşıyor ve rekabetleri ateşliyor.”

– “WWE’nin en iyi Süperstarları, mavi markanın aksiyon dolu maçlarını içeren haftalık ring içi rekabette hesaplaşıyor ve rekabetleri ateşliyor.” Monday Night Raw – “WWE’nin çığır açan, Süperstarlarla dolu ring içi serisi, her pazartesi gecesi canlı aksiyon, dram ve eşsiz atletizm sunuyor.”

– “WWE’nin çığır açan, Süperstarlarla dolu ring içi serisi, her pazartesi gecesi canlı aksiyon, dram ve eşsiz atletizm sunuyor.” NXT – “ Spor eğlencesinin en popüler Süperstarları olma yolunda ilerleyen en parlak ve yükselen yarışmacılar çarpışıyor.”

Önümüzdeki ay Netflix’teki ilk WWE PLE içeriği karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Royal Rumble için geri sayım başladı. WrestleMania’ya giden yolun habercisi olarak da nitelendirilen bu organizasyon 1 Şubat tarihinde canlı bir şekilde izleyicilere sunulacak. Şubat ayından itibaren Netflix ekranlarına gelecek WWE içerikleri şunlar olacak:

Royal Rumble 2025 (Canlı Etkinlik) – “WrestleMania’ya giden yol, Süperstarların efsanevi Royal Rumble Maçı’nda WWE’nin en iyilerini geride bırakmak için mücadele ettiği maraton bir mücadeleyle burada başlıyor.”

– “WrestleMania’ya giden yol, Süperstarların efsanevi Royal Rumble Maçı’nda WWE’nin en iyilerini geride bırakmak için mücadele ettiği maraton bir mücadeleyle burada başlıyor.” Armageddon – “Rakiplerin acı anlaşmazlıklarını çözmek için iplerin arasından geçtiği, iyiyle kötü arasındaki bir savaş.”

– “Rakiplerin acı anlaşmazlıklarını çözmek için iplerin arasından geçtiği, iyiyle kötü arasındaki bir savaş.” Great American Bash – “Süperstarlar, yıldızlarla dolu bu gösteride ayakta kalma hakkı için mücadele ederken vatanseverliklerini sergiliyorlar .”

– “Süperstarlar, yıldızlarla dolu bu gösteride ayakta kalma hakkı için mücadele ederken vatanseverliklerini sergiliyorlar .” Insurrextion – “WWE, Süperstarların acımasız saldırganlıklarını sergilediği transatlantik bir hesaplaşmada Birleşik Krallık’a seyahat ediyor.”

– “WWE, Süperstarların acımasız saldırganlıklarını sergilediği transatlantik bir hesaplaşmada Birleşik Krallık’a seyahat ediyor.” Night of Champions – “Şampiyonlar ve meydan okuyanlar, WWE’deki en büyük ödüllerin peşindeyken tarih yazıyor.”

– “Şampiyonlar ve meydan okuyanlar, WWE’deki en büyük ödüllerin peşindeyken tarih yazıyor.” Stomping Grounds – “WWE Süperstarları, şampiyonluk mücadeleleri ve rövanş maçları içeren heyecan verici mücadelelerde üstünlük kurmaya çalışıyor.”

– “WWE Süperstarları, şampiyonluk mücadeleleri ve rövanş maçları içeren heyecan verici mücadelelerde üstünlük kurmaya çalışıyor.” Vengeance – “WWE Süperstarları, rakipleriyle ringin ortasında karşılaşma fırsatı bulduklarında intikam ararlar.

Mart ayında WWE, Netflix platformunda şu içerikleri izleyicilerle buluşturacak:

Breakdown – “Stone Cold” Steve Austin, The Undertaker ve Kane, 1998’den kalma bu klasik Attitude Era etkinliğinde WWE Şampiyonluğu Üçlü Tehdit Maçında karşı karşıya geliyor.”

– “Stone Cold” Steve Austin, The Undertaker ve Kane, 1998’den kalma bu klasik Attitude Era etkinliğinde WWE Şampiyonluğu Üçlü Tehdit Maçında karşı karşıya geliyor.” Great Balls of Fire – “Aman Tanrım, Great Balls of Fire! Samoa Joe, bu Raw Premium Canlı Etkinlikte Evrensel Şampiyon Brock Lesnar’a meydan okuyor.”

– “Aman Tanrım, Great Balls of Fire! Samoa Joe, bu Raw Premium Canlı Etkinlikte Evrensel Şampiyon Brock Lesnar’a meydan okuyor.” Greatest Royal Rumble – “WWE tarihinin en büyük uluslararası etkinliklerinden birinde, Süperstarlar ilk kez 50 kişilik Royal Rumble Maçında mücadele ediyor.”

– “WWE tarihinin en büyük uluslararası etkinliklerinden birinde, Süperstarlar ilk kez 50 kişilik Royal Rumble Maçında mücadele ediyor.” One Night Stand – “WWE, ECW’nin hardcore mirasını kutlamak için kuralları bir kenara atıyor.”

– “WWE, ECW’nin hardcore mirasını kutlamak için kuralları bir kenara atıyor.” Roadblock: End of the Line – “Roman Reigns, 2016’nın son Premium Canlı Etkinliğinde Kevin Owens’tan Evrensel Şampiyonluğu’nu almaya çalışıyor.”

– “Roman Reigns, 2016’nın son Premium Canlı Etkinliğinde Kevin Owens’tan Evrensel Şampiyonluğu’nu almaya çalışıyor.” Super Show-Down – “Raw ve SmackDown’ın Süperstarları, WWE Efsaneleri’ne katılarak dünyayı dolaşıyor ve rüya karşılaşmalarında mücadele ediyor.”

– “Raw ve SmackDown’ın Süperstarları, WWE Efsaneleri’ne katılarak dünyayı dolaşıyor ve rüya karşılaşmalarında mücadele ediyor.” TLC: Tables, Ladders and Chairs – “Rakiplerin rakiplerini alt etmek ve üstünlük sağlamak için masalar, merdivenler ve sandalyeler kullandıkları bir yıkım gecesi.”

– “Rakiplerin rakiplerini alt etmek ve üstünlük sağlamak için masalar, merdivenler ve sandalyeler kullandıkları bir yıkım gecesi.” Unforgiven – “WWE’nin en iyi Süperstarları, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için acımasız bir saldırganlıkla rekabet ederken, intikam arzusuyla hareket ederler.

WWE-Netflix ortaklığının en büyük organizasyonu olacak WrestleMania 41, dünyanın en büyük Süperstarının hangisi olacağını bizlere gösterecek. Etkinlik birer gece arayla 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.